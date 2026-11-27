Brillantes fueron las intervenciones académicas para analizar la genealogía, riesgos, escenarios y estrategias para contrarrestar la ola de violencia y sus estereotipos sociales

Hoy culmina el “Congreso Internacional sobre Violencias 2026, que lleva por subtítulo: “Violencias y alternativas para la paz”, el cual se celebra los días 25, 26 y 27 de noviembre y que organiza cada año la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS, en las instalaciones de la Torre Académica de Ciudad Universitaria, bajo el liderazgo del doctor Juan Carlos Ayala Barrón y del director en turno, en este caso Orlando Espinoza Díaz, y con el apoyo del claustro de profesores y alumnos.

La inauguración estuvo a cargo del Rector de esa máxima casa de estudios, doctor Jesús Madueña Molina, con lo cual se dio inicio a las intensas actividades de reflexión y análisis, que abarcaron 110 participaciones, 95 ponencias con 130 autores, ocho conferencias magistrales, siete presentaciones de libros, así como el decidido apoyo de 24 instituciones educativas y sociales de 16 estados de la República.

Brillantes fueron las intervenciones académicas para analizar la genealogía, riesgos, escenarios y estrategias para contrarrestar la ola de violencia y sus estereotipos sociales, así como las situaciones psicológicas y socioemocionales que provoca en la salud mental, además de las reflexiones, intervenciones y exhortaciones a organizarnos para construir una paz cotidiana eficaz y efectiva.

Filosófica y sociológicamente se reflexionó en cómo educar para la paz en medio de este mundo en desarraigo, así como en qué respuesta ofrecer a la violencia, no solamente física sino cognitiva, ante los retos de la pospropaganda de la inteligencia artificial, así como qué retos y estrategias implementar ante los nuevos desafíos epistémicos.

Lógicamente, no hay respuestas fáciles ni unívocas, pues el camino se hace al andar. Es necesario seguir picando piedra para erradicar la asfixiante violencia cotidiana y crear una cultura de paz.

¿Trabajo y colaboro activamente por una cultura de paz?