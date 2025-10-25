De chile, mole y pozole

Le aconsejo que de una vez vaya previendo, porque la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos, en donde se crean nuevos cobros y se incrementan impuestos sobre bebidas saborizadas, cigarros, apuestas y videojuegos...

Cuando el año está por terminar, uno inconscientemente sabe que debe prepararse para el siguiente, en todos los temas, especialmente en el económico, así que le aconsejo que de una vez vaya previendo, porque la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos, en donde se crean nuevos cobros y se incrementan impuestos sobre bebidas saborizadas, cigarros, apuestas y videojuegos, creo que es justo lo que necesita el País, ¿está de acuerdo conmigo?

Nuestra Presidenta, al ser cuestionada sobre la creación de nuevos impuestos, señaló: “No son nuevos impuestos, son una actualización a ‘impuestos que no habían existido’”... a veces la política mexicana es genial. Continuando con frases célebres de nuestra clase política, la Presidenta no es la única, sino que también el ex Presidente Municipal, ex Gobernador y actualmente Diputado, Cuauhtémoc Blanco, quien se conectó vía remota a una sesión de la Comisión de Presupuesto de la cual es parte para solicitar se le pusiera asistencia, sin votar o participar de ninguna otra manera, pero estando dentro de una cancha de pádel: “Me encanta el pádel, soy deportista. Me hice estudios y necesito hacer ejercicio por el bienestar de mi corazón”. Así que ya sabe, si usted no puede asistir a una reunión de trabajo siempre puede irse a hacer ejercicio por el bien de su salud. Ya que estamos hablando del Diputado Blanco, durante su diputación lleva 10 faltas y 0 iniciativas. ¿Cuántos partidos de pádel llevará?

Reyna María Basilio Ortiz es, desde este mes, directora de la Unidad de Administración de la SCJN. Este nombramiento fue aprobado por el Ministro Presidente. Esto quizá no sea lo relevante, sino que en el 2014 fue inhabilitada por 15 años y sancionada con más de 478 millones de pesos por adjudicación irregular en la línea 12 del Metro de CDMX, esto último en el 2025.

Ya que estamos con la SCJN, al menos 800 jueces que declinaron participar en la primera elección judicial siguen sin recibir su compensación, esto a pesar de haber pasado más de un mes de su retiro; por lo pronto el órgano de administración de Justicia no ha señalado fecha para el pago.

El Senador Gerardo Noroña, quien últimamente ha estado en medios (creo que no por las razones correctas), anunció esta semana que solicitaba licencia como Senador, la razón es viajar a Palestina debido a la falta de avances en el cese al fuego, también señaló que dicho viaje sería financiado por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué le parece? ¿Un viaje humanitario?

Vale la pena mencionar que, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades y el Código de Ética del Senado, no se deben de aceptar obsequios o regalos, compensaciones, prestaciones o dádivas, ya que podría comprometer sus funciones, ¿ le parece que el Senador actúa de manera correcta? Por cierto, según cotizaciones realizadas, el vuelo redondo en primera clase tiene un costo de 376 mil 817 pesos y en business class 219 mil 974 pesos.

Usted sabe que nuestro País lamentablemente sufre desastres naturales, también sabe que se creó el Fonden para atender dichos desastres, el cual desapareció el sexenio pasado; este año, al ser nuestro País nuevamente afectado por desastres naturales y exigirse respuesta de las autoridades, nuestra Presidenta señaló que recordó una nota donde hubo una tragedia y el director del Fonden se encontraba divirtiéndose fuera del País, en Las Vegas, le recordó, esto tratando de justificar la desaparición del mismo. Lo curioso es que, efectivamente, el ex director del Fonden en cuestión, que fue criticado por haberse ido a Las Vegas, es Chema Tapia, quien fue promovido por la misma Presidenta a Alcalde de Querétaro el año pasado, pero bueno, lo importante es que eso fue antes.

Para finalizar, esta semana hubo cambios en el Gabinete del Gobernador Rocha Moya: salió el Secretario de Economía, el General de Gobierno y la de Bienestar y Desarrollo Sustentable. Salió Ricardo “Pity” Velarde de Economía, Feliciano Castro Meléndrez de la Secretaría General de Gobierno y María Inés Pérez Corral de Desarrollo Sustentable.

Quienes ingresan son, a Economía, Feliciano Castro Meléndrez; a la Secretaría General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; y a la de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos.

PD 1. Es necesario ofrecerles una disculpa por no haber estado con Usted, estimado lector, sólo diré que no me es grato ausentarme de este espacio.

PD 2. Si Usted no cree en los datos del Inegi, deje de leer; si cree, le comento que, según sus datos, Culiacán es la ciudad donde más se siente insegura en el País, nueve de cada 10 culiacanenses se sienten inseguros.

PD 3. El Director de Protección Civil en Poza Rica, Veracruz, Carlos Agustín Escudero Alarcón, sólo tiene el bachillerato (actualmente estudiante de Derecho), ¿cree que se necesite más experiencia o formación para el cargo?