Portada.- Va en honor de los que luchan por rescatar a sus desaparecidos.

Efeméride.- En la antigua Valladolid, reino de México, hoy Morelia, el lunes 30 de septiembre de 1765 nace José María Teclo Morelos Pavón y Pérez, mejor conocido como José María Morelos y Pavón.

Curiosidades.- Resulta curioso que en el último día del llamado Mes patrio, entre otras efemérides se encuentre la del nacimiento del llamado Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón. De alguna manera, sembró la primera semilla para nuestra maltratada Constitución, contenida en el documento llamado Sentimientos de la Nación. Por su lucha como insurgente fue excomulgado por la iglesia y le retiraron su calidad de sacerdote. Morelos procreó dos hijos con Brígida Almonte: Juan Nepomuceno y Guadalupe.

La frase.- “Los tres fines que un estadista debe proponerse en el gobierno de su nación, son: seguridad a los que poseen; facilitar el camino a los que traten de adquirir y esperanzas a todos.” Así lo dijo el escritor inglés, Samuel Taylor Coleridge.

Condolencias.- Van para los deudos del estimado Hernán Farriols Sarabia.

La pregunta.- ¿Todavía queda alguien que crea que el Gobierno es el encargado de mantener un clima de paz? Pues no. Tristemente, se la debemos a los descarriados.

Rapidines.- Van los nombres de personajes firmantes de la Constitución de Apatzingán.

Andrés Quintana.- Andrés Manuel ejercerá su poder hasta el último minuto de su mandato, pero, además, le ha tendido un cerco a Claudia para que siga la ruta que le ha marcado, tanto así, que el control del partido “morenista”, ha quedado bajo el control de una de sus funcionarias predilectas y de Andy, por lo que se ofrezca.

Antonio de Sesma.- Claudia Sheinbaum decidió no invitar al Rey de España a su toma de posesión como Presidente, en virtud de que el jefe de Gobierno Español desdeñó ofrecer disculpas por los abusos cometidos por los españoles en la conquista del reino azteca. Ignoran que para tal cometido, los conquistadores contaron con el apoyo determinante de los pueblos originarios que eran sometidos por el reino azteca.

Antonio José Moctezuma.- Tlaxcaltecas y totonacas se aliaron con el conquistador para lograr derrotar al imperio azteca. Sus actuales descendientes, junto el monarca español ¿también tienen que ofrecer disculpas a la nación mexicana?

Carlos María de Bustamante.- Se oficializó la militarización de la Guardia Nacional. Al paso que vamos, no resultaría extraño que el mando civil del País, pase a la milicia.

Cornelio Ortiz de Zarate. - Corre la especie de que Claudia retirará los Fiat notariales para privados y creará la figura de Notarios del Bienestar, la cual, será ejercida por funcionarios gubernamentales; me imagino que dependerían de la Secretaría de Gobernación o de Economía, pero no vislumbro que un funcionario gubernamental, por ejemplo, levante actas de fe de hechos por un abuso de autoridad o de irregularidades en procesos electorales.

Francisco Argándar. - Engallado y alejado de la realidad internacional, el Senador Gerardo Fernández Noroña, dice que sí a los inversionistas extranjeros no les gustan nuestras leyes, que se vayan a otros destinos. Este amigo no entiende que los del dinero requieren de certeza jurídica para sus inversiones, así se trate de los millonarios rusos.

Ignacio López Rayón.- Desorientado lucen el gobernador y sus colaboradores ante la preocupante crisis de inseguridad que estamos viviendo. Y no puede ser de otra manera, ya que, de entrada, se niegan a reconocer la cruda realidad.

José María Liceaga.- En las empresas turísticas el sostén de la nómina empieza a crujir y ya se habla de recortes de personal. En las mismas andan los renteros vacacionales que adquirieron propiedades vía créditos bancarios. Nos caímos de la ola de forma inesperada.

José Sixto Verduzco.- Las lámparas que está instalando el Ayuntamiento en la red de alumbrado público, están resultando chafas, pues a los pocos días de colocadas, se funden.

José María Morelos.- Los pasos de playa no solo son necesarios para que los ciudadanos hagamos uso de un espacio público; también sirven como pasillos para que corporaciones de auxilio o policiacas puedan llegar a atender accidentes o frenar actos violentos.

José Manuel Herrera.- Chapopote para recubierta de calles; arreglo inútil ante tanta derrame de aguas sobre los carriles de circulación.

José Sotero Castañeda.- “¿Qué te pasa Tolito? ¿Por qué esa cara?” “Es que tú actúas como si no te importara.” “¿Y quién te dijo que estoy actuando?”

José María Cos.- Plática entre abuelas ricachonas. “Te cuento que todos los años les mando a mis hijos un cheque generoso y solo me hablan para darme las gracias, pero no me visitan. “Yo hago lo mismo, y en cuanto lo recogen, vienen a buscarme.” “¿A darte las gracias?” “No, a que se los firme.”

José María Ponce de León.- “Me encanta ver “pistiar” a mi esposa y me la botaneo cuando llega a la casa bien servida.” Pues, solo recuerda que mujer borracha, no controla la cucaracha.”

Manuel de Aldrete y Soria.- “¿Saben por qué Jesús resucitado se le apareció primero a una mujer? Porque quiso asegurarse de que todo mundo lo supiera y por eso le dijo a María Magdalena, que no se lo dijera a nadie.”

Manuel Sabino Crespo.- “Repitan conmigo el diminutivo de las siguientes frases:

“Soy el más flaco.” “Soy el más flaquito.” “Soy el más gordo.” “Soy el más gordito.”

“Soy el más alto.” “Soy el más altito.” “Soy el más capo.” La respuesta ustedes la dan. Los leo.

Pedro José Bermeo.- Si la persona a la que amas, tiembla cuando la abrazas y sientes sus labios ardientes cuando te besa y percibes que se agita al respirar...hazle un caldo ¡Tiene dengue!

Remigio de Yarza.- ¿Qué es más difícil en una pareja? ¿El primer beso o el primer pedo?

Corte.- “¡La bola se va, se va y se fue¡” Clásica de la narración beisbolera ¿Lo veremos con El Peje?