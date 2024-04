Así fue el inicio ayer de las campañas políticas en Sinaloa como si la atmósfera electoral necesitara de mayor tensión y turbiedad de las que ya tiene. Preámbulo de la lucha que se librará por obtener las 40 diputaciones del Congreso del Estado y las 20 presidencias municipales, la apertura del proselitismo con un candidato reportado como desaparecido desató acusaciones cruzadas entre partido y Gobierno, mientras la ciudadanía les daba forma a sus propias suposiciones.

Frente a la teoría que lanzó el líder de facto del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, responsabilizando a “la delincuencia organizada en la que se ha convertido Gobierno del Estado” de la posible privación de la libertad de Luis Alonso García Corrales, aspirante pasista a Regidor por Culiacán, y del militante Juan Francisco Cerón, el Gobernador respondió ayer con la contrahipótesis del autosecuestro con fines de sacar raja política y además le solicitó el Mandatario a la Fiscalía General del Estado que adjunte ambas conjeturas a la correspondiente carpeta de investigación.

Las batallas por la conquista del voto abrieron en lo estatal las primeras horas de ayer con igual fragor que las campañas iniciadas desde antes por los candidatos a senadores y diputados federales. En el pódium de los partidos se le apuesta a la balcanización de la elección siguiendo al pie de la letra las tácticas del Arte de la Guerra, de Sun Tzu; en los cotos de gobiernos morenistas el manual guinda aconseja cuidar la ventaja de sus “corcholatas” procurando que nada ni nadie les eche a perder las buenas cuentas.

En medio de esto, corrió el tercer día de espera para que las instancias de seguridad pública y ministeriales determinen a qué se debe la ausencia de García Corrales en su hogar y en el activismo político, y sosteniendo en alto el planteamiento de que regrese sano y salvo algo otea la opinión pública mientras aguarda a conocer la verdad legal. Las familias de las víctimas, por su parte, han de estar implorando que cese el manejo político de la situación que viven, pausa de la cual depende el mejor desenlace.

Es decir, la desesperación que invade a dos familias nadie debería utilizarla para jalar agua a molinos con distintos intereses. En estos episodios difíciles somos, sin distingos, aliados de aquellos a los que la delincuencia o las ambiciones políticas colocan en estado de vulnerabilidad. En ese punto hay que reconocernos los unos a los otros para al unísono gritarle a cualquier modo de criminalidad que los regrese sin daño alguno.

Ya es un avance la activación de la fuerza pública disponible y de todo el aparato de investigación criminalística enfocado a encontrar a los dos pasistas pese a la bastante confusión que predomina desde el primer momento del suceso ilícito. Siendo así, a qué contribuye que al mismo tiempo que el titular del Ejecutivo estatal confía en recuperar ilesas a las dos víctimas, el jefe y creador del PAS aprovecha cada minuto de la coyuntura para buscar culpables adelantándose a lo que determinen las pesquisas.

“Cuando hablo de los malosos, hablo de esa delincuencia organizada que es el Gobierno del Estado. Aquí cambiaron los papeles en Sinaloa. Aquí debo decirlo de manera muy clara: medios de comunicación juegan un papel fundamental. Por eso, Línea Directa son cómplices, Los Noticieristas son cómplices. No se hagan. Sabemos todo lo que reciben... Noroeste, Espejo, Alejandro Sicairos son cómplices ellos, son cómplices porque no reportan. Prácticamente se convirtieron en cuarto de guerra de esta delincuencia organizada que es el Gobierno del Estado”, declaró Cuén Ojeda.

“Aspiro a encontrarlos y le digo a la familia que haremos la tarea del Gobierno, no vamos a bajar la guardia para traerlos a casa. Aquí lo que importa es buscarlos y los estamos buscando; no politicemos esto. No podemos sacarle raja política”, dijo el Gobernador Rocha, y al rebatir la acusación lanzada por Cuén expresó que ninguna razón responsable existe como para hacer tal acusación contra el Gobierno. “Si sacamos hipótesis políticas irresponsables entonces no puede descartarse la idea y la posibilidad de que sea un autosecuestro. Es factible, pero las hipótesis reales las debe tener la Fiscalía”, agregó.

En tal estado de cosas, el manejo de esta situación debe dejarse a cargo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General nacional y estatal, así como de la Secretaría de Seguridad Pública que siguen constituidos en tareas de búsqueda desde que el 22 de marzo sucedió la privación de la libertad de familias enteras en Culiacán. Lo demás, inspirado en la maniobra de a río revuelto ganancia de pescadores, nada contribuye a alcanzar el objetivo socialmente consensuado que consiste en encontrar incólumes a los pasistas desaparecidos.

Después de hallarlos y rescatarlos, que las indagatorias ministeriales determinen cómo se desarrolló el secuestro y quiénes lo perpetraron. De esa manera la actividad electoral retomará el curso normal y se ajustará a estereotipos que, es obvio, no prescindirán de campañas de lodo que se utilizan en todo el mundo en estos tiempos donde la hostilidad política pervierte el espíritu democrático de la competencia para acceder a posiciones del poder público.

Reverso

Para estos días serán pan nuestro,

Las campañas con la alevosía,

De levantones de la Policía,

O las tácticas del autosecuestro.

Carrera por el voto

Sólo disponen de 45 días Erika Sánchez en Culiacán, Guillermo Romero en Mazatlán y Domingo Vázquez en Ahome para a lograr que con las endebles estructuras territoriales y la mala fama de los partidos que los postulan puedan remontar la evidente ventaja que presentan en la intención del voto los morenistas Juan de Dios Gámez, Estrella Palacios y Gerardo Vargas, en ese orden. Por eso los de la Alianza Fuerza y Corazón por Sinaloa salieron ayer a las calles más ansiosos que el caballo que lleva un mes encerrado en el establo.

