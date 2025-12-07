DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SOLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A los habitantes de El Venadillo que trabajan por la construcción de una cancha de futbol para los niños.

Efeméride.- En la histórica ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el miércoles 8 de diciembre de 1886, nació un niño al que sus padres le impusieron el nombre de Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de Rivera Barrientos.

Curiosidades.- A pesar de su larguísimo nombre de pila, el muralista mexicano, trascendió como Diego Rivera. El célebre pintor, poco agraciado físicamente tuvo varias mujeres. De las que existen datos, son de las siguientes: Angelina Beloff (Pintora), Marevna Vorobev-Stebelska (Pintora), Frida Khalo (Pintora), Lupe Marín (Novelista), Cristina Khalo (Modelo), Lupe Rivas (Actriz) y su última esposa fue Emma Hurtado (Guía de turistas). Los biógrafos también apuntan que al pintor se le quemaban las habas por María Félix, pero nunca pegó el chicle.

La frase.- “La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática”. Dicho por el periodista austriaco, Edward Bernays. Replicado muy bien por la 4T.

Condolencias.- Para el estimado David Librado Díaz; igual con el mismo afecto para mi nuera Claudia Ramírez y familia.

La pregunta.- ¿A quién pretende impresionar Claudia: a la oposición o a su líder moral?

Rapidines.- Listado de muralistas mexicanos y uno que otro extranjero nacionalizado o identificado con la cultura nacional.

Amado de la Cueva (Jalisco).- Toda una farsa resultó la elección de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República, cuya autonomía, es una mera simulación. Los morenistas no son iguales que sus antecesores, suelen decir, pero son peores, ya que los otros, por lo menos, no hacían gala de ser referentes de moralidad.

Arnold Belkin (Canadiense/Mex).- Suena a ridículo que figuras de prestigio jurídico reconocido a nivel nacional, como Luis Pérez de Acha, se hayan prestado para participar en la simulación para elegir a la ahora fiscal general de la república. Pero bueno, cada quien hace de su vida y de su “dese” un papalote.

Antonio González Orozco (Chihuahua).- Tiempos de mujeres, así lo dijo la presidente al presentar la terna para la Fiscalía General de la República, es decir, no le importó poner en ridículo a las dos seudo oponentes de la segura ganadora.

Cirilo Almeida Crespo (Venezuela).- Zoe Robledo, director del IMSS, dio la solución para acabar con la saturación del IMSS; que la gente no se enferme. Vaya caradura la de Robledo.

David Alfaro Siqueiros (Chihuahua).- Harfuch y la presidente Sheinbaum, hablan de miles de detenidos ligados a la delincuencia organizada, pero no dan cuenta de cuántos han sido vinculados a proceso y ni del número de individuos que ya salieron libres por falta de pruebas. Puras cuentas alegres.

Ernesto Ríos Rocha (Sinaloa).- Con el sometimiento de la Fiscalía General de la República, la presidente de la república tiene todos los instrumentos del estado bajo su control. Un símil de lo que se vivió bajo el PRI ¡A cuadrarse todo el mundo ante la comandanta!

Federico Cantú Garza (Nuevo León).- Y mientras que las maromas gubernamentales para simular que se combate la corrupción, Adán Augusto, está más a gusto que nunca, al saber que sus millonarios pecadillos, prácticamente ya están cubiertos bajo el fango del olvido.

Fermín Revueltas Sánchez (Durango).- La senadora Imelda Castro dice estar preocupada por la seguridad de los que denuncian la corrupción gubernamental, pero nada hace por atacar la podredumbre que existe en los gobiernos y en las entrañas de su propio partido.

Fernando Leal (CDMX).- Por la avenida Grijalva en el margen del Jabalines, justo a espaldas de los campos deportivos, ya inició la invasión de colonos, cosa que a los titulares cobra quincenas de SEMARNAT y PROFEPA, les vale madres.

Gerardo Murillo “Dr. Atl” (Jalisco).- Y mientras que las autoridades pretenden restringirle el agua a los agricultores y ganaderos, en los municipios, como Mazatlán, por ejemplo, se da manga ancha a la construcción de torres departamentales, a pesar de la escases del vital líquido.

Jean Charlot (Francia).- Jorge Abel López Sánchez, en apego a su vocación, vuelve a la arena político como impulsor de la asociación política nacional México Tiene Vida, a la cual, pretenden convertirla en partido político. Vaya, vaya.

Jorge González Camarena (Jalisco).- En el trienio de Carlos Feltón, el municipio pagó poco más de un millón de pesos por patrocinio de una función de box profesional. Sería interesante saber cuanto pagará el municipio como sostén principal de la pelea de Marco Verde.

José Clemente Orozco (Jalisco).- “Mamá ¿Crees que soy fea?” “De ninguna manera, hija. Tienes todo lo que un hombre quisiera tener.” “¿En serio, mami?” “Sí. Tienes bigote, voz gruesa, espalda ancha y unos brazotes de cargador.” “¡Mamá!”

Juan O´Gorman (CDMX).- “Vieja, me duele mucho el pecho. Creo que me estoy infartando.” “¡Pues cierra los ojos!” “¿Y cómo para qué?” “Acuérdate del dicho que dice ojos que no ven, corazón que no siente.”

Manuel Rodríguez Lozano (CDMX).- La cariñosa y el novato. “¿Qué posición le gusta a mi niño?” “Pues, me gusta la primera base, pero también me gusta la tercera.”

Pablo O´Higgins (EEUU).- “Mamá ¿Qué es un tejón?” “Una teja grande como las que coloca tu padre en las techumbres.” “¿No es un animal?” “Sí, es un poco bruto, pero es tu padre.”

Ramón Alva de la Canal (CDMX).- “¿Tanto tiempo para cambiarte? Yo lo hago todo bien rápido.” “Eso ya lo sé ¡Hombre del minuto!”

Roberto Montenegro Nervo (Jalisco).- “Doña Macri ¿Cuál es el secreto para mantener un matrimonio feliz?” “Va. Duerme a tiempo, escucha poquito y di ¡sí mi amor! aunque no entiendas ni madre.”

Rufino Tamayo (Oaxaca).- “Debe ser difícil llamarse Ariel.” “¿Por qué?” “No sabes si eres hombre, mujer, la sirenita o detergente.”

Corte.- “Todo lo que sube, cae.” Es algo que olvida la científica, quien se presume como super poderosa e intocable.