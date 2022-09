Poco importó que se tenga la mayor inflación en más de 20 años con un 8.62 por ciento anual, un Producto Interno Bruto menor que el que recibió, el Presidente presumió un ahorro de 2.4 billones de pesos, a través del programa 0 corrupción. También señaló que de acuerdo al Inegi la brecha de desigualdad se ha reducido en favor de los más pobres...

Todo depende del cristal con que se mire, esta semana el Presidente dio su Cuarto Informe de Gobierno, o al menor eso dijo. El dar un informe de gobierno es una obligación constitucional, el artículo 69 señala que el Presidente en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso presentará un informe por escrito (antes lo hacían en el Congreso, pero la oposición decidió cambiarlo) en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Vale la pena recordar que el primero de septiembre durante muchos años fue el “día del Presidente”, todas las cadenas de televisión y radio del país lo transmitían, incluso en algún tiempo fue día inhábil, esto cambió con la llegada de la alternancia al poder, pero volviendo al tema y atendiendo dicho ordenamiento, nuestro Presidente (es suyo no lo niegue) dio una mañanera no tan de mañana, perdón, dio el Cuarto Informe de Gobierno en el patio de Palacio Nacional con 500 invitados, entre los cuales estuvieron los tres “favoritos” para la sucesión presidencial.

El Presidente presumió lo siguiente: La democracia existe, la corrupción no se tolera, no hay privilegios fiscales, no hay lujos para servidores públicos, el estado no violenta derechos humanos, se está ganando la batalla contra el racismo, clasismo y la discriminación, los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez, son pocas las manifestaciones de protesta, se ha reducido la incidencia delictiva, fueron algunos de los puntos centrales de su informe de gobierno, como Usted verá, nuestro país va de maravilla, ¿verdad?

Poco importó que se tenga la mayor inflación en más de 20 años con un 8.62 por ciento anual, un Producto Interno Bruto menor que el que recibió, el Presidente presumió un ahorro de 2.4 billones de pesos, a través del programa 0 corrupción. También señaló que de acuerdo al Inegi la brecha de desigualdad se ha reducido en favor de los más pobres; lo curioso es que el número de pobres ha aumentado, ¿es curioso no? pero volviendo con el informe y quizá la explicación a la pregunta anterior es que esos datos surgen mediante indicadores tecnócratas y liberales, los cuales fueron condenados por el Presidente, ya que solo señalan el crecimiento económico, “El crecimiento económico no tiene sentido si no se piensa en éste como un propósito superior, el bienestar material y del alma de la población”. Es decir, Usted no se preocupe si no trae dinero en la billetera, concéntrese en su alma.

Respecto de la inflación señaló que mediante el subsidio de combustibles se ha logrado evitar un efecto peor al que se está viviendo, sobre el peso señala que éste se ha fortalecido y que es una de las tres mejores monedas del mundo frente al dólar. Podría continuar con las buenas noticias señaladas en este “Cuarto Informe”, y podrá creer que el Presidente le dice la verdad, pero ¿Usted cómo ve el país? ¿Se siente más seguro? ¿Los servicios públicos que le brinda el estado son de mejor calidad? ¿Le rinde más el dinero? Deje de lado su preferencia política, esas son las preguntas importantes.

Curiosamente el Presidente no menciono en su informe “logros” muy importantes como lo son: dictar la narrativa del país, que solo sus datos sean válidos, desacreditar cualquier otros que no vayan conforme a su plan, y por supuesto dividir al país mediante pueblo bueno que simpatiza con él y todos los demás.

Por cierto, una pregunta más, ¿alguien sabe en dónde está el México que describió nuestro Presidente en su Cuarto Informe de Gobierno?

PD 1._ El estado fracasa cuando una mujer como Rosario Lilián Rodríguez, (integrante del colectivo de búsqueda Corazones sin justicia) muere después de al parecer haber sido privada de su libertad y posteriormente encontrarse su cuerpo. En vida ella fue una madre rastreadora que lamentablemente se va de este mundo sin haber encontrado a su hijo.

PD 2._ Cadena de oración para que en los Juzgados de Distrito de Culiacán pongan un estacionamiento funcional (con techo) para los usuarios.

PD 3._ “Felicidades a Enrique Peña Nieto! Vencimos al socialismo populista de la izquierda. Fue un honor luchar a tu lado como coordinador de campaña del PRI en Puebla. Estoy convencido de que serás un gran Presidente y que a tu lado construiremos el futuro”. Dicho por el Senador Alejandro Armenta en el 2012, hoy presidente del Senado (perteneciente a Morena).