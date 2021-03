Cuén, el astuto negociador del PAS La hazaña de dos pluris aseguradas

Así resultara una catástrofe el pacto Morena-PAS, o Rocha-Cuén, la más reciente hazaña política de Héctor Melesio es haber logrado aparecer él y su esposa Angélica Díaz en las dos primeras posiciones de la lista de diputaciones plurinominales a integrar la 64 Legislatura local, lo cual les asegura las curules en la institución parlamentaria que se instalaría a partir del primero de octubre de 2021.

Entonces los gritos no son en el PAS ni deberían ser contra ese partido, ya que ¿a quién le dan pan que llore? Sorprendentemente Cuén logró que le cumplieran al pie de la letra el ambicioso pliego petitorio y alguna vez se sabrá por qué Morena accedió a sus demandas. Antes, el 6 de junio, develaremos si a los sinaloenses les gusta la idea de la coparticipación de las dos siglas en la próxima administración pública estatal.

Recuérdese que el dirigente del PAS dio a conocer que en el acuerdo de coalición se determinaron ocho diputaciones locales y cinco alcaldías para su partido, amén de que en caso de que obtenga mayoría de votos el candidato Rocha Moya será de justicia que le entregue algunas secretarías y otros puestos de menor nivel. Lo no escrito en el convenio también cuenta a la hora de repartir el pastel gubernamental.

En la actual alianza con Morena, Cuén Ojeda y el PAS se juegan el todo por el todo. Si el experimento cuaja en las casillas electorales el partido del ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa se irá a las nubes; en caso de salir mal las cosas es muy posible que comience la retirada gradual tanto del Partido Sinaloense como de su líder. Pero aún en el peor escenario el control de daños ha sido considerado.

Reverso

Rocha, el reconciliador

Ayer se registró Rubén Rocha Moya como candidato a la gubernatura del Movimiento Regeneración Nacional y hoy hará lo propio el Partido Sinaloense. “Tengo que reconocer cuándo me va bien y también cuándo no me aceptan a mí: si somos parte del movimiento hay que tener la prudencia de aceptar lo que viene”, dijo a periodistas. El de Batequitas, Badiraguato, insistió en el llamado a la unidad ya que sabe del desánimo en sus seguidores que, como dice el dirigente del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, “bienvenidos los problemas de enfrente” que sólo benefician a la alianza “Va por Sinaloa” que encabeza Mario Zamora.