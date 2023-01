Portada._ En memoria del maestro Marco César García Salcido.

Efeméride._ Mohandas Karamchand Gandhi, conocido como Mahatma Gandhi, a sus 78 de edad, es asesinado el viernes 30 de enero de 1948.

La frase._ Gandhi: “La paz no se puede construir sobre exclusivismo, absolutismo e intolerancia”.

La curiosidad._ Gandhi fue bautizado honoríficamente como Mahatma (Alma grande), por el poeta bengalí Rabindranath Tagore. Gandhi estudió abogacía en Londres, Inglaterra. Desde muy joven se convirtió en activista en contra del dominio inglés sobre su país. Muy joven, contrajo matrimonio con Kasturba Makhanji y a los 36 años de edad, optó por el celibato, con el propósito de procurar la pureza espiritual, decisión que encabritó a su cónyuge.

Condolencias._ Va para los amigos Adriana Angulo y Víctor Flores, extendidas a sus respectivas familias. Igual, para los dolientes de Leopoldo Reyes Domínguez y Jorge Salazar.

La pregunta._ ¿Volverá a caer en manos del gobierno el control electoral?

Rapidines._ Van los nombres de algunas de las ciudades más importantes de la India.

Agra._ “La paz no se puede construir sobre exclusivismo, absolutismo e intolerancia”. Así lo dijo Gandhi y aplica para entender por qué López Obrador no podrá conseguir, ni tan siquiera dejar bases firmes para su proyecto transformador de la nación. Exclusivismo, absolutismo e intolerancia, son obstáculos para cristalizar una gran obra.

Aurangabad._ La Senadora neo Panista, Lilly Téllez, se ha distinguido no por sus aportaciones legislativas, si no por sus críticas vitriólicas al gobierno de López Obrador, y tales estridencias, la han llevado a ser considerada como posible candidata a la Presidencia de la República bajo la insignia del PAN; claro, si es que de aquí a entonces no cambia de bandera, inclinación que está visto que se le da.

Bangalore._ En verdad no sé si el Secretario de Gobernación Adán Augusto López le haya dicho a sus allegados que hay que destazar al INE; de lo que sí estoy cierto, es que de aprobarse el llamado Plan B de las reformas electorales propuesta por el Presidente, el órgano electoral será destripado en perjuicio del juego democrático.

Bombay._ “¿Quién se ha robado mi queso? Cuestionamiento que se hacen los hoteleros para referir que el gobierno del estado no rinde cuentas sobre lo recaudado del Impuesto al Hospedaje y el destino que se le está dando.

Chennai._ Pretendiendo ser un símil de Andrés Manuel, el Gobernador Rocha manifiesta abiertamente que trae pleito casado con los medios de comunicación, agregando, en tono de advertencia, que el gobierno es el mejor cliente de los mismos.

Delhi._ En su comparecencia ante el Congreso local, muy a su estilo, “El Químico” pretendió colgarse los buenos resultados de la actividad turística, cuyos números positivos, por cierto, tampoco se deben a la gestión gubernamental.

Goa._ Los principios de no robar y no engañar de la 4T es puro choro, por lo menos para el gobierno de Rocha Moya, pues al igual que los de antes, continúan robándole a los contribuyentes morosos, cobrándoles multas y gastos sin previo requerimiento. Siguen actuando cual viles cuatreros. Sí, igualito que los de antes.

Hyderabad._ El tiradero de aguas negras hacia el arroyo Jabalines es un acto criminal de alto grado que no conmueve a los funcionarios de los tres niveles de gobierno, dizque encargados de cuidar los cuerpos de agua, siempre prestos a cobrar sus quincenas. De hecho, se presume que Jumapam es la responsable de las criminales descargas.

Kochi._ Y Jumapam continúa en las mismas. El tiradero de aguas de todo tipo continúa por todos los rincones del municipio y lo peor, es que para ellos, un derramamiento de aguas negras o de agua potable, no es un tema que sea urgente remediarlo.

Kolkata._ Se entienden las razones de producción, seguridad y financieras de Cultura para regresar el combate naval a Olas Altas, pero también, es una realidad que los mazatlecos, financiadores de la gran fiesta, son los perdedores en este cambio de escenario.

Jaipur._ Con un poco de apertura, el combate naval del carnaval se puede hacer en la Avenida del Mar, entre los monos bichis y la Avenida de los Deportes. Es un tramo de dos kilómetros, con las condiciones necesarias para un buen operativo de seguridad. Y después, que siga la fiesta cobrada en Olas.

Jaisalmer._ En un gesto de agradecimiento hacia su público, la banda MS, celebrando su 20 aniversario, no cobrará ni un quinto por su actuación en la coronación de la Reina del Carnaval, y además, participarán en los desfiles carnavaleros, tripulando un alegórico que les producirá el talentoso diseñador Ocean Rodríguez.

Johdpur._ “¡Hola Fer, qué milagro! Tomando tu cafecito ¿eh? ¿Cómo te gusta?” “Solo.” “¿Sin azúcar y sin crema?” “No, sin quien nadie me esté jodiendo. “¡Glup!

Lonovala._ Había dos amigos, Melón y Melambes. Se pusieron a dibujar un coche. Melón dibujo las llantas y Melambes...la palanca.

Madurai._ Después de tremenda fiesta en la casa de su jefe, un cuate se levanta con una cruda grado agónico. “Vieja, no recuerdo nada de la fiesta”. “Bonita fregadera. Te pusiste idiota. Montaste tu numerito y ahí mismo te despidió tu jefe”. “¡Mierda, me jodió!” “No, a la que jodió fue a mí. Mañana vuelves al trabajo”.

Mysori._ Una mujer está de parto y el marido le dice: “Discúlpame cariño, me siento culpable de tu sufrimiento.” Ella le responde: “No te preocupes, que no es tu culpa”.

Mumbai._ “¿Sabes? Tengo una amiga a la que le decimos La capa de ozono” “¿Por qué?” “¡Porque cada día tiene el hoyo más grande!”

Udaipur._ “María, lo siento, no puedo callar más, te lo tengo que decir. Lo sabe todo el mundo menos tú. ¡Tu marido se está acostando con varias vecinas de la cuadra!” “¡Uta, qué pena! Con lo mal que lo hace ¡No gana uno para vergüenzas!”

Varanasi._ Jugar al doctor es para niños, ven y juguemos al ginecólogo.

Corte._ “Aquí nomás mis chicharrones truenan”. Así les advierte Rocha a los medios de comunicación.