Portada._ Al colectivo Arte Once por su homenaje al inolvidable Jesús Valenzuela.

Efeméride._ El jueves 2 de octubre de 1919, en Choix, Sinaloa, nace José Ángel Espinoza Aragón, el afamado sinaloense conocido como Ferrusquilla.

La frase.- F. Paul Wilson: “Existen dos cosas que son importantes en la política. La primera es el dinero y no puedo recordar la otra cosa”.

Curiosidades._ Ferrusquilla fue apodado como el hombre de las mil voces por su gran habilidad para el doblaje. El mote le cayó de pura casualidad, cuando de manera imprevista, lo invitaron a que participara en la transmisión radiofónica de la obra infantil llamada Firifafas el valeroso, prestándole voz al personaje El capitán Ferrusquilla. Tal casualidad, fue el inicio actoral del sinaloense y la oportunidad para que se ligara a Blanca Estela Pavón, según cuenta Leonardo Liberman en su blog El mirador nocturno.

La pregunta._ ¿Pensarán los calenturientos por una candidatura, que sobra y basta con portar el color guinda para asegurar el gane de una representación popular?

Rapidines._ Títulos de algunas canciones (C) compuestas por Ferrusquilla y películas (P) en las que tuvo participación.

Cariño nuevo (C). _ Hoy se conmemora un aniversario más de la inolvidable Noche de Tlatelolco, suceso en el que perdieron la vida cientos de personas, la mayoría estudiantes, masacrados por grupos del ejército mexicano; también fueron desaparecidos decenas de activistas que jamás fueron localizados. 2 de octubre de 1968, es una divisa sanguinolenta en la historia del ejército nacional.

Échame a mí la culpa (C)._ La semana pasada fue de perros en el tema de inseguridad. Chiapas, Nuevo León y Zacatecas fueron escenarios de hechos que vienen a reiterar el dominio que ejercen los grupos delincuenciales ante el pasmo de las fuerzas del Estado.

El camisa de fuera (C)._ Sobre algunos de los hechos de la semana que pasó, para el Peje, el impacto mediático de 18 asesinatos ocurridos en Nuevo León, en una jornada y el secuestro de siete jovencitos en Zacatecas, y el posterior crimen de seis de ellos, es obra de los conservadores que, por cualquier cosa, dice él, arman una escandalera. Vaya falta de sensibilidad la del señor López Obrador.

El libro de los dioses (C)._ Una de las grandes fallas de Andrés Manuel, es no reconocer la realidad acerca de su gestión presidencial. La corrupción continúa presente y en el tema de seguridad, la calificación es dolorosamente reprobatoria.

El tiempo que te quede libre (C)._ Apostándole a que Claudia conseguirá el mismo paso arrollador que Andrés Manuel, se han registrado por Morena, 285 aspirantes a las nueve gubernaturas que estarán en juego el 2024. Se les olvida a los ilusos que nunca segundas partes fueron buenas, y la científica, está muy lejos de calzarse los zapatos de su ídolo.

En Sinaloa nací (C)._ En todos los sentidos las universidades del bienestar Benito Juárez impulsadas por el gobierno de la 4T han resultado un rotundo y costoso fracaso. Bajo ese marco, el presidente anuncia la implementación de una nueva universidad enfocada a temas de salud.

La ley del monte (C)._ Baches y aguas negras es lo que predomina en las calles mazatlecas. Esa es la realidad de nuestro Mazatlán con aspiraciones a lograr un espacio competitivo dentro del mercado turístico internacional.

Sufriendo a solas (C)._ Cuando uno le plantea a un funcionario municipal el pésimo manejo de Jumapam, la respuesta va en el sentido de que en ese tema no se mete el alcalde y que, en todo caso, hay que reprochárselo al gobernador; supongo, que porque él, es el protector del que cobra como gerente general ¡De ese pelo están las cosas en el control de la paramunicipal!

Y Ya (C)._ Doble contra sencillo a que ninguno de los calenturientos por la alcaldía mazatleca, trae en su portafolio, por lo menos un proyecto que signifique un cambio sustancial que haga más eficiente la gestión municipal. Todo el grupo a lo suyo, la “saludadera” por todos lados, el reparto convenenciero de regalos y párale de contar.

Cuartelazo (P)._ De risa que Alejandro Higuera Osuna, en sus pretensiones por alcanzar la candidatura por la alcaldía mazatleca, patrocinado por Morena, nos diga que es la hora de la renovación ¿renovación de qué? ¿de nuevos conflictos legales perdidosos para la comuna?

El hombre de papel (P)._ A las corcholatas mazatlecas que presumen títulos universitarios vía tesis, tesina o informe técnica, a darles una revisadita, por aquello de los plagios.

El Tunco Maclovio (P)._ Tuve un amigo, que hace cosa de dos semanas publicó un video acompañado de su mamá y de su esposa, diciendo lo siguiente: “Raza, les presento a dos mujeres bien importantes en mi vida. Mi madre, que me dio la vida y mi esposa, que me la está quitando.” Al atrevido le ofrecieron misa de cenizas presentes.

Guantanamera (P)._ “Hola muñeca ¿cómo amaneció mi chiquita?” “A mí que me pregunta ¿acaso no se la vio en la primera meada mañanera?

La duda (P)._ “¡Si hubiera sabido que eras un pobretón no me hubiera casado contigo!” “Oye, yo nunca te engañé. Siempre te dije que tú, eras lo único que tenía,”

Los cañones de San Sebastián (P)._ “Hola muñeca ¿cómo te llamas?” “¡Aléjate de mí?” “¿Te puedo decir Ale?”

Reportaje (P)._ Plática de una pareja acerca de la donación de órganos y ella le dice: “Deberías disponer la donación de tu cerebro y de tu pirrín.” “¿Pero por qué?” “Porque casi nunca los usas.”

The Candy man (P)._ Lo hace el marido con la mujer; lo hace el duque con la dama ¡cuánto gozo! ¡Qué placer, en la cama, desnudos y hasta en pijama! ¿Qué es? ¡Dormir!

Two Mules for Sister Sara (P)._ “¡De plano, estoy salado! Todo lo que me gusta engorda, contiene azúcar, produce colesterol o es pecado o está casada.”

Viva María (P). - Por un lado, me gustas y por el otro... también.

Corte._ “Nunca las arañas mean ni los pericos maman.” Refrán aplicable a varios calenturientos que pretenden una candidatura, sin tener virtud alguna para ello.