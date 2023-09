osunahi@hotmail.com

Portada._ A los organizadores del XIX Premio Nacional Valladolid a las letras y a su ganador, el chiapaneco Luis Antonio Rincón García.

Efeméride._ Elsa Irma Aguirre Juárez, conocida como Elsa Aguirre, nació en Chihuahua, Chihuahua, el jueves 25 de septiembre de 1930.

La frase._ Enrique Jardiel Poncela: “Los políticos son como los cines de barrio, primero te hacen entrar y después te cambian el programa“.

Curiosidades._ Elsa Aguirre fue una de las divas de la llamada época de oro del cine mexicano. Participó al lado de Jorge Negrete, Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Arturo de Córdova, entre otros. En los corrillos de la farándula se cuenta que, en una ocasión, Pedro Infante le plantó un beso inesperado y la Aguirre le respondió con tremenda bofetada.

Condolencias._ Al estimado Joel Barraza y familia.

La pregunta._ ¿Qué obligó a Rocha a cancelar la clausura de los negocios de los Cuén Díaz, y por otro lado, qué influyó para que Héctor Melesio anulara la protesta pública que había programado para el sábado pasado? ¿Augusto?

Rapidines._ Títulos de algunas películas en las que participó la destacada actriz Elsa Aguirre.

El sexo fuerte (1946)._ Durante la pandemia, Andrés Manuel se negó a contratar deuda para mantener a flote a la economía. Para el 2024 pretende romper el esquema y endeudar al país para completar el gasto. Claro, para él, es más importante el juego político que el quebradero de platos que causó la pandemia.

El ladrón (1947)._ A Marcelo Ebrard le sale muy bien el bailecito de “pasito pa´delante pasito para atrás”. Como quien dice, se está convirtiendo en la “risión” del mundo político.

Ojos de juventud (1948)._ Y mientras Marcelo hace sus papelones, Ricardo Monreal ha optado por el rincón del olvido, mientras se calman las aguas.

Lluvia roja (1949)._ En una de esas voladas de queda bien con el jefe, el Senador morenista Alejandro Rojas, intentó plantear una iniciativa para que Andrés Manuel, concluido su cargo, se convirtiera en Senador honorífico con fuero, pero la jugada no le salió a este servil.

Amar fue su pecado (1950)._ Malas nuevas lanza la Organización Mundial de la Salud, respecto al rebrote del Covid provocado por una peligrosa mutación del virus. Esperemos que los pronósticos solo sean alarmistas.

La estatua de carne (1951)._ En la película Heroico se exhibe el robo, extorsión, cobro de cuotas por protección y demás abusos que sufren los novicios en los colegios militares. Arbitrariedades que son la siembra de la semilla de la corrupción en los cadetes de grado superior.

Cantando nace el amor (1953)._ Los “morenistas” que dicen ser de izquierda enfurecieron por la bendición que les dio la elegida a los prianistas que se integraron al movimiento de la 4T y el berrinche les sube de tono, cuando saben que algunos de ellos, serán parte de los palomeados para una candidatura. Como que los enojados ya están viejos para negar la realidad de que en la política lo que priva son las conveniencias y las complicidades.

La perversa (1954)._ Insiste Andrés Manuel en echar a operar su ocurrencia de la farmacia más grande del país para acabar con el desabasto de medicinas que sufre el sector salud. El centro abastecedor quedará ubicado en el EDOMEX y las peticiones de abasto serán atendidas, dice él, en menos de 24 horas ¡De lengua, ojos y cachete me como un taco!

La doncella de piedra (1955)._ Al igual que los de antes, el gobierno de Rocha está haciendo uso abusivo de la fuerza del Estado, para golpear a su ahora adversario político Héctor Melesio Cuén Ojeda. Por lo pronto, dos de los negocios de la familia Cuén Díaz, sufrieron un embate de parte de ese membrete llamado Coepriss

Vainilla, bronce y morir (1956)._ Y seguramente, a los negocios de la familia Cuén, pronto les recetarán auditorías fiscales. Arma favorita de los gobernantes represores.

Ama a tu prójimo (1958)._ Presume el Oficial Mayor sanciones a fiestas particulares en casas habitación y en centros de fiestas. Pero nada dice de los antros que le siguen de frente después del amanecer ¿miedito o lanita?

La vida de Pedro Infante (1963)._ Lo que queda de la otrora poderosa flota camaronera del puerto, se hizo a la mar en busca de una buena captura de camarón; fauna que ha sido depredada por la pesca irresponsable, consentida por las autoridades pesqueras.

La vuelta del mexicano (1964)._ Rodeado de gente que ha engordado la nómina municipal en cada cambio de administración, el Alcalde dice que va sobre los “aviadores”. Pero nada dice de los funcionarios cobra quincenas que tiene a su lado.

Sólo de noche vienes (1965)._ ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que su mujer se llame Luz y que a cada rato se le vaya.

Casa de mujeres (1966)._ A los que defienden el lenguaje inclusivo. Por favor díganme cómo se dice: “me da pena”.

El día de la boda (1967)._ Amar sin ser correspondido es como esperar un barco en el aeropuerto.

El cuerpazo del delito (1968)._ “Estoy cansada de lavar, planchar, barrer, hacer la comida, y todavía en la noche, darte gusto con el exquisito”. “Mi vida, contrataré a una mujer”. “¿Para que haga los quehaceres de la casa?”. “No. Para que por la noche satisfaga mis apetitos”.

Las figuras de arena (1969)._ En la noche de bodas. “Por favor mi vida, no me lastimes. Recuerda que estoy delicada del corazón”. “No te preocupes, cariño. No creo llegar hasta ahí”.

La muerte de un gallero (1977)._ Mensajes de “guatsap”. “Hola amor, ya te deposité los 10 mil. De ahí le das dos mil al inútil de tu marido”. “Hola, soy Luis el esposo de ella. Por favor dile que me urgen los dos mil que me tocan”.

Albur de amor (1980)._ Comida familiar para presentación oficial del pretendiente. “¿Otro poquito yerno?” “No. Muchas gracias, señor.” “Digo que otro poquito y nos dejas sin comer a todos”.

El prófugo (1992)._ Si soy tu plan B, entonces V a tiznar a tu madre.

Corte._ “A otro perro con ese hueso”. Respuesta a la supuesta capacidad de respuesta de suministro que tendrá de la súper farmacia del Peje.