Cuidado con los usureros

En mi práctica profesional he visto casos en donde hemos conseguido reducir notablemente la tasa de interés usuraria y, además, hemos logrado que, de tantos intereses usurarios que ya se pagaron, el juez considere pagada totalmente la deuda.

Lamentablemente hay muchas personas que, ante problemas económicos derivados de malas decisiones o de necesidades legítimas y que no tienen acceso a créditos bancarios, recurren a prestamistas particulares para salir del apuro.

Lo malo de elegir ese camino es que los prestamistas les cobran intereses exageradamente altos que provocan que, si bien les va, terminan pagando la deuda cinco o más veces.

A este tipo de prestamistas se les conoce como usureros y a los intereses que cobran se les conoce como intereses usurarios, y sobre ese tema ya existe jurisprudencia desde hace varios años.

La jurisprudencia a que me refiero dice, en palabras sencillas, que si los intereses que les pretenden cobrar superan a los intereses que normalmente cobran los bancos por las deudas más caras que son las de tarjetas de crédito (aproximadamente el 40 por ciento), se consideran intereses usurarios y el juez de oficio, es decir sin que nadie se lo pida, debe reducir los intereses a una tasa justa y razonable.

Por lo tanto, si usted se está viendo agobiado y acosado por algún prestamista abusivo y usurero, no se angustie y no le tenga miedo, deje de pagar esos intereses usurarios y deje que lo demanden en tribunales para que un juez baje los intereses a una tasa justa.

No les tenga miedo a los usureros, ellos cuentan con eso para seguirlo exprimiendo y, por lo que más quiera, no se le ocurra andar firmándoles pagares u hojas en blanco que luego ellos puedan usar en su contra, aunque, si ya cometió ese error, un buen abogado puede salvarlo.

Por último, guarde todos los mensajes que le mande el usurero y guarde todos los comprobantes de pago de la deuda que correspondan a los abonos que vaya haciendo, le van a servir mucho en el juicio.