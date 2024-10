Estamos perdidos en el laberinto del crimen, tal como nos quieren de extraviados los capos de las drogas. Hace poco eran los Mesías a seguir en gustos, gastos, gestos y guiños. Un mes y cinco días bastan para esculcarnos la conciencia y comportamientos y en medio del pánico desentrañar qué hicimos para estar así, aquí en la suspensión de garantías, tranquilidad y civilidad.

Es que nunca habíamos llegado los culiacanenses a claudicar ante nuestros miedos que no es otra cosa más que la rendición de los arrestos de los pacíficos, ni a bajar la mirada frente a los poderes de facto y apretar el cuerpo ante la onomatopeya de la ráfaga criminal, e inclusive de los helicópteros militares que también asustan si proponen estandartes blancos invitándonos a escribir en ellos nuestras esperanzas y aportaciones para el Culiacán que queremos.

Una vez perdida la conciencia de cómo llegamos a este punto, maldecimos al Ejército que trae sus tropas a Sinaloa y al Gobierno que las envía dejando atrás la proclama de abrazos al crimen, no balazos. Notamos la crueldad de la delincuencia del narcotráfico por hacernos prisioneros de sus guerras, siendo que antes besábamos los cañones de sus ametralladoras. Qué perversas las narcomantas que escriben el guión de los pusilánimes, no obstante que adorábamos escuchar las hazañas de los gatilleros en las letras de los corridos alterados. Terribles los que nos tienen escondidos debajo de las camas en nuestras casas, que son los mismos que dejamos entrar a los hogares como compadres, yernos, amigos o financiadores de negocios y lujos.

Los 35 días contados hoy con las armas de los pistoleros del narcotráfico puestas en las sienes de los ciudadanos sin distingos, y tomando a la vez de rehenes a todos los sectores, permiten ver que no hemos podido intentar la catarsis colectiva desde lo individual, familiar o gremial, dejando que nos venza la zozobra y, además, huérfanos de liderazgos que, siquiera uno auténtico, nos lleve de la mano al imaginado cese de las hostilidades. El miedo es un estado mental que lo permite todo, incluso la jauja de quienes medran con el dolor ajeno.

Reverso

Con o sin nosotros

Bienvenido el esfuerzo que le apueste a la recuperación de la paz y que debe ser abrazado y reconocido por una sociedad que no dispone de tiempo para derrocharlo en derrumbar la aportación de otros que, sea como sea, muestran esa parte ciudadana que no acepta los infortunios de la violencia como forma de vida. La Caravana por la Paz organizada el sábado por Culiacán Valiente como segunda movilización a favor de la seguridad y legalidad, así como las acciones de apoyo a la alicaída economía sinaloense realizada en la Ciudad de México por Miguel Calderón, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Laura Guzmán, vicepresidenta de la zona norte de Canirac, y Óscar Loza, fundador de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa, simbolizan la lucha que debería ser de todos los que no queremos quedarnos en el balcón viendo pasar, indiferentes, a las víctimas de este largo y brutal “culiacanazo”.