Los efectos de esta afectación en la salud del ser humano son obvios. Y no sólo referidos a daños auditivos, sino al estrés y la tensión que provocan, además de serias afectaciones al sueño. Jimena de Gortari, investigadora de la Universidad Iberoamericana, lo resumió así: “los efectos de la salud son muy graves, porque no solo afecta la capacidad auditiva, sino también a temas cardíacos”.

Lo más grave, sin embargo, es que la operación simultánea de los tres aeropuertos metropolitanos es una absoluta quimera. Amigos controladores aéreos con los que he platicado me aseguran que es prácticamente imposible que esos aeropuertos puedan operar óptimamente de manera simultánea. Eso está por verse, pero según quienes se dedican al control de las operaciones aeronáuticas dicen que desde ahora puede afirmarse que será francamente imposible.

DE LA LIBRE-TA

¿Y LA NO VACUNA? Lejos de tener una explicación coherente sobre lo ocurrido en el caso de la enfermera que aplicó una no vacuna a una persona de la tercera edad, el tema se desvío de tal manera que nos remontaron a un asunto policiaco de hace 16 años, supuestamente con la intención de demostrar cómo los medios recurren a montajes para perjudicar al Gobierno de la autollamada 4T. Sirvió también para denostar de nuevo a un informador incómodo para el Presidente, pero sobre todo para distraer la atención pública del tema que preocupaba. El que se “aplique” una inyección sin solución antígena, evidentemente de forma premeditada: no sólo no se cargó la jeringa, sino que ni siquiera se empujó el émbolo al clavar la aguja en el brazo izquierdo del supuesto vacunado, La cosa es bien grave. ¿Y?