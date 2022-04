De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada.- A Don Rafael Rivera, entusiasta emprendedor de la pesca deportiva y el turismo de cruceros.

Efeméride.- El jueves 4 de abril de 1968, en Memphis, Tennessee, es asesinado el pastor y luchador de los derechos de los afroamericanos, Martin Luther King Jr.

La frase.- M. Luther King: “El problema no es tanto que no sabemos lo suficiente, sino que no somos lo suficientemente buenos. El problema no es tanto que nuestro genio científico se quede atrás, sino que nuestro genio moral se quede atrás.”

La curiosidad.- El miércoles 28 de agosto de 1963, Luther King pronunció el memorable discurso titulado “Yo tengo un sueño”, cuyo argumento central alude a la esperanza de que se terminen las diferencias raciales entre negros y blancos. Martin contrajo matrimonio con Coretta Scott, con la que procreó cuatro hijos: Yolanda, Martin King III, Dexter y Bernice.

La pregunta.- ¿Acudirán a las urnas los adversarios de Andrés Manuel para expresarle su rechazo por medio de la vía electoral?

Rapidines.- Van los nombres de algunos defensores de los derechos humanos.

Ana María Romero de Campero (Bolivia).- El 10 de abril, justo el día que se conmemoran la muerte del general Emiliano Zapata (1919) y el nacimiento de doña Leona Vicario (1789) se realizará en nuestro país el primer ejercicio electoral de revocación de mandato, un poderoso proceso que ejercitan las democracias desarrolladas; desgraciadamente, en nuestro país, tan valioso instrumento ha sido descaradamente manoseado por el partido mayoritario y por el propio Presidente de la República. Es decir, estamos ante la consumación de un mal parto.

Claudia Julieta Duque (Colombia).- A Morena y al ejecutivo federal no les fue suficiente con darle vida a la ley de revocación de mandato ni tampoco el hecho indiscutible de que el Presidente Andrés Manuel continúa conservando registros de alta aceptación popular, razón que hace lucir el costo del proceso, como un irresponsable dispendio de dinero.

Desmond Tutu (Sudáfrica).- Cierto, el próximo proceso de renovación está más que manipulado, sin embargo, no deja de ser una oportunidad para que los adversarios políticos del Presidente, le demuestren con números oficiales, el tamaño del rechazo que le tienen. Ni modo, ellos se la pierden.

Digna Ochoa (México).- Andrés Manuel insiste en decir que el INE sirve de instrumento para cometer fraudes electorales. Al afirmarlo, tilda de tramposos a los miles de ciudadanos que participan como funcionarios de casilla en los procesos electorales. La verdad, es que el Presidente no se mide.

Elsie Monge (Ecuador).- El sentido de la dignidad y el respeto hacia el proyecto de gobierno que lo integró como elemento importante, no le dan a Alejandro Gertz Manero, lo necesario para renunciar a su encargo. Es decir, sus fuentes de decencia y lealtad, simplemente están secas.

Fabiola Letelier del Solar (Chile).- Dice López Obrador que continuará teniéndole confianza al Fiscal General de la República, a pesar del daño que Gertz Manero le está causando a la institución, con los actos de corrupción en los que se ha visto envuelto. Solo en México.

John Christopher Cerna (Nicaragua).- Y el Consejo Directivo Nacional del PRI, ejecutó la expulsión de sus filas, del Embajador de México en España, Quirino Ordaz, acción que ni cosquillas le causan al mazatleco.

Manuel Trujillo (Ecuador).- La fachada del edificio del PRI mazatleco luce como bóveda mortuoria abandonada. A manera de reflejo de la situación en la que se encuentra la otrora arrasante máquina electoral.

Marco Antonio Ponce (Venezuela).- Y hablando de ruinas, en estado lamentable se encuentran los edificios en los que operaron el IMBA, por la Sixto Osuna, y el que ocupó una dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por el Paseo Claussen, y que hoy, funciona como pestilente baño público.

Mercedes Doretti (Argentina).- Una más. Es cierto que los llamados monigotes carnavaleros resultaron muy bonitos, pero como que ya cumplieron y no hay necesidad de que continúen exhibiéndose desteñidos y dañados. Como dijera el clásico: “hasta la belleza cansa.”

Mercedes “Meché” Murillo (México).- Llama la atención que en la denuncia del Municipio por el caso Nafta no se haya involucrado a Alejandro Higuera y a Fernando Pucheta. En el primero está la causa del asunto y en el segundo, la derrota jurídica del Ayuntamiento.

Miriam Miranda (Honduras).- Las aguas negras continúan corriendo por las calles del municipio. Una fuente de ellas, por ejemplo, se encuentra en pleno paseo del Centenario, justo enfrente de los departamentos Partida y la pestilencia que despiden, le da argumentos a todos aquellos que dicen que el puerto huele a cacucha.

Morena Herrera (El Salvador).- Nunca jamás discutas con una mujer que está cansada, triste, nerviosa ¡o respirando!

Nelson Mandela.- (Sudáfrica).- ¡Bomba! Un pájaro prieto se metió a un convento, que contentas las monjitas con el pájaro adentro ¡Bomba!

Oscar Arias (Costa Rica).- Gracias a una manzana, Eva conoció el sexo. Gracias a una manzana, Blanca Nieves encontró el amor. Gracias a Steve Jobs, conoció la fortuna...Y ustedes, buscando su media naranja ¡Busquen manzanas!

Oscar Loza Ochoa.- (México).- La primera vez que te cogí...de la mano... se me paró de pronto... el tiempo en el reloj, y me vine ilusionado rumbo a casa, después de que nuestro encuentro terminó, yo llegué todo mojado... de la ropa, porque la lluvia en la calle me agarró.

Rigoberta Menchú.- (Guatemala).- Un amigo desbalanceado de sus piernas le avienta un piropo a una chica: “Mamita, me gustaría que fueras la reina de mi casa.” “¡Cojo feo!” “No te preocupes, yo te enseño.”

Rosa Parks.- (Estados Unidos).- “Mamá, en el colegio me llaman tonto.” “¿Y a mí qué?” “A ti, loca?”

Samuel Ruiz (México).- Hay gente tan amargada que resulta imposible pensar que sean producto de un orgasmo.

Corte.- “ No hay peor ciego que el que no quiere ver.” En esas está Andrés Manuel en su relación con el cuestionado Gertz Manero.