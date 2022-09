David Glantz es, de largo, el mejor historiador sobre el frente oriental y uno de los mejores de la Segunda Guerra Mundial en general.

David M. Glantz es un historiador y militar norteamericano nacido en 1942 en Port Chester (Nueva York). En 1963, tras cursar estudios en el Instituto Militar de Virginia y en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill ingresó en el Ejército de EEUU sirviendo en el cuerpo de artillería en la “plantación” de Long Binh, Vietnam. Estudió para convertirse en Soviet foreign area specialist y sirvió en el USAREUR (United States Army Europe) en la sección de inteligencia.

Fue Director of Soviet Army Operations en Fort Leawenworth y en 1993 se retiró del Ejército y fundó The Journal of Slavic Military Studies, publicación de la que es actualmente editor jefe.

Su interés por su objeto de estudio comenzó precisamente siendo Director de Investigación para esta publicación en 1979 y desde su primer proyecto sobre la campaña de Lorena del Tercer Ejército del General Patton, pasando por investigaciones sobre Manchuria y operaciones aerotransportadas soviéticas, David M. Glantz se ha convertido en el mayor experto occidental en la operativa del Ejército Rojo durante la Gran Guerra Patriótica.

Es conocido por sus numerosos libros (alrededor del centenar) del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. En sus propias palabras reconoce haber tenido como principal influencia a su profesor John Erickson, antiguo director de la Escuela de Estudios Eslavos de la Universidad de Edimburgo y especialista, a su vez, en estudios militares soviéticos.

Entre sus obras destacan La batalla por Leningrado, la Tetralogía sobre Stalingrado (cuyo primer volumen, A las puertas de Stalingrado, vio la luz en 2017, el segundo, Armagedón en Stalingrado, en 2019 y el tercero, Desenlace en Stalingrado I. Operación Urano, en 2022), o Choque de titanes.

Según David M. Glantz, esta última obra fue un intento por reproducir la obra de otro de sus grandes inspiradores, Malcolm Macintosh, esta vez junto a Jonathan House, profesor de historia militar.

Sus estudios han desmitificado la imagen de incompetencia del Ejército Soviético durante la Operación Barbarroja, siendo el hilo conductor de todas sus obras cómo este ejército se transformó desde aquella fuerza descrita como torpe por fuentes alemanas hasta el fino instrumento de combate de Manchuria. Actualmente, David M. Glantz es miembro de la Academia de Ciencias Naturales de la Federación Rusa y sus prolíficas obras han comenzado a ser traducidas al español. En 2020 le fue concedido el prestigioso premio Pritzker Military Museum & Library Literature Award for Lifetime Achievement in Military Writing.