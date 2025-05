¿Cuántos más?

¿Cuántas patrullas o ambulancias escuchan al día? No quiero imaginarme lo que es vivir en guerra, pero seguramente hemos experimentado algo similar en menor medida.

Estos últimos meses Culiacán ha sido surrealista, tan surrealista que ha pasado todo y no ha pasado nada, se han cancelado clases, ha habido tiroteos y asesinatos en lugares públicos, han muerto inocentes, se han roto récords de robos de autos, se han cerrado múltiples negocios, se han cancelado festejos, se ha modificado el día a día de TODOS los ciudadanos, estamos en una situación donde nadie gana, todos perdemos, pero a la vez, no pasa nada.

Todas las semanas pienso en que debemos de tocar otro tema que no sean los hechos violentos que vivimos constantemente en la Ciudad, podemos hablar de la elección judicial, de las mañaneras de la titular del Ejecutivo federal, de criterios jurídicos que han salido últimamente y vale la pena mencionar, del galimatías del Presidente del Senado con su viaje a Europa, pero algo sucede que me hace volver a sentir ese estado de alerta y pensar que no es posible que a más de ocho meses de estos hechos violentos sigamos igual que al principio, sólo que algo más acostumbrados.

Repito, se trata de hacer vida normal, de salir (algunas personas más algunas menos), de ver a la familia, un ejemplo las fechas decembrinas del año pasado en muchos lugares fueron tardeadas, las pijamadas se han vuelto costumbre, seguimos tratando de salir con sol y regresar con sol a casa. ¿Cuántas patrullas o ambulancias escuchan al día? No quiero imaginarme lo que es vivir en guerra, pero seguramente hemos experimentado algo similar en menor medida.

¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántos robos de vehículos más? ¿Cuántos asaltos más? ¿Cuántos desaparecidos más? ¿Cuántos negocios cerrados más? No lo sé, seguramente Usted tampoco y me atrevo a pensar que nadie lo sabe.

Prácticamente a una semana de que se realicen por primera vez elecciones para elegir integrantes del Poder Judicial de la Federación, ¿qué le han parecido las campañas? ¿Acudirá a votar? ¿Sabe por qué puestos votará? ¿Como calificaría estas primeras elecciones del poder judicial?

Disculpe que esta colaboración sea mas preguntas que respuestas, aunque creo que por lo general son así, cuídese y cuide a los suyos.

PD. A punto de mandar esta colaboración me entero que le acaban de robar el carro a la hija de un vecino, por lo que repito nuevamente: ¿cuántos más?