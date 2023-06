osunahi@hotmail.com

Portada._ A la asociación Amigos de los Animales.

Efeméride._ Manuel Juan Pablo José Ramón de la Barrera e Inzáurraga, conocido en la historia de México como Juan de la Barrera nació el jueves 26 de junio de 1828 en la ciudad de México.

La frase._ Diego de Saavedra: “Todo el estudio de los políticos se emplea en cubrirle el rostro a la mentira para que parezca verdad, disimulando el engaño y disfrazando los designios”.

Curiosidades._ Ignacio María de la Barrera Troncoso y María Josefa Vicenta Inzáurraga Carrillo fueron los padres de Juan de la Barrera, el menor de los siete hermanos concebidos por el matrimonio. La serie se completaba con: María de la Luz, Josefa, Manuel María, Ignacio María, María Guadalupe y Felipe de Jesús. Nuestro personaje está dentro del recordado grupo llamado Los niños héroes de Chapultepec, quienes lucharon contra el ejército gringo invasor, el lunes 13 de septiembre de 1847.

Condolencias._ Van para los estimados Martín Islas y Alberto Carrillo, extendidas a sus respectivas familias. Igual, para mis parientes Jiménez Soria por el fallecimiento de su padre, Arturo “El Sordo” Jiménez Guerrero.

Pregunta._ ¿Habrá quién se atreva a recordarle a Andrés Manuel las facultades que tiene el Poder Judicial, entre ellas, rechazar las iniciativas del Ejecutivo y el Legislativo?

Rapidines._ Van los nombres de algunos personajes que llevan el nombre de Juan.

Juan Bañuelos (Poeta)._ Por todos lados, es una lloradera por el calor ¡ah! pero vemos a los árboles como estorbosos generadores de basura, y sin miramiento alguno, bajo la complicidad de las autoridades, los talamos, por estúpida soberbia.

Juan Bautista Torres (Sacerdote)._ La Senadora Olga Sánchez Cordero, invitó al Poder Legislativo y al propio Presidente de la República a que hagan una autocrítica acerca de sus fallidas iniciativas legislativas, que por mal hechas, son reprobadas por la Suprema Corte.

Juan Carlos Monedero (Politólogo)._ Dice Andrés Manuel que la CFE tiene suficientes reservas de energía eléctrica, y que por ello, no debemos preocuparnos por un eventual desabasto. Lo que no dice López Obrador, es que la infraestructura de distribución de dicha energía, está en muy mal estado y que, por ello, hay constantes apagones, algunos, de horas.

Juan Carrasco (Militar)._ Apenas y arranca el programa IMSS Bienestar y el director del Seguro Social, Zoé Robledo, ya prepara maletas para irse a buscar la candidatura del estado de Chiapas. No son iguales que los de antes. ¡Ah, pero como se parecen!

Juan de la Cabada (Escritor)._ De los suspirantes visibles a llevarse el triunfo para suceder a Andrés Manuel, me gustaría ver en la final a Xóchitl Gálvez y a Marcelo Ebrard.

Juan Guillermo Cuadrado Bello (Futbolista)._ Dice el impresentable líder nacional del PRI, “Alito” Moreno que no le preocupa la notable deserción de miembros de su partido. Es más, asegura que por cada renunciante hay diez nuevos afiliados al tricolor. ¡Sí Chuy!

Juan José Hernández (Pelotero)._ Patéticos se escuchan los mensajes de Vicente Fox, alabando supuestos logros de su decepcionante gestión presidencial. Llegó calzando botas a la presidencia, prometiendo aplastar a las alimañas del sistema y terminó bailando de puntitas de ballet y sacándole la vuelta a los viejos vicios del poder.

Juan José Pacho (Pelotero)._ Se le barrió a Felipe Velarde, o de plano, se sintió influyente, como en sus viejos tiempos de priista, y le valió la orden de no presentarse a los eventos de las “cacharolas guindas”, lo cual, le costó la titularidad de jefe del rastro municipal.

Juan Luis Guerra (Cantante)._ Muy al estilo del otrora poderoso líder magisterial, Daniel Amador, Memo Romero decidió realizar una fiesta pública para festejar su cumpleaños, como parte de su campaña de posicionamiento como posible candidato a la presidencia mazatleca. Cada quien hace su luchita y el tocayo anda en ésas.

Juan Manuel Ley Fong (Empresario)._ Ante tantos juicios en curso y millonarias sentencias condenatorias, hoy más que nunca, se ocupa en la Secretaría del Ayuntamiento a un abogado experto en el litigio. Es lo que aconseja el sentido común. Pero no, los compromisos políticos caminan por otro lado.

Juan Manuel Márquez (Boxeador)._ Además de Juan Sin miedo, Juan Charrasqueado, Juana Gallo, Juana la cubana y Juan Pirulero ¿qué otros personajes conocen con dicho nombre?

Juan Nepomuceno Adorno (Filósofo)._ “Amanecer del domingo. Aquí sentado en la banqueta, frente a la casa de mi novia esperando que regrese de una despedida de soltera. Llegué a las nueve de la noche y ya me dieron las diez y las once, las doce y la una, las dos y las tres y a eso de las cuatro de la mañana, empecé a mal pensar de ella ¿no me estaré volviendo tóxico?”

Juan O’ Gorman (Pintor)._ Chat. “Amiga, estoy en Galerías y acabo de ver a tu marido saliendo del cine, acompañado por una perra ¿le tomo foto?” “¡Soy yo, estúpida!”

Juan Pablo II (Sacerdote)._ Otra más de chat. “Hola ¿podrás anticiparme la pensión antes del próximo sábado?” “¿Por qué? ¿Necesitan algo los niños?” “Sí, es que tus hijos quieren comprar un regalo sorpresa de cumpleaños para su nuevo papá”. ¡Tómala!

Juan Ramón de la Fuente (Investigador)._ Toga, Notar, Rubor, Gloria, Precio, Tribuno, Neurálgica. En cada palabra, se encuentra el nombre de un animal ¡A trabajar!

Juan Ramón Jiménez (Poeta)._ “Lo malo de tenerla tan grande es que si uso pantalón ajustado se me nota mucho... ¡Maldita panza!”

Juan Rulfo (Escritor)._ Entrevista. “Sí señorita. Yo tuve una niñez feliz con Bad Bunny y Peso Pluma”. “Pero señor, en aquellos años de los 50 ellos no existían”. “Precisamente por eso, señorita”.

Juan Ventosa (Político)._ “Hijo, aceptas a esta mujer para lo bueno y para lo malo?” “Acepto, padre”. Han pasado treinta años de aquel momento y sigo esperando lo bueno.

Corte._ “A lo que huele, sabe”. Y sí, las acciones de Morena para posicionar a sus aspirantes, huele y sabe a ilegal precampaña electoral.