¿Cuánta presión puede resistir la Presidenta Sheinbaum?

En Sinaloa, los partidos que estén libres de pecado que avienten la primera piedra.

Las encuestas, por primera vez, están divididas en cuánto a los niveles de aprobación del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. He visto seis. Dos, las de María de las Heras y la de SDP Noticias, ven un aumento o estabilidad en su aceptación, mientras que cuatro ven un ligero descenso en relación a meses anteriores.

La encuesta de María de las Heras, de mayo 2026, nos dice que la Presidenta Sheinbaum alcanza un 72 por ciento de aprobación, un aumento de 9 puntos respecto a enero (63 por ciento).

Para Metrics-SDP Noticias, la Presidenta mantiene una alta aprobación ciudadana, oscilando entre el 70 y el 75 por ciento en las encuestas durante el primer semestre de 2026.

Hay más casas encuestadoras que miden el rumbo de la inquilina de Palacio Nacional y Morena, pero de las revisadas, otras cuatro observan una caída de la Presidenta.

El Financiero encontró en abril que la aceptación de Sheinbaum fue este mes del 68 por ciento, mientras que en febrero fue de 85 por ciento.

CRIPES habla de una aprobación del 51.35 por ciento en mayo contra 48 por ciento del mes anterior.

Latinus, a través de la encuestadora de Lorena Becerra, le daba 80 por ciento de popularidad en marzo de 2025 y 59 por ciento en mayo de 2026.

Finalmente, Mitofsky, del culichi Roy Campos, encontró este mes que la aprobación de Sheinbaum es de 44.5 por ciento contra 49.8 del mes anterior.

Es evidente que las metodologías de las encuestadoras son diferentes, las cuales influyen en los resultados. No obstante, la novedad es que algunas de ellas observan un visible descenso en la popularidad de la Presidenta Sheinbaum, y más notoriamente en el caso de Morena, el partido en el gobierno.

Si las encuestas que hablan de un descenso son más certeras, la explicación quizá resida en que, entre abril y mayo, el gobierno de la Presidenta Sheinbaum ha padecido su periodo más crítico. Los problemas de Pemex, el tema del huachicol, el bajo crecimiento económico, la inseguridad, las acciones encubiertas de la CIA, la falta de medicinas, el error absurdo de Mario Delgado en el tema del inicio de las vacaciones escolares, el asunto de Rubén Rocha Moya y los funcionarios sinaloenses acusados por Donald Trump, así como sus incesantes presiones de todo tipo sobre México, más los que usted quiera agregar, al parecer han minado la aceptación del gobierno de Claudia Sheinbaum y de su partido.

Varios de estos temas continuarán en la palestra nacional por más tiempo, quizá por años. Si eso es así, entonces la pregunta es: ¿qué tanto más van a afectar a la Presidenta y a su partido en su evaluación? Por lo pronto, ¿qué va a pasar de esta coyuntura a las elecciones de 2027?

En lo inmediato habrá que preguntarse si las elecciones intermedias de 2027 decidirán si Morena y sus aliados conservan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, con el retrato de este mes, con el pésimo paisaje político, social y económico que se contempla, podría disminuir su margen de victoria, pero las encuestas indican que mantendrán su posición como primera fuerza política. Morena cuenta con programas sociales en crecimiento, estructura territorial y servidores de la nación para movilizar votantes.

Con la iniciativa de la Presidenta Sheinbaum de impedir que personas identificadas con algún tipo de relación con el crimen organizado sean candidatas a puestos de elección popular, busca cerrar el paso a las abundantes críticas de la oposición y de los medios, pero sobre todo a las enormes presiones de la Casa Blanca, que señalan y acusan a Morena de haber establecidos vínculos y acuerdos con los facinerosos.

Probarlo requerirá de pruebas, como pide Claudia Sheinbaum al Departamento de Justicia de Estados Unidos, y no será muy fácil demostrárselas a los aspirantes sospechosos de cualquier partido. No obstante, esta ya es en sí una seria advertencia para que los partidos políticos cuiden con pinzas a sus potenciales candidatos y candidatas.

En Sinaloa, sobre todo, en Morena no puede haber ni la más mínima sospecha de que sus militantes deseosos de un cargo popular se hayan tomado una foto o sean socios, compadres o comadres de una persona que se sospeche de actividades ilícitas.

Por el PRI ya levantó la mano Mario Zamora para abanderar al PRI y, dice, a un movimiento ciudadano. Pues que se cuide de no pocos y pocas de sus compañeros y compañeras de partido porque si no se le van a quemar las habas muy fácilmente. MC también tendrá que ser muy cuidadoso de lo que dice y habla, porque a sus militantes los van a hurgar hasta el cogote. Y lo mismo pasa con el PAN. ¿Ya se olvidaron que uno de los grandes y viejos amigos de “El Mayo”, Héctor Melesio Cuén, fue propuesto en 2016 por regidores panistas de 12 municipios para que fuera su candidato a Gobernador y que el PAS, el partido de Cuén, fue quien más apoyos movilizó para Xóchitl Gálvez en la elección presidencial de 2024?

En Sinaloa, los partidos que estén libres de pecado que avienten la primera piedra.