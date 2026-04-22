Isabel Costes expresó que la música “es la respuesta a una necesidad vital. Expresa sentimientos de belleza, de fragilidad y fortaleza, de fugacidad y pervivencia... mueve y conmueve el alma

Este jueves, a las 18:00 horas, y el domingo, a las 12:30 horas, la OSSLA brindará un conmovedor concierto en el Teatro Lince de la UAdeO, bajo la batuta de la directora huésped, la española Isabel Costes, con un espléndido programa bajo el título: “Cuentos, mares y danzas”. Entrada libre.

Costes es una de las más reconocidas directoras ibéricas, quien fundó hace 20 años la Orquesta Sinfónica del Atlántico. En una entrevista concedida al portal de turismo de las Islas Canarias, “Ven a Canarias”, expresó que la música “es la respuesta a una necesidad vital. Expresa sentimientos de belleza, de fragilidad y fortaleza, de fugacidad y pervivencia... mueve y conmueve el alma”.

Asimismo, precisó: “La belleza es sinónimo de verdad, de sencillez, de elegancia, de inteligencia, de integridad. Es el elemento generador de emociones espirituales que nos produce placer”.

El programa del concierto inicia con el preludio sinfónico: “Un relato sobre Camila”, de Claudia Montero, compositora argentina que nació en 1962 y falleció en 2021. Esta obra fue estrenada el 7 de marzo de 2019 por la Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigida curiosamente por la misma Isabel Costes.

La historia que la inspiró es la de la joven argentina Camila O´Gorman y el sacerdote jesuita Ladislao Gutiérrez, quienes se enamoraron, huyeron y fueron fusilados, en el siglo 19.

La segunda obra es la Segunda Suite de Bacchus et Ariane, de Albert Roussel, música de ballet inspirada en el relato de Ovidio. Teseo libera a Ariadna, y a otros muchos jóvenes, del laberinto de Creta y del Minotauro. Sin embargo, su amor por Ariadna no cristaliza debido a que Dioniso, o Baco, tiene prioridad sobre ella.

La última obra son seis partes de las dos suites de Romeo y Julieta, de Prokófiev.

¿Disfruto historias musicales?