Cuando los poderosos convierten la violencia en romance

Samantha Geimer, Sasha Sokol y Brooke Shields representan distintas caras de una misma estructura: adultos e industrias que sexualizan a menores y después desplazan la responsabilidad hacia ellas o sus familias. El caso de Timbiriche y la sentencia contra Luis de Llano obligan a mirar más allá del agresor y examinar la complicidad institucional

Una niña de 13 años llega a una sesión fotográfica con uno de los directores de cine más reconocidos del mundo. Otra, de 14, forma parte del grupo musical infantil más famoso de México y trabaja bajo las órdenes de un poderoso productor de 39 años. Una tercera aparece en las pantallas de cine y en campañas publicitarias, convertida en objeto de deseo por una industria que comercializa su imagen. Samantha Geimer. Sasha Sokol. Brooke Shields. Tres historias distintas frente a una misma estructura de poder: adultos e industrias que sexualizan, explotan o violentan a niñas y adolescentes, mientras la conversación pública termina concentrándose en la conducta de las menores, la responsabilidad de sus padres y madres o el prestigio de los hombres involucrados. Sus nombres son conocidos porque fueron parte del mundo del espectáculo. Pero detrás de estas historias hay una realidad estremecedora. Según UNICEF, más de 370 millones de niñas y mujeres sufrieron violación o agresión sexual antes de cumplir 18 años. Si se incluyen otras formas de violencia sexual, como las que no implican contacto físico, la cifra alcanza los 650 millones. En México, el 53 por ciento de las adolescentes de 15 a 17 años ha experimentado alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida. Estas cifras representan millones de infancias violentadas, muchas de ellas sin acceso a la justicia ni posibilidades de denunciar. El reciente estreno de la serie Timbiriche, producida para ViX, vuelve a colocar sobre la mesa una de las expresiones más perversas de esta violencia: la capacidad de los hombres poderosos y de las instituciones que los rodean para controlar la narrativa de los abusos que cometieron. Sasha Sokol tenía 14 años cuando Luis de Llano, entonces un productor de 39 con enorme influencia dentro de Televisa, inició una relación abusiva con ella. No eran dos personas en condiciones de igualdad. Él tenía poder profesional, económico y simbólico sobre una niña cuya carrera se desarrollaba en una industria dirigida por adultos. Su responsabilidad era protegerla, no aprovecharse de su vulnerabilidad.

La SCJN falló contra el abusador, pero la empresa no entendió el mensaje

Décadas después, Sasha tuvo el valor de denunciar públicamente lo ocurrido, enfrentar a uno de los hombres más influyentes de la televisión mexicana y acudir a los tribunales. En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia civil en contra de De Llano y reconoció que las acciones de reparación por daños derivados de violencia sexual sufrida durante la infancia no prescriben. Su lucha produjo un precedente histórico que trasciende su experiencia personal. Un año después de la sentencia, la serie de televisión vuelve a representar aquella relación mediante una narrativa que, como han denunciado Jesús Silva-Herzog Márquez, Ricardo Raphael y Yuriria Sierra, entre otros, romantiza el abuso y desplaza la responsabilidad hacia la víctima y sus padres. Una actriz de 25 años interpreta a Sasha cuando tenía 14, representación alejada de la realidad. El hombre adulto aparece víctima del poder seductor de una niña mientras se cuestiona la falta de control y vigilancia de la familia sobre esa criatura. La operación resulta conocida: convertir a la niña en femme fatale, seductora; a sus padres, en personas irresponsables, y al hombre poderoso, en víctima de sus nobles sentimientos. El caso de Brooke Shields permite entender hasta dónde llega esta inversión de responsabilidades. Desde niña, su cuerpo y su imagen fueron utilizados comercialmente por productores, directores, publicistas y medios de comunicación. Durante años, el cuestionamiento público se dirigió hacia su madre, mientras los adultos que diseñaron, financiaron y comercializaron aquellas imágenes permanecían fuera del centro de la discusión. La industria obtuvo beneficios económicos de la sexualización de una menor y después permitió que la responsabilidad recayera principalmente sobre otra mujer. Algo semejante ocurrió con Roman Polanski. En 1977, el director, entonces de 43 años, agredió sexualmente a Samantha Geimer, de 13, y se declaró culpable de mantener relaciones sexuales ilícitas con una menor. Durante décadas, su extraordinario talento cinematográfico fue utilizado por numerosos defensores como argumento para minimizar su responsabilidad. Sus premios, su prestigio y su lugar en la historia del cine parecían pesar más que la violencia ejercida contra una niña. El talento no absuelve. El poder tampoco. Ningún reconocimiento profesional concede a un adulto el derecho de violentar a una menor.

No perdamos de vista el abuso institucional