Hackers: los mejor preparados para identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades ante el avance imparable del dataísmo.

Llega el nuevo paradigma que rinde culto a la inteligencia artificial, al Big Data y la IoT.

Wikipedia: Dataísmo (o datoísmo) es un término que ha sido utilizado para describir la mentalidad, filosofía, creada por el significado emergente del big data, la inteligencia artificial y el internet de las cosas (IoT).

Según el catedrático y ensayista Yuval Noah Harari, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su libro Homo Deus: Breve historia del mañana, el dataísmo, como religión, «no venera ni a dioses ni al hombre: adora los datos».

Un dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades.

El término fue utilizado por primera vez por el analista cultural David Brooksen en The New York Times en 2013.

Más recientemente, el término ha sido expandido para describir lo que el científico social Yuval Noah Harari ha llamado una ideología emergente o incluso una nueva forma de religión en la cual «el flujo de información es el valor supremo y la libertad de la información es el mayor bien de todos».

«Si me pidieran describir la filosofía al alza de hoy en día, yo diría que es el dataísmo», escribió Brooks en The New York Times.

Brooks argumentaba que en un mundo con cada vez mayor complejidad, confiar en los datos puede reducir los sesgos cognitivos y “alumbrar patrones de comportamiento que todavía no hubiéramos percibido”.

En 2015, el libro del periodista de tecnología de The New York Times y parte del equipo del Premio Pulitzer por Reportaje Explicativo 2013, Steve Lohr, Data-ism, examinó cómo el Big Data está transformando la sociedad, utilizando el término para describir la revolución del Big Data.

Aaron Swartz, programador, emprendedor, escritor, activista político y hacktivista de Internet, quien se suicidó en 2013, es considerado por Harari como el «primer mártir» dataísta.