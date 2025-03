Al contar con fuero Cuauhtémoc Blanco, es como jugar a las escondidas pero no poder ser atrapado independientemente de que te hayan encontrado, es decir, es imposible que pierda en el juego de las escondidas, así como es imposible que se ejercite alguna acción penal en su contra.

Seguramente conoce a Cuauhtémoc Blanco, especialmente si es fanático del futbol, me atrevo a decir que incluso aunque no sea fanático del futbol, especialmente porque jugó con Dorados de Sinaloa ya en la parte final de su carrera. Y seguramente, cuando vivió en esta Ciudad, jamás imaginó que en ese entonces el 10 de Dorados llegaría a ser Presidente Municipal de Cuernavaca y posteriormente Gobernador de Morelos, por lo menos yo no lo imaginé, sí pude llegar a imaginarlo como Diputado, ya que no es el primer ex futbolista que se convierte en Diputado, ya lo fue Carlos Hermosillo, Adolfo Bautista, entre otros. En el caso de Blanco, actualmente es Diputado por la vía plurinominal, es decir, la vía que al parecer se iba a eliminar, la vía en la cual la ciudadanía no vota por ellos.

Una de las grandes ventajas de ser diputado es que se cuenta con fuero y esta semana justo esa fue la noticia, ya que se votó para ver si se le “desaforaba”, es decir, se le quitaba el fuero, al final la votación de Morena, el Partido Verde y del PRI fue suficiente para que continuara con fuero, es decir, que se desechara la solicitud de desafuero.

¿Qué es el fuero? Es una protección legal con la que cuentan algunos funcionarios de primer nivel (el Presidente, gobernadores, diputados y senadores, así como magistrados de la SCJN) en las que no se les puede procesar legalmente mientras estén en el ejercicio de sus funciones, buscando garantizar así que puedan desempeñar sus funciones sin que se les acuse injustamente o se les persiga políticamente.

En el caso de Cuauhtémoc Blanco, cuenta con 17 denuncias penales, en las cuales ha sido acusado de desvío de recursos, delincuencia organizada, ejercicio ilícito de funciones, falsificación de documentos, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, falsedad de declaración ante autoridades, amenazas y quizá el más “mediático” es el de violación.

El Diputado decidió presentarse a la Fiscalía acompañado de una abogada y sus guardaespaldas, pero, al contar con fuero, es como jugar a las escondidas pero no poder ser atrapado, independientemente de que te hayan encontrado, es decir, es imposible que pierda en el juego de las escondidas, así como es imposible que se ejercite alguna acción penal en su contra, por el contrario, el que no cuente con fuero permitiría que enfrentara dicho juicio, como lo hiciera cualquier otro ciudadano, pero al parecer el otrora futbolista, ex Presidente Municipal y ex Gobernador no es cualquier ciudadano.

¿Ya vio cuántas boletas va a recibir en la elección del próximo 1 de junio? Recibirá seis boletas, la primera de ministros y ministras; la segunda, de magistrados y magistradas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la tercera, magistrados y magistradas de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la cuarta es magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial; la quinta, magistrados y magistradas de Circuito, y la sexta y última por juezas y jueces de Distrito. ¿Por qué lo pongo en femenino y masculino? Porque así viene en la boleta.

En el caso de la boleta para elegir ministros y ministras, del lado izquierdo será para el lado femenino y del lado derecho el masculino. Deberá escribir los dos dígitos de la candidatura por la que votarás. Las candidaturas vendrán por nombre completo y en orden alfabético y su respectivo número identificador, así como la autoridad que lo postula. Como es mucha la información que vendrá en la boleta vendrá con iniciales, es decir, PE, Poder Ejecutivo; PL, Poder Legislativo; PJ, Poder Judicial; y EF, en funciones. ¿Qué le parece? ¿Saldrá a votar?

PD 1. ¿Escucho sobre el viaje de Gerardo Fernández Noroña a Francia? Yo sí y me gustaría que existiera el INAI.

PD 2. ¿Escucho sobre Andrea Chávez y sus actos publicitarios? Yo sí y me gustaría que existiera el INAI.