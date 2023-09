osunahi@hotmail.com

Portada._ Al cantante mazatleco Jorge Echeagaray por su debut en el escenario de la sala principal del Palacio de Bellas Artes .

Efeméride._ Entramos al noveno mes del año, recordando que el martes 4 de septiembre de 1917, en Detroit, Michigan, USA, nació Henry Ford II.

La frase._ Tocqueville: “Los partidos son un mal inherente a los gobiernos libres”.

Curiosidades._ Henry Ford II fue nieto de Henry Ford, fundador de la compañía automotriz Ford Motor Company e impulsor de la producción automotriz en cadena. Ford II básicamente se dedicó a la administración de la compañía fundada por su abuelo. Murió a los 70 años de edad.

La pregunta._ ¿Podrá Xóchitl liberarse de la mala imagen pública de los dirigentes partidistas que la patrocinan y de los afamados zopilotes que la rodean?

Rapidines._ Va el listado de algunos modelos de vehículos de la marca Ford.

Bronco._ Sin lugar a dudas, El Peje le ganó la partida al Frente Amplio por México, en cuanto a la promoción partidista. El tabasqueño puso a seis de sus emisarios en una intensa gira nacional para que posicionaran a Morena, ensalzaran la labor presidencial y hablaran sobre lo que ellos consideran las bondades de la 4T.

Cougar._ En Pejelandia, dice Andrés Manuel, se apoya ilimitadamente a los productores del campo, como los maiceros, por ejemplo. También en Pejelandia, en el futuro inmediato, los beneficiarios del sector de salud pública contarán con todos los medicamentos que requieran, incluso los especiales. Me gustaría creerle, pero luego me acuerdo de los productores sinaloenses de maíz y del rotundo y millonario fracaso del Insabi. No son iguales, dicen, pero ¡ah cómo se parecen a sus antecesores!

Crown Victoria._ Una de las primeras acciones que tendrá que hacer Xóchitl Gálvez, si es que la dejan, es alejar de su primer círculo visible a gente que para nada le suma votos, como es el caso de Diego Fernández de Cevallos, Vicente Fox, Claudio X González y otros tantos de la misma calaña.

Durango._ El Rector de la UAS, Jesús Madueñas, incita al levantamiento estudiantil para manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y en protesta de lo que él considera un asedio político por parte del Gobernador Rocha Moya y su equipo. Para tener éxito en su llamado, bien haría el Rector en realizar una gira estatal en la que, con pelos y señales, desmintiera las acusaciones de los malos manejos de los dineros universitarios.

Edge._ El turismo se ha convertido en un pilar de la economía local y nacional, circunstancia que le vale queso al Gobernador Rocha Moya, de tal suerte, que para él, la Secretaría de Turismo, es como el cuarto de los tiliches de su administración, en el que coloca cartuchos políticos quemados, que le hacen más pesada la labor a la joven Estrella Palacios, titular de dicha dependencia, situación que por cierto, les vale a los líderes empresariales del sector afectado, ellos en lo suyo. A guardar silencio o a aplaudir las ocurrencias gubernamentales.

Escort._ La colocación de Alejandro Higuera en la Sectur estatal, será por unos meses, a la espera de ser activado en la operación electoral federal del 2024, obviamente, por la causa morenista. Pero en vía de mientras, dado su protagonismo, eclipsará la imagen de la reina del carnaval 2001 y hoy, superior jerárquico, por lo menos en papel, del correteado noreño.

Expedition._ Se empieza a notar que la construcción de varias torres habitacionales se han estancado en su desarrollo, ¿falta de clientela?, ¿falta de mano de obra?, ¿se le acabó el billete a los constructores?, ¿se agotó el mercado? Será melón o será sandía, el caso es que los que compraron en pre ventas, seguramente andan con el dese fruncido.

Explorer._ Seguramente la persona que cobra como titular de Ecología municipal, sabe que los pichones son portadores de agentes que pueden ocasionar a los humanos, enfermedades graves como la histoplasmosis, mal que compromete el sistema respiratorio. De ser acertada mi suposición, no entiendo por qué, la referida funcionaria permite que frente a la explanada del Palacio Municipal se venda alimento para las citadas aves.

Fairmont._ Cultura alienta la posibilidad de que una mujer trans resulte ganadora de cualquiera de los dos reinados del Carnaval 2024. Naturaleza contra alteración corporal; la cosa es pretender lucirse públicamente como gente de mentalidad abierta.

Falcon._ Regalos a la maestra. El hijo del florista le entrega un ramo de flores, y la hija del confitero, una bonita caja de bombones; el hijo del dueño de la licorería se acercó cargando con una caja grande y pesada. Al recibirla, la maestra se dio cuenta que algo escurría por la base. Con el dedo recogió una gota del líquido y lo probó. “¿Es vino?” dijo tratando de adivinar. “No”, respondió el chico. “¿Champaña?” “¡No!” “Me rindo. ¿Qué es?””¡Un perrito!”

Fiesta._ “Debe ser difícil llamarse Ariel.” “¿Por qué?” “No sabes si eres hombre, mujer, la sirenita o detergente”.

Focus._ En la funeraria. “Señora ¿qué quiere que hagamos con su esposo? ¿Lo enterramos o lo incineramos?” “Las dos cosas, por favor. No quiero correr riesgos”.

Galaxy._ Invocación de un agricultor que le vendió el maíz al gobierno y que no ha recibido el pago correspondiente. “Querido Dios, haz que el torcido me sepa a pizza y el agua a coca cola”.

Ranger._ “Hola amigo ¿a qué te dedicas?” “Me dedico a devolverle la libertad a los oprimidos”. “Entonces ¿eres abogado penalista?” “No, soy especialista en divorcios”.

Taurus._ “Estoy bien”. Nueve letras, dos palabras y una mentira.

Corte._ “Son más las echadas que las ponederas”. En ese tenor anduvo el quinto informe de Andrés Manuel, cargado de verdades a medias y descaradas mentiras.