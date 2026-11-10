En un libro que publicó en 1958, ‘Todo se desmorona’, el nigeriano Chihua Achebe, considerado padre de la literatura africana moderna, reconoció los defectos de la cultura africana, pero desmintió que los naturales fueran salvajes que necesitaran la redención de los colonizadores europeos.

“Todo se desmorona” es un libro que publicó en 1958 el nigeriano Chihua Achebe, considerado padre de la literatura africana moderna. En esta obra, reconoció los defectos de la cultura africana, pero desmintió que los naturales fueran salvajes que necesitaran la redención de los colonizadores europeos.

Precisamente, en un ensayo titulado “El novelista como maestro”, indicó: “Yo estaría completamente satisfecho si mis novelas, especialmente las que situé en el pasado, hubieran servido al menos para enseñar a mis lectores que su historia, a pesar de todas sus imperfecciones, no fue la larga noche de salvajismo de la que los europeos, actuando en nombre de Dios, vinieron a liberarnos”. Añadió que su propósito consistía: “en ayudar a mi sociedad a recuperar la fe en sí misma y superar los complejos años de denigración y autodesprecio”.

Como epígrafe de “Todo se desmorona”, eligió unos versos del poema “La segunda venida”, de William Butler Yeats: “Dando vueltas y vueltas en su giro creciente el halcón no puede oír al halconero; todo se desmorona; el centro no resiste; se desata en el mundo la absoluta anarquía”.

El filósofo y teólogo español, Francesc Torralba, publicó un texto titulado: “Cuando todo se desmorona”, tomando como base los “Discursos” del filósofo danés, Soren Kierkegaard, más en concreto “Los lirios del campo y las aves del cielo”.

Torralba precisó: “Soren Kierkegaard no escribe homilías en el sentido más genuino del término. Escribe Discursos para ser declamados en voz alta, para sanar las heridas del alma, para edificar el espíritu y elevarlo a las más altas cimas de la espiritualidad, Sus textos, aunque profundamente espirituales, no pertenecen al subgénero eclesiástico. Medita como un laico, en torno a pasajes del evangelio, sin ninguna voluntad de sentenciar cátedra”.

¿Permanezco firme cuando todo se desmorona?