La reforma eléctrica en nuestro País sigue sin aprobarse: por su parte los que quieren su aprobación buscando la manera que ésta se realice y los que no, señalando los costos o efectos negativos de hacerlo; el que se discuta una reforma constitucional de este tipo es algo que debemos tener en consideración, ya que la energía eléctrica es algo que independientemente del rubro en que laboremos, es prácticamente imposible no verte afectado por sus aumentos (salvo que vivas en Tabasco y seas parte de los 607 mil 175 usuarios a los que se les condonó el pago de la luz) por lo cual surge mayor relevancia el que se señalen escenarios catastróficos por parte de unos o de otros. Trataré de explicarme.

La Diputada federal Yadira Marcos, buscando obtener apoyo para lograr una aprobación de dicha reforma eléctrica, señaló: “Si esta reforma no se aprueba se van a disparar cuatro veces (el costo de la energía eléctrica) más como lo estamos viendo en España, en España usan velas, ¿dónde está el beneficios de haber privatizado la electricidad si la gente usa velas?”. Esta declaración, por decir lo menos, es llamativa, ya que cualquier ciudadano que le señalen que hay un riesgo de que la energía eléctrica aumente hasta por cuatro va a poner atención y buscar evitarlo. Ante esto, Juan Burgos (experto en marketing) le pregunta a través de su cuenta de Twitter el pasado 4 de febrero sobre el cálculo de un aumento de cuatro veces en la energía eléctrica, preguntando en diversas ocasiones sin obtener respuesta, por lo que acude a la plataforma nacional de transparencia.

La plataforma nacional de transparencia es una de las herramientas que tenemos los ciudadanos para obtener información de nuestros gobernantes de su actuar, de su pasado, incluso de sus dichos, hasta es posible que se respondan preguntas específicas sobre el actuar o decir de algún gobernante. En dicha plataforma manifestó el deseo de conocer el estudio o análisis en el cual la Diputada basa su declaración para afirmar que, de no ser aprobada la reforma eléctrica, el costo de la luz subirá cuatro veces.

La respuesta la dio el grupo parlamentario de Morena, partido al cual pertenece la diputada, consta de tres hojas y tuve la oportunidad de verla, destacando que dicho grupo parlamentario señala que no se ubicó evidencia o registro documental referente a un estudio o análisis para la declaración o afirmación de la diputada, incluso señala que los razonamientos que pueden realizar los legisladores provienen de una determinación de la voluntad basados en criterios y convicciones personales que no se plasman en documentos. Es decir que la Diputada, al parecer al emitir dicha declaración, no la hizo después de haberse informado a través de un estudio o análisis, pero sí derivado de criterios y convicciones personales que no es necesario que se plasmen en documentos. Si la diputada no tiene el análisis para aseverar una declaración de esa magnitud ¿por qué lo hace? Fácil, porque puede hacerlo sin consecuencia alguna. El debate de una reforma constitucional debe ir acompañado de datos, análisis, estudios, no de convicciones personales sustentadas en la emoción.

La Diputada, casi un mes después, dio respuesta al ciudadano, pero no dio dato de su declaración, sino que le pidió el audio o video completo donde “según dije eso”; posteriormente en otra respuesta le pidió que sacara sus propias conclusiones. La Diputada acudió a un noticiero local, en donde nuevamente le fue cuestionada de tal situación, a lo que respondió que su declaración fue sacada de contexto y señala que en España se entregó la industria eléctrica por lo que las tarifas eléctricas han aumentado (en España) y que cualquier persona puede buscar notas periodísticas de esto pero que en México sería diferente. Ante una nueva pregunta de cuánto aumentaría si no es aprobada la reforma, responde que a ella también le gustaría conocer eso, que habría que preguntarle a Manuel Bartlett, que no es posible especular, que es necesario primero aprobar la reforma para después poder conocer los beneficios reales de cuánto va a bajar o cuánto va a subir. Posteriormente señala que es necesario defender la CFE, pero en definitiva no señala estudio o análisis alguno en donde se especifique que de no aprobarse la reforma aumentaría en cuatro veces su costo.

Usted podrá estar a favor o en contra de la reforma de la energía eléctrica, donde nadie puede estar en contra es en que se trate de engañar a la población con datos sin sustento, necesitamos exigirles más a nuestros políticos.

PD. Me acuerdo de gobiernos no humanistas donde existían estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.