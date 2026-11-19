La historia de Jensen Huang y Nvidia expone algo más profundo que un escándalo sexual. Las redes de complicidad masculina protegen a los poderosos, desplazan responsabilidades y condicionan quién enfrenta las consecuencias

Jensen Huang, fundador de Nvidia, quedó envuelto en un escándalo que combina relaciones extramatrimoniales, sospechas de espionaje chino y posibles riesgos para la seguridad nacional estadounidense. La historia tiene todos los ingredientes para convertirse en una serie de Netflix: un multimillonario, amantes, una presunta espía y una empresa situada en el centro de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. Mientras la conversación pública se concentra en la vida sexual de Huang y en las mujeres involucradas, quedan preguntas sobre quienes tenían la responsabilidad de tomar decisiones y proteger información estratégica. ¿Qué sabían los directivos y las autoridades estadounidenses? ¿Qué intereses estaban en juego? ¿Por qué determinadas conductas se toleran durante años y adquieren consecuencias cuando cambian las relaciones de poder? La escritora feminista Liz Plank planteó recientemente una provocación en su artículo Are Men Too Horny to Lead? (¿Son los hombres demasiado sexuales para ejercer el poder?). Durante generaciones, las hormonas, la menstruación, la menopausia y las emociones han servido para cuestionar la capacidad de las mujeres para ejercer autoridad. La supuesta racionalidad masculina, en cambio, ha sido uno de los fundamentos culturales de su legitimidad. Plank invierte ese razonamiento. Si los impulsos biológicos determinaran la capacidad para ejercer el poder, ¿qué ocurriría si aplicáramos a los hombres los mismos criterios utilizados históricamente para excluir a las mujeres? La provocación permite examinar cómo el patriarcado ha construido la masculinidad tóxica como una credencial de autoridad. Al hombre poderoso se le atribuye racionalidad, capacidad de decisión y control. Al mismo tiempo, sus aventuras sexuales pueden interpretarse como demostraciones de virilidad, éxito y dominio. La contradicción rara vez se cuestiona. En México conocemos bien esa cultura. Durante décadas, el político mujeriego ha sido una figura reconocible y, en determinados círculos, incluso admirada. Tener amantes podía aumentar su prestigio entre otros hombres. La fidelidad, por el contrario, ha llegado a provocar cuestionamientos sobre la masculinidad de quienes no se ajustan a ese modelo. Estas ideas tienen consecuencias que trascienden la vida privada. La masculinidad se construye y valida dentro de grupos que comparten códigos de conducta, expectativas y mecanismos de reconocimiento. En determinados espacios de poder, las conquistas sexuales forman parte de esos códigos. Se celebran, se comentan y se encubren. Los hombres que participan en ellos desarrollan vínculos de pertenencia que pueden extenderse a sus relaciones profesionales y políticas.

La complicidad tiene un valor dentro de esas redes

Quien guarda un secreto demuestra lealtad. Quien protege la reputación de otro acumula una obligación de reciprocidad. Quien conoce información comprometedora puede adquirir capacidad de influencia. Las relaciones personales se entrelazan con nombramientos, negocios, decisiones políticas y acceso a recursos. Así se reproducen mecanismos informales de poder que rara vez aparecen en organigramas o reglamentos. Las decisiones pueden tomarse en instituciones sujetas a normas públicas, pero las relaciones que condicionan quién accede a ellas, quién recibe protección y quién enfrenta consecuencias se construyen también fuera de los espacios formales. Durante siglos, las mujeres estuvieron excluidas de los principales círculos de decisión política, económica y judicial. Las instituciones se desarrollaron bajo condiciones de desigualdad y muchas conservan prácticas que favorecen a quienes ya pertenecen a las redes dominantes. La incorporación de mujeres a cargos de responsabilidad ha modificado su composición, aunque persisten barreras informales de acceso, reconocimiento y protección. El caso de Jeffrey Epstein permite observar las consecuencias de esas relaciones de influencia. Epstein cultivó vínculos con figuras prominentes de la política, las finanzas, la academia y los negocios. Durante años, niñas y jóvenes denunciaron abusos mientras él disponía de recursos económicos, abogados y contactos para defender sus intereses. El acuerdo judicial negociado en 2007 y 2008, que evitó entonces su procesamiento federal, es uno de los ejemplos documentados de las fallas institucionales que marcaron el caso. La revisión posterior del Departamento de Justicia estadounidense cuestionó el juicio del fiscal responsable y el trato que recibieron las víctimas. La existencia de relaciones sociales con Epstein no demuestra participación en sus delitos, pero la respuesta institucional permite examinar cómo la concentración de recursos e influencia puede afectar el acceso a la justicia. También revela una asimetría característica de las relaciones de poder: quienes disponen de contactos, dinero y prestigio cuentan con mayores posibilidades de defender su reputación y negociar con las instituciones. Quienes denuncian desde posiciones de vulnerabilidad deben superar obstáculos adicionales para conseguir credibilidad, protección y justicia y tienen que enfrentarse, además, a la revictimización constante.

Se utiliza a las mujeres para justificar los escándalos de los hombres poderosos

La cultura de la complicidad masculina contribuye a sostener esas desigualdades cuando el silencio, la lealtad personal y la protección de los integrantes del grupo adquieren más importancia que las responsabilidades institucionales. Su funcionamiento depende de decisiones concretas: investigar o ignorar una denuncia, intervenir o permanecer al margen, proteger a una víctima o preservar la reputación de alguien influyente. Existe además un mecanismo que merece especial atención: la utilización de las mujeres dentro de las narrativas que justifican o explican los escándalos de los hombres poderosos. La figura de Mata Hari es ilustrativa. Ejecutada en Francia en 1917 tras ser condenada por espionaje, permanece en la memoria colectiva como la seductora que obtenía secretos de militares y diplomáticos. Las pruebas de su culpabilidad han sido objeto de controversia histórica, pero su nombre terminó convertido en símbolo de la mujer peligrosa que utiliza su sexualidad para comprometer intereses nacionales. La historia ha conservado la imagen de la espía seductora. Los grandes ausentes son los hombres que tenían acceso a información estratégica, las obligaciones de sus cargos y su responsabilidad al establecer relaciones que pudieran comprometerla. La mujer concentra la sospecha; los hombres aparecen como víctimas de una seducción irresistible. El mismo patrón narrativo puede reconocerse en la manera en que se presentan las sospechas sobre la mujer vinculada al caso Nvidia. La posibilidad de que fuera una agente de inteligencia china ocupa un lugar central en la historia, aunque esa condición no se ha demostrado públicamente, al menos hasta la fecha en que escribo esto. La atención se dirige hacia su identidad, sus relaciones personales y su presunta capacidad para obtener información mediante la seducción. Mientras tanto, Huang era quien ocupaba una posición extraordinaria de poder empresarial y mantenía relaciones directas con autoridades estadounidenses. Los órganos de gobierno de Nvidia y las instituciones encargadas de supervisar las exportaciones tecnológicas tenían responsabilidades que ninguna relación sentimental podía eliminar. La narrativa de la mujer que seduce, manipula o provoca la caída de un hombre poderoso resulta funcional porque desplaza la responsabilidad hacia ella. El hombre puede aparecer como alguien que sucumbió a una tentación, fue engañado o perdió momentáneamente el control. Su posición de autoridad, sus decisiones y las obligaciones asociadas con ellas pasan a un segundo plano.

Las mujeres quedan reducidas a figuras de seducción, amenaza o escándalo