La palabra aptitud proviene del latín y el italiano, que significa apto o adecuado; sin embargo, desde el principio se asoció con actus, que proviene de agere, es decir actuar

Si la filosofía debe una brújula ética que nos oriente de forma práctica en cómo pensar, actuar y vivir juntos en esta Tierra, no en forma solitaria, egoísta, anómala y aislada, será necesario que reflexionemos en cuál debe ser la actitud que nos conduzca a esa aptitud.

La palabra aptitud proviene del latín y el italiano, que significa apto o adecuado; sin embargo, desde el principio se asoció con actus, que proviene de agere, es decir actuar. Por tanto, no se puede ser apto sin actuar en consonancia y en consecuencia.

Para ejemplificar plásticamente esta sustancial correlación, nos remitiremos a un personaje ficticio, El señor Keuner, que fue creado por Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, mediante breves narraciones filosóficas y didácticas escritas entre 1926 y 1956, que utilizaba para motivar a la reflexión e interiorización.

Al primero de estos relatos lo tituló: “La más sabia de todas las sabidurías reside en la actitud”, y resumió el mensaje filosófico así:

“Un profesor de filosofía acudió a la casa del señor K. para mostrarle su saber. Pasado un rato, el señor K. le dijo: — Estás sentado de una manera incómoda, hablas incómodamente, piensas incómodamente. Encrespado, el profesor de filosofía respondió: —No se refería a mí lo que yo quería saber, sino al contenido de lo que estaba diciendo. No tiene ningún sentido —dijo el señor Keuner. —Andas con torpeza y no he visto que tus pasos te condujeran a ninguna parte. Hablas de manera obscura y tu conversación no ha arrojado ninguna luz. Basta ver tu actitud para perder las ganas de conocer tu objetivo”.

En efecto, si muchas veces no se quiere aprender filosofía, es porque se ha visto la actitud torpe, cerrada, enquistada o dogmática de quienes pretenden filosofar.

¿Desarrollo mi actitud y aptitud?