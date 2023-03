El estreno de Aída estaba previsto para enero de 1871, pero la guerra franco-prusiana lo retrasó 10 meses.

El gran espectáculo de la ópera Aída, que se está representando en el Teatro Pablo de Villavicencio con el esfuerzo conjunto de la Sociedad Artística Sinaloense, el Instituto Sinaloense de Cultura, el Teatro Bicentenario de León y la Ópera de San Diego, tiene muchas anécdotas y curiosidades históricas.

La trama se desarrolla en las ciudades egipcias de Menfis y Tebas, en una época dorada de las dinastías de los faraones. Menfis, antigua capital de Egipto, se sitúa al norte, cerca de la esfinge, las pirámides de Gizá y El Saqqara, con su pirámide escalonada de Zoser. Tebas, en cambio, se ubica hacia el sur, a unos 800 kilómetros del delta del Nilo. Homero le llama la ciudad de las cien puertas, para distinguirla de la Tebas griega, de siete puertas, y comprende los majestuosos templos de Luxor y Karnak, custodiados por los colosos de Memnón.

El estreno de Aída estaba previsto para enero de 1871, pero la guerra franco-prusiana lo retrasó 10 meses. No obstante, Verdi había incluido esta cláusula en el contrato: “Si, debido a algún acontecimiento imprevisto que no tuviese nada que ver conmigo, es decir, que no fuese culpa mía, no se representara esta ópera en El Cairo durante el mes de enero de 1871, yo tendría derecho a representarla en algún otro lugar seis meses más tarde”.

No obstante, como temía viajar por mar, Verdi declinó dirigir el estreno el 24 de diciembre, honor que recayó en Giovanni Bottesini, apodado “El Paganini del contrabajo”, quien también dirigió por primera vez el Himno Nacional Mexicano, el 15 de septiembre de 1854, en el Teatro Santa Anna, luego Teatro Nacional de México, que fue demolido en 1901 para ampliar la actual Avenida 5 de Mayo.

¿Me deleito con las anécdotas, detalles y curiosidades?