La cultura del esfuerzo constituye un tema recurrente en el discurso político. Es común que un candidato base su discurso en resaltar las honduras de donde proviene. Como en la novela de Mariano Azuela, dirá que es de los de abajo, de la cultura del esfuerzo y que nadie puede reprocharle ser un improvisado o que fue arrullado en pañales de seda.

Sin embargo, no es un término exclusivo del lenguaje político, aunque este linaje se lo haya casi apropiado. Cualquier persona que pretenda conseguir sus metas y objetivos debe ser perseverante y, a la vez, comprender que todo se consigue merced al sacrificio y al esfuerzo. Si algo no cuesta, no se valora, no se aprecia ni se cuida.

Por otra parte, no se puede fingir lo que no brota del corazón; es decir, no se puede militar en pos de un ideal cuando no se tiene entrega, sensibilidad y vocación; además, para alcanzar el horizonte soñado hay que contar con planeación, perseverancia y disciplina.

Todo este entramado late en el libro La jugada de mi vida, en la que el jugador de futbol español, Andrés Iniesta, narró sus peripecias en el balompié, desde que fue fichado a temprana edad, a los doce años, hasta que alternó en el Barcelona y en la Selección Española con grandes figuras.

Al desempolvar sus aleccionadores recuerdos, expresó con gran nostalgia: “Cuando tenía doce años, mi padre ahorró durante tres meses para comprar unas botas para jugar a fútbol. Ahora, cada vez que veo las botas en casa, recuerdo de dónde vengo”.

Esta inspiración es la que siempre le sacó a flote, a pesar de los contratiempos y dificultades. Señaló: “Uno no tiene que hundirse nunca, aunque el golpe sea terrible”.

¿Soy producto de la cultura del esfuerzo?