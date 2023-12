El que nos gobierne una mujer por el solo hecho de ser mujer no es lo que importa, sino qué tipo de mujer y quién es ella, qué ha hecho y qué capacidades tiene.

Estamos por cerrar el año y existen muchos temas en el aire, sin embargo el que me gustaría tocar es el de la importancia de lograr que una mujer llegue a la Presidencia de la República por primera ocasión en nuestro País.

Algunos todavía discutían hace algunas semanas, con la incursión de Samuel García a las precandidaturas, que nuestro País no estaba listo para que una mujer lo gobernara, FALSO, pues el 66 por ciento de l@s mexicanos están de acuerdo con que los gobierne una mujer, según un estudio de Mitofsky para El Economista a inicios del 2023.

Así las cosas, no cabe duda que seremos gobernados por una mujer y más hoy que en la palestra están dos, y un hombre, y aún falta por que MC presente su opción.

No obstante todo lo anterior, el que nos gobierne una mujer por el solo hecho de ser mujer no es lo que importa, sino qué tipo de mujer y quién es ella, qué ha hecho y qué capacidades tiene.

Por ejemplo, Xóchitl Gálvez es una mujer a la que no se le puede escatimar que se forjó por sí sola a lo largo de sus primeros años, sin embargo, si se le compara con Claudia Sheinbaum existe una diferencia abismal. Por un lado, el grado académico de una y otra es diferente. Claudia está doctorada y ha trabajado a niveles internacionales en investigaciones que le han dado el grado máximo de reconocimiento a esos proyectos en los que ha participado a favor del cambio climático, y lo más rico de todo es que no se queda ni se ha quedado en la estratósfera, sino que ha logrado aterrizar sus conocimientos en favor de quienes menos tienen y los que más. Veamos, su tesis fue vinculada a la mejora y eficiencia en las estufas de leña en Michoacán. Parecería algo simple, sin embargo no podemos dejar de olvidar que en nuestro País, se estima que el 20 por ciento utiliza leña para cocinar y calentar su vivienda.

Adicionalmente, la doctora Claudia, mientras trabajó en Medio Ambiente con AMLO en la Jefatura de Gobierno, logró reducir más del 30 por ciento los niveles de contaminación, y como Jefa de Gobierno puso en marcha los camiones eléctricos y el teleférico, así como el campo solar más grande en AL en la Central de Abastos, con lo que hoy por hoy ha apoyado a reducir contaminantes.

Y bueno, Xóchitl presume entre sus características de ser gritona, o que habla mucho y no dejada, y critica a Claudia porque la ubica como sumisa y obediente. Lo anterior, por el solo hecho de que no se sube al ring con ella.

Es interesante ver cómo una persona que busca la Presidencia de este país tenga un nivel de debate tan bajo que su mejor manejo de la información termina siendo criticar a su contrincante, que le lleva más de 30 puntos arriba, porque la ubica como sumisa y obediente.

Debo decir que no puedo estar de acuerdo con que una mujer que logró trabajar para organismos internacionales, que gobernó la ciudad más grande del País con muy buenos resultados, que ha sido desde joven una gran luchadora social sea sumisa y obediente. Claro que una científica como Claudia sigue la metodología para lograr mejores resultados y ser prudente en el manejo de la información y seguir los pasos que se deben dar para lograr más, no tiene nada que ver con quien requiere gritar para hacerse notar.

Por hoy aquí lo dejo y mejor les deseo una muy buena Navidad y que el espíritu de la misma renazca en sus familias.