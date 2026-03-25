David y Goliat en México

A la memoria de Carlos Payán Velver

...los relatos independientes tienen más fuerza que los del oficialismo porque, considero, presentan una visión de la realidad más a tono con lo que ven y viven las mayorías. Si ese David colectivo persiste, es gracias a periodistas que, en su momento, se atrevieron a desafiar las dictaduras de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta

Los ataques de Palacio contra la prensa crítica la han abollado, pero sin destruirla ni doblarla. Desarrollo la afirmación a partir de un boletín de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la prensa y las narconóminas de “El Mencho”.

Tapalpa es un pueblo mágico gobernado por narcos. En un operativo impecable, la Sedena envió tropas a atrapar al jefe criminal. Como los militares no son investigadores, ignoraron los papeles dejados en las cabañas de “El Mencho”. Dos días después llegaron al sitio unos periodistas capitalinos, se metieron en el complejo abandonado y empezaron a informar sobre ese tesoro documental que asegura que policías municipales y estatales de Jalisco y otros estados están a sueldo de los criminales.

Las narconóminas de “El Mencho” provocaron tantas burlas y preguntas incómodas que la FGR decidió responder a los 22 días de los hechos con un boletín que es un verdadero homenaje al inmortal Cantinflas. En él se dice que periodistas de El Universal, trasmutados en “diversas personas”, se “encontraron diversos indicios” que hicieron a la Fiscalía preguntarse si existe una “posible actividad criminal”. Dice, además, que se llevaron “sin autorización alguna” papeles y que “existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos”. La FGR concluye con una frase que ni beneficia ni perjudica, sino todo lo contrario: medita sobre “las acciones legales que correspondan”.

El boletín -entre lo patético y lo risible- no hace sino prolongar una lógica ya conocida: la de desacreditar aquello que incomoda, como lo hiciera de forma sistemática el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador. Pedí a la doctora Julieta Brambila, autora de El oficio de resistir, libro dedicado al periodismo crítico, una estimación aproximada del número de periodistas incómodos: “unos 3 mil de los aproximados 30 mil periodistas que tiene México”, me responde.

¿Cómo es que el minúsculo David irrita tanto al Goliat que nos gobierna? Es posible obtener algunas respuestas en el prestigiado Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo que desde 2006 se encuentra en la Universidad de Oxford y custodia un tesoro de información sobre la prensa en general y la mexicana en particular.

El estudio del 4 de noviembre de 2025, elaborado por Nic Newman y coautores, documenta el peso de las grandes tecnológicas en México -con una penetración de internet del 81 por ciento- y analiza la creciente competencia que enfrenta la prensa tradicional frente a creadores de contenido e influencers, consultados por dos tercios de la población. El informe incluye una tabla con los 15 perfiles más influyentes del País. Para no abrumar a los y las lectoras, ofrezco las cifras sobre el número de seguidores de las siete primeras personas.

Por número de seguidores, la narrativa oficial cuenta con 9.4 millones (m). Dos youtuberos, que aparecen en el cuarto y quinto lugares son Campechaneando, de Edwin Granados, que tiene 3.3m y El Charro Político, de Juncal Solano, 1.7m. Por razones más que obvias también incluyo en esta categoría los 4.4 millones de seguidores de la Presidenta que está en séptimo lugar.

Por su parte, la prensa crítica es consultada por 32 millones de personas. Los tres primeros lugares de la lista son Carlos Loret de Mola con 9.8m, Carmen Aristegui con 9.5m, Joaquín López-Dóriga con 8.4m y en sexto lugar, Adela Micha con 4.3m.

Con estas cifras, los relatos independientes tienen más fuerza que los del oficialismo porque, considero, presentan una visión de la realidad más a tono con lo que ven y viven las mayorías. Si ese David colectivo persiste, es gracias a periodistas que, en su momento, se atrevieron a desafiar las dictaduras de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Esas batallas llevaron a los constituyentes a incluir en nuestra Carta Magna el artículo sexto que asegura la inviolabilidad de “la libertad de difundir opiniones, información e ideas”.

Gracias a ese principio puedo lanzar dos preguntas que seguramente evadirán la FGR y el Gobernador de Jalisco: ¿cuándo van a investigar la narconóminas? ¿Quién gobierna Tapalpa?

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Colaboró Elena Simón Hernández