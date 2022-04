Por su parte, el consejero presidente, Lorenzo Córdova a través de su cuenta de Twitter manifestó: ‘Nuestro sistema electoral funciona, y muy bien. Una reforma electoral debería partir de un diagnóstico serio, contar con un amplio consenso político y servir para mejorar nuestro sistema, no para retroceder’.

Creo que en este espacio ya habíamos mencionado que independientemente del resultado de la próxima revocación de mandato (solicitada desde gobierno y no por la sociedad civil) lo más probable es que vendría una reforma electoral para el órgano encargado de organizar elecciones en nuestro país, es decir el INE, incluso el año pasado se habló acerca de ella, ahora empieza a conocer un poco más.

Recordemos que hace un año, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, el Presidente planteó que el INE desapareciera como parte de la reforma que buscaba eliminar organismos autónomos, expresando entre otras cosas “Tiene que ser autónomo verdaderamente, es que ahora no lo es, y podría estar en el Poder Judicial, un Poder autónomo, independiente con gente íntegra, honesta, intachable pero no lo que estamos ahora padeciendo”.

El Presidente retomó el tema en la mañanera del pasado 30 de marzo, señaló que en la propuesta de reforma los magistrados y jueces electorales será vía elección directa “el pueblo elegirá a los consejeros y magistrados”, es decir que cada ciudadano debe votar para elegir a dichos jueces y magistrados y de ellos, el que resulte con mayor número de votos será designado como consejero presidente del INE. Aclarando que se deben proponer como candidatos a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad, se me vino a la mente Bartlett y su experiencia electoral.

Pero no solo dio ese avance sobre reforma electoral, sino que también señaló que se le debe de bajar el presupuesto que recibe el INE, señalando: “¿Por qué va a costar tanto si nos puede costar la mitad?” ¿Será que próximamente veremos un Instituto Nacional Electora Felipe Ángeles? Y el último avance que señaló fue la reducción o eliminación de diputados y senadores plurinominales, debo aclarar que esta idea es atractiva, ya tiene algunos años discutiéndose de cierta manera en nuestro país, vale recordar que actualmente la Cámara de Diputados se integra por 500 diputados de los cuales 300 se eligen vía elección directa y los otros 200 por el sistema de representación proporcional; a los primeros se les denomina uninominales y a los segundos plurinominales.

Ojo para los plurinominales no se vota directamente por ellos, sino que es por un grupo de personas postuladas por un partido político, y los votos que se emitan para los candidatos uninominales sumará al partido que lo postuló y si se alcanza cierta cantidad de votos del total, se busca que la proporción de votos totales por fuerza política se traduzca en una representación, buscando que las minorías políticas puedan estar presentes en el Congreso. Este sistema permite que minorías políticas que no lograron votos para ganar por el voto directo puedan representar los votos que se les dio a dicho partido de manera proporcional, (una disculpa si no fui lo suficientemente claro).

Volviendo al tema de la inminente propuesta de reforma, me llama la atención que en todas las elecciones que ha contendido nuestro Presidente y su movimiento jamás se ha quejado de una elección que ganó, por supuesto que sí hubo quejas en las elecciones de los años 2000, 2006 y 2012, solo basta buscar en internet para encontrar los dichos en contra de dicho órgano electoral. También llama la atención que durante las elecciones de los años 2000, 2006 y 2012, ningún candidato ganador de su movimiento acusó complot, falla o no haya querido aceptar dichos resultados, ¿será que el problema no es el órgano electoral que organiza las elecciones sino quien obtiene el triunfo?

Para terminar, el país está tan bien en temas de seguridad, que Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad Pública decidió “tomar unos días” (de los días que le corresponden de vacaciones) para promover la revocación de mandato, “pedí permiso unos días en mi responsabilidad del gobierno federal para como coahuilense impulsar esta consulta que es muy importante para todas y para todos, realmente la obra que ha hecho el Presidente en este tiempo ha sido histórica, los programas sociales, como las obras de infraestructura, no hay corrupción, es un gobierno sensible, cercano al pueblo, con un Presidente muy trabajador que todos los días empieza desde primera hora a revisar los problemas del país”, la seguridad puede/debe esperar...

PD 1._ Recuerdo cuando la “izquierda” festejó llegar a la Cámara de Diputados vía plurinominales, ahora los quiere desaparecer.

PD 2._ El INE ordenó retirar la difusión de propaganda ilegal de la Revocación de Mandato en 30 entidades, incluida Sinaloa, lo curioso es que no se conoce el origen de los recursos empleados, es decir quién y cómo pagó dicha propaganda.