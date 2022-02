Portada._ Al maestro Faustino López Osuna, distinguido sinaloense, oriundo de Agua Caliente de Gárate, Concordia, Sinaloa.

Efeméride._ El viernes 21 de febrero de 1902, en San José de Canoas, S.L.P. nació Severiano Briseño Chávez, compositor al que le debemos nuestra canción regional insignia, El Sinaloense.

La frase._ Víctor Hugo: “Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa”.

La curiosidad._ Según se lee en la biografía de Severiano Briseño, su composición El Sinaloense inicialmente fue popularizada por el Trío “Los Tamaulipecos”, del cual formaba parte junto con sus hermanos Guillermo y Rafael. Según esto, el éxito definitivo vino cuando fue tocada por La Banda Los Guamuchileños. Don Severiano también compuso el corrido de Monterrey, entre otros.

Condolencias._ A los deudos de Rafael Tirado Canizalez. Va también para los dolientes de Omar Gutiérrez Sandoval.

La pregunta._ ¿A qué jugó el Gobernador con el manoseo de las fechas del Carnaval? A bufón de carpa.

Rapidines._ Listado de personas reales con apellidos curiosos.

Antonio Vaquero Poblador (Pintor)._ Andrés Manuel capea los temporales porque tiene una oposición política partidista desacreditada, ingenua y sin ninguna gota de ingenio. Y ni qué decir de los que se han erigido como voceros de los opositores.

Carlos Obligado (Poeta)._ Ahora resulta que el único chico malo en el cuantioso tema de Odebrecht, es Emilio Lozoya. A ver quién se traga la versión de la Fiscalía General de la República.

Carmen Montón (Política)._ La Ley de Revocación de Mandato fue impulsada por los morenistas y dentro de la misma, se contempla la llamada veda que prohíbe al gobierno realizar promoción de sus obras a partir de que se abre un proceso electoral, categoría dentro de la que cae el ejercicio de Revocación de Mandato. Ahora critican acremente al INE por aplicar la norma y consideran a los consejeros electorales como enemigos de la democracia. Vaya incongruencia.

David Ayer (Cineasta)._ Y mientras que el Presidente se distrae en pleitos estériles, hasta con su sombra, el poderío ilegal se apropia de más territorios, causando tribulación entre sus habitantes.

Emilio Aguinaldo (Político)._ El nuevo régimen fiscal llamado de confianza, dizque para facilitarle la vida a los pequeños contribuyentes ha resultado una engañifa. No hay manera de que la autoridad se desprenda de la burocracia.

Felipe Mellizo Cuadrado (Periodista)._ De entre los pocos nombramientos acertados del Gobernador, se destaca el de Alejandro Camacho, como es el nuevo titular del Registro Público de la Propiedad en nuestro puerto.

Gabriela Cabezón Cámara (Escritora)._ De nueva cuenta, el Secretario de Salud de Sinaloa, es exhibido por el propio Gobernador, como un funcionario menor, cuyas opiniones no tienen la mayor relevancia. Extraña que un actor político de la talla y trascendencia política de Cuén, aguante la vara del menosprecio de su jefe.

Hilario Recio (Músico)._ Durante el Carnaval el manipulado semáforo sanitario podrá estar en un verde intenso, pero la simulación no podrá evitar que la fiesta concentre turistas venidos de otras entidades en semáforo rojo o naranja o que de las aglomeraciones no se desprendan contagiados.

Jack Giarraputo (Productor de cine)._ Así por encimita, suena lógico que “El Químico” diga que será decisión personal el asistir o no a los eventos del Carnaval. Pero lo que no toma en cuenta este profesional, supuestamente experto en una rama de la salud, es que los que se la jueguen, después de los eventos, regresan a sus casas y más de alguno, lo hará portando el bicho.

José Manuel Guisado (Actor)._ Bajo un criterio chicharronero, el Ayuntamiento autorizó la instalación de la llamada Feria del Carnaval, en plena Avenida Quirino Ordaz Coppel, valiéndoles madre la función de dicha vía y el poner en un mayor riesgo de contaminación, el de por sí endeble cuerpo de agua que colinda con ella. Irresponsabilidad, miopía y vora¢idad, es la única explicación.

Fran Grillo Barillas (Actor)._ Mueven a risa las cifras de los aforos establecidos para los eventos carnavaleros que se realicen en espacios abiertos, y se mea uno de carcajearse cuando aseguran que en los desfiles, por ejemplo, la gente tendrá que colocarse a metro y medio de su vecino.

Isabel Alguacil (Paisajista)._ ¿Se imaginan? Comprar un condominio de varios millones de pesos para que en la parte trasera te pongan juegos mecánicos con música continua por lo menos por siete horas seguidas. Apenas en Mazatlán.

Jesús del Orden Cueto (Actor)._ “Doctor, ya no me la acabo con tantos hijos ¿qué me recomienda?” “Señor ¿cuál es el secreto para que una pizza no se queme?” “Sacarla a tiempo”. “Exacto ¿me entiende?”

Kirby Yates (Pelotero)._ A mover la lengua ¡Vamos, en voz alta!: Pepe pecas pica papas con un pico/ con un pico pica papas Pepe pecas/ si Pepe pecas pica papas con un pico/ ¿dónde está el pico con que Pepe pecas pica papas?

Luis Cabezudo Molleda (Médico)._ Petición de una dama: “Señor, líbrame de todos esos hombres que solo quieren acostarse conmigo. Claro, solo de los feos”.

Mario Recordón (Arquitecto)._ Busco mujer casada recién engañada y súper enojada que quiera vender cosas de su marido. Desde herramientas hasta computadoras. Una manera de cobrar venganza dulce y gananciosa. Digo.

Olvido García (Escritora)._ De los amoríos que ha tenido Belinda con el Nodal y el Lupillo Rivera, dicen que el más joven la enamoró a besos y el pelón a caricias ¡Ah raza!

Paul Broca (Médico)._ “Mamá ¿y por qué no tengo otro hermanito?” “Es que la cigüeña ya no quiere traernos otro”. “¿Y por qué no cambias de pájaro?”

Randy Cuentas (Pelotero)._ El sexo en la primera cita, es como una entrevista de trabajo; si te llaman al día siguiente, el trabajo es tuyo.

Corte._ ¡Vamos a ver al Potrillo! Quién quite y nos toque boleto para visitar a Don Vicente.