Cumbre China-EEUU

La reunión entre los mandatarios estadounidense y chino es el evento más importante, ya que una extensión de la tregua comercial eliminaría el riesgo arancelario antes de su vencimiento el 10 de noviembre, mientras que cualquier diálogo sobre los riesgos de la inteligencia artificial podría aliviar la presión narrativa que golpeó a las acciones de chips.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil positiva para casi todas las bolsas de valores importantes del planeta. Los principales índices estadounidenses sostuvieron e incluso aceleraron el tono positivo de la jornada del lunes, en buena parte por el impulso de la tecnología, en medio de novedades geopolíticas. El Nasdaq y el SP500 marcaron su tercera alza consecutiva, con el primero renovando máximo histórico por primera vez desde comienzos de junio. En cambio, el Dow Jones quedó cerca de su puntaje más bajo desde julio. Lo logrado por el Nasdaq rompió con cinco semanas continuas en las que ninguno de los tres principales índices marcó historia.

La semana pasada la Reserva Federal subió las tasas 25 puntos base (a un rango de 3.75 a 4.00 por ciento) en una votación unánime, su primer aumento desde 2023; además, sus proyecciones señalaron al menos un incremento adicional este año. Antes de la decisión, el rendimiento del Bono del Tesoro a 10 años superó 5.00 por ciento y alcanzó su nivel más alto desde julio de 2007.

Esta semana, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto tendrán la palabra para moldear las expectativas sobre la política monetaria futura y el mercado espera que su tono muestre si un aumento en octubre, actualmente con una probabilidad asignada de más de 50 por ciento, gana tracción. En México, se espera que Banxico mantenga la tasa en 6.50 por ciento y la atención estará en cómo el banco central ve el diferencial de tasas más estrecho frente a su contraparte estadounidense.

Por otro lado, He Lifeng, Viceprimer Ministro chino, y Scott Bessent, Secretario del Tesoro estadounidense, se reunieron para hablar de diversos temas, entre ellos comercio y tecnología, previo a la reunión que está programada que tengan los presidentes de ambos países esta semana. La reunión entre los mandatarios estadounidense y chino es el evento más importante, ya que una extensión de la tregua comercial eliminaría el riesgo arancelario antes de su vencimiento el 10 de noviembre, mientras que cualquier diálogo sobre los riesgos de la inteligencia artificial podría aliviar la presión narrativa que golpeó a las acciones de chips.

De este lado de la frontera, las bolsas de valores dieron vuelta a un inicio negativo en la jornada del lunes, aunque sin que se asomara un cambio de tendencia, en medio de algunas actualizaciones geopolíticas. Los indicadores, que llegaron a perder cerca de medio punto porcentual en el intradía, presentaron su tercera alza en cinco días. Pese a ello, el Índice de Precios y Cotizaciones continúa en zona de corrección y con un 2026 negativo.

Los inversionistas tomaron en cuenta que los precios del petróleo cerraron a la baja, ante reportes de que podrían continuar las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Además, están a la expectativa de la reunión que tendrán esta semana Xi Jinping, Presidente chino, y Donald Trump, Presidente estadounidense, donde se conversarán diversos temas como comercio y tecnología.

En temas energéticos, observamos que los precios internacionales del petróleo cayeron por cuarto día consecutivo, en medio de señales de una posible negociación diplomática entre Estados Unidos e Irán para reducir las tensiones en Medio Oriente. Así, el precio del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, bajó 4.5 por ciento, para situarse en 95.78 dólares, mientras que el crudo europeo, Brent del Mar del Norte, cayó 3.4 por ciento, a 100.34 dólares por barril.

Los petroprecios tocaron su nivel más bajo en tres semanas después de que el Presidente Trump declarara que estaría dispuesto a reunirse con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas esta semana. A ello se sumó la decisión del Mandatario estadounidense de no bombardear, por el momento, al grupo rebelde hutí, aliado de Irán, pese a las solicitudes de Arabia Saudita.

Según algunos analistas, el precio del petróleo baja por cuarta sesión consecutiva ante la posibilidad de que se retome la vía diplomática para aliviar las tensiones en Medio Oriente y luego de que el jefe del Comando Central estadounidense afirmó que el flujo de crudo y gas natural licuado por el Estrecho de Ormuz tocó máximos de seis meses gracias al retiro de minas. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que ampliará la “geografía del conflicto” si Estados Unidos vuelve a atacar a la República Islámica.

En asuntos cambiarios, tenemos que el peso mexicano se mantuvo estable frente al dólar al inicio de la semana, al ubicarse en 17.23 unidades interbancarias por dólar estadounidense, sin cambios respecto al cierre anterior. El nerviosismo en los mercados se moderó este lunes ante el descenso de los precios del petróleo, luego de que el Presidente Trump dijera estar abierto a dialogar con su homólogo iraní para alcanzar un acuerdo.

Para esta semana, la atención se centrará en la Cumbre China–Estados Unidos donde una extensa lista de asuntos complejos marcará la agenda de una serie de reuniones, entre ellas el encuentro clave entre los presidentes de ambos países. Los temas incluirán Medio Oriente, la guerra entre Rusia y Ucrania, el comercio bilateral y los aranceles, la posibilidad de aplicar aranceles secundarios, tecnología, capacidad industrial y desequilibrios globales. Además, los mercados seguirán de cerca las cifras macroeconómicas estadounidenses relacionadas con gerentes de compras, confianza del consumidor y mercado laboral. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.