Cuando la extorsión viene por dos frentes

La extorsión cruzada, donde dos o más cárteles cobran derecho de piso, está matando a ciudadanos como la maestra Irma Hernández en Veracruz. Este fenómeno ocurre en múltiples regiones del país y se requiere que la Estrategia Nacional contra la Extorsión atienda esta vertiente.

La tragedia de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz en Veracruz, pone de relieve un problema que se presenta en muchas regiones del País, la extorsión cruzada, es decir, cuando más de una organización criminal les cobra derecho de piso a los ciudadanos, de forma que la persona queda en medio del fuego cruzado, si le paga a una organización la otra se molesta y viceversa, mientras que, si les paga a ambas, las dos se pueden molestar y además eso consume toda la ganancia.

Por lo tanto, es un juego en donde los ciudadanos siempre pierden, porque ya están pagando impuestos al Estado para que los proteja de los delincuentes, cosa que no hace. En este escenario, una profesora jubilada, que no completaba con su pensión, se puso a operar un taxi en donde el dinero que sacaba no era mucho y para colmo, dos organizaciones le pedían pagar derecho de piso para dejarla trabajar. Le pagó a una de ellas, no porque quisiera, sino porque se vio obligada y la organización rival la secuestró, la torturó, la forzó a grabar un video de la forma más denigrante y cruel posible y todo ello le costó la vida.

Irma Hernández Cruz fue víctima de las dos organizaciones que se disputan el norte de Veracruz, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Mafia Veracruzana (responsable de su muerte), la cual es la transformación del Grupo Sombra, una unidad de sicarios que durante muchos años trabajó para el Cártel del Golfo, organización con la que al parecer rompió para crear una organización independiente. Pero también lo es de las autoridades que no enfrentaron a estos grupos criminales, sobre todo de las que se corrompieron y se volvieron cómplices de sus actos, ya que hasta la policía de algunos municipios participa en el proceso de cobro de cuotas.

Lo grave es que no se trata de un caso aislado, lo mismo pasa a muchas regiones del País en donde los taxistas, comerciantes, los agricultores, las mineras y en general las empresas, tienen a dos o más organizaciones exigiendo un pago, a cambio de protección, aunque la protección que venden es la del daño que ellos mismos pueden causar.

Ejemplos sobran, en Acapulco lo mismo te exigen un pago los Rusos ligados al Cártel de Sinaloa, que el Cártel Independiente de Acapulco; en Apatzingán lo hacen el CJNG y las últimas células de los Templarios; en Chilpancingo, los Ardillos y los Tlacos; en Tapachula, el Cártel de Sinaloa en su vertiente de La Mayiza y el CJNG, con una participación adicional de la Mara Salvatrucha y Barrio 18; en Fresnillo, el CJNG a través de Grupo Flechas de la Mayiza y el CJNG; en Ciudad Juárez, el Nuevo Cartel de Juárez a través de la Línea y de Barrio Azteca, así como el Cártel de Sinaloa a través de Gente Nueva, Mexicles y Artistas Asesinos; en Culiacán, a Los Chapitos y La Mayiza, ambos del Cártel de Sinaloa; en Tijuana, el CJNG, el Cártel de Sinaloa y lo que queda del Cártel de Tijuana; en Celaya, el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima; así como en Cuernavaca lo hacen la Familia Michoacana y los Mayas del grupo de los Rojos.

Se enlistaron 10 ejemplos de cobro de derecho de piso cruzados en igual número de zonas urbanas de México, pero caben muchas más, no es un problema menor, ni uno que se encuentre concentrado en una región del País; además, como se pudo observar, en varias de estas zonas metropolitanas no son solo dos las organizaciones las que extorsionan, sino varias, lo que hace más complejo el problema.

Este problema, además de muertes y de una sensación de inseguridad, está provocando el cierre de muchos micronegocios y emprendimientos, porque la extorsión consume toda la ganancia y además pone en riesgo a las personas, por lo que en muchas ocasiones resulta mejor cerrar, generando así la pérdida de miles de empleos.

Es por ello que la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno federal y que coordina Omar García Harfuch, debe enfocarse en las siguientes tareas para enfrentar el problema de la extorsión cruzada:

1. Identificar las zonas urbanas y regiones del País en donde más de una organización criminal realiza extorsión.

2. Perfilar las víctimas de cada grupo criminal para realizar trabajo focalizado, por ejemplo, las compañías mineras en Zacatecas o los productores de limón en Colima o los de aguacate en Michoacán.

3. Investigar a los cuerpos policiales que trabajan para estos grupos, para establecer estrategias para limpiar las corporaciones, al tiempo que se castigue a los elementos y políticos corruptos que participan en estos procesos.

4. Endurecer las medidas contra los grupos que asesinan personas o queman comercios para visibilizar sus amenazas, de forma que sea más dura la respuesta de las autoridades y que ello reduzca el riesgo letal futuro.

5. Comenzar los esfuerzos y el trabajo al detalle en las zonas en donde se presenta esta extorsión cruzada o en donde la extorsión se encuentra más extendida, que no necesariamente es donde se tienen más denuncias.

–

El autor es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE.