Los últimos días han sido difíciles para todos aquellos que vivimos en Culiacán y sus alrededores. Esta semana armados de valor, muchos volvimos a nuestros lugares de trabajo, ya que las cuentas y fechas de pago llegan sin importar lo que transcurra. Volvimos deseando encontrar esa ‘normalidad’ que recordamos, pero creo que esa ‘normalidad’ no llegará, por lo menos no pronto, así que a adecuarnos a una nueva normalidad.

Muchos vivimos de nuestros recuerdos, recordamos nuestra infancia, eventos especiales como lo pueden ser deportivos (hay quienes recordamos que en alguna ocasión las chivas fueron campeones), artísticos, familiares, incluso recordamos personas sean o no familiares, pero sí especiales. Ya he comentado en otras ocasiones que por azares del destino me tocó vivir fuera de Culiacán y extrañé a la ciudad, las personas e incluso su gastronomía.

En esta nueva normalidad, la paz y tranquilidad de la ciudadanía, se encuentra en manos de dos bandos rivales, ¿no me cree? Entonces no me crea a mí, pero sí al comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana Ojeda, el cual, en conferencia de prensa, esta semana dijo lo siguiente: “Esperemos que sea lo más pronto posible, pero no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos, y que estén dejando a la población en paz, para que vivan con tranquilidad”. Dando a entender que la seguridad de la ciudadanía se encontraba en manos de estos grupos antagónicos, aunque posteriormente señaló que se había sacado de contexto su declaración.

Por su parte, nuestro aún Presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador, señala que todo lo ocurrido en estos últimos días en nuestra ciudad, es decir, la violencia en Sinaloa, es “propaganda” por parte de sus adversarios, es decir, que es una campaña que intenta desprestigiar su gobierno, además señaló que el Gobierno de Estados Unidos era corresponsable de esta violencia.

No nos equivoquemos, el Ejército es una gran institución, que hoy más que nunca ha sido utilizada para cualquier cosa que se le asigne, construye trenes, aeropuertos, entre otras cosas; y por si le faltaran cosas por hacer, esta semana en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados aprobaron con 362 votos a favor y 133 en contra el Dictamen de reforma constitucional para transferir la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Vale la pena recordar que la SCJN el año pasado señaló como inconstitucional las modificaciones realizadas a las leyes secundarias, que buscaban pasar la Guardia Nacional a la Sedena, pero repito, esto fue el año pasado, antes de la aprobación de la reforma constitucional del Poder Judicial.

Volviendo a Culiacán, esta semana de acuerdo a los datos del día de antier, llegamos a los 56 homicidios, 53 personas privadas de su libertad, 85 autos robados, y 40 personas detenidas desde el pasado 09 de septiembre al día de ayer, por lo que puedo asegurarles que estos días no los extrañaré, sí vivirán en mis recuerdos, pero no como buenos. Espero que también Usted los recuerde y hagamos lo necesario para no volver a vivirlos.

PD 1._ Después de 35 años, el PRD desaparece, ¿será que veremos otros partidos desaparecer en algún futuro?

PD 2._ La sesión del Congreso del Estado del día de ayer se suspendió porque no hubo condiciones para su desarrollo, esto debido a que cientos de Universitarios tomaron el recinto.

PD 3._ “Si se me acusa de ser parte de ese viejo régimen que llevó a nuestro país a ser democrático, me declaro absolutamente culpable y orgulloso”, Ernesto Zedillo, ex Presidente de México.