De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Efeméride.- El martes 16 de agosto de 1977, en la ciudad de Memphis, Tennessee, a los 42 años de edad, se apagó la vida del legendario Elvis Aaron Presley.

La frase.- Elvis Presley: “ La verdad es como el sol. Puedes ocultarla por un tiempo, pero no va a desaparecer.”

La curiosidad.- Elvis Presley tenía debilidad por los caballos. Se dice que llegó a tener una cuadra de 20 equinos. Otra faceta poco conocida del exitoso cantante, es que llegó a convertirse en un consumado karateca. Sus restos están depositados en su finca de Graceland, considerada una de las casas más visitadas de los Estados Unidos, después de la Casa Blanca.

Condolencias.- Para los estimados Alejandro Ocampo Motta y David de Cima Azcona, extendidas a sus respectivas familias. Va también para mi nuera Claudia Ramírez y demás deudos de Wendy.

La pregunta. - ¿A qué inepto se le ocurrió implementar un solo centro de vacunación el reciente fin de semana? Seguramente, a un cobra quincenas que no ve más allá de su ombligo.

Rapidines. - Títulos en español de algunos de los éxitos musicales de Elvis Presley.

Amándote. - Los organizadores de eventos masivos advierten al público que cada quien asiste bajo su propio riesgo. Esta misma prevención, el Gobierno federal pretende implantarla a los alumnos que asistan a los planteles escolares públicos sin garantizarles en la mayoría de los casos, por lo menos, baños higiénicos y bebederos de agua potable. ¡Vaya irresponsabilidad!

Ámame tiernamente.– Del presupuesto federal 2022 se les entregará a los partidos seis mil millones de pesos, cantidad que ante las apreturas económicas del sector salud, suena a un irracional dispendio.

Ardiente amor.- Los empresarios de Coahuila incentivan la vacunación ofreciéndole descuentos a la clientela que muestra su certificado de vacunación. Optaron por la vía del premio y no del irracional castigo que aplica el Gobierno local.

El rock de la cárcel.- Ana Gabriela Guevara, la jerarca nacional del deporte, niega tener responsabilidad de los resultados de México en las olimpiadas y alega que ella no compitió. Cierto, pero sí fue la responsable de supervisar que la selección de los atletas olímpicos no estuviera influenciada por la regla de cuotas y cuates, y estar pendiente de que no se les regatearan recursos a los seleccionados. Y en ello, no cumplió.

En el ghetto.- El espacio donde se supone debe existir banqueta, a un costado de las escuelas CBTIS y ETI 5 en la Colonia Villa Galaxia, está convertido en una vereda enmontada, y por las noches, se sume en la oscuridad por falta de alumbrado público. A los del municipio les vale y la irresponsabilidad se extiende a los directivos de dichos planteles escolares.

Eres el demonio en fingir. - Los familiares de los enfermos de C-19 que se aposentan en las afueras de los hospitales públicos, a la espera de noticias de los suyos, están recibiendo apoyos diversos de parte de la desinteresada solidaridad ciudadana ¿y dónde quedaron todos aquellos que en las recientes campañas electorales se desvivían dizque atendiendo las demandas ciudadanas?

Es ahora o nunca.- Algunos líderes del sector turístico pregonan que la exigencia del cubrebocas proyecta a Mazatlán como un destino seguro y ordenado para los que nos hacen favor de visitarnos. Tal versión se ve aplastada por el desorden que reina en las calles mazatlecas, el cual, nos pinta como un puerto turístico no apto para familias.

La maravilla de ti.- En este Mazatlán en el que se ve y se consigue de todo, de todo, y prácticamente a la vista de las autoridades, las escenas de desnudos en vehículos que circulan en el malecón, ya no son novedad. Una de las últimas se dio en una “pulmonía” y por presión social, el Gobierno reaccionó suspendiendo por un mes la licencia del chofer, castigo que suena procedente.

La señorita me ama. - Okey, al chofer de la “pulmo-teibol” se le castigó, pero ¿quién sanciona a las corporaciones de Tránsito y Policía Municipal que permiten que dichos vehículos, “bronquitis” y otros más, circulen a todas horas convertidas en discotecas rodantes?

Lo maravilloso de ti.- Una de las voces empresariales que defienden la exigencia del cubreboca, asegura públicamente, que, en una reunión de vacunados contra el C-19, los asistentes no corren ningún riesgo de contagio. Falso.

Marie es el nombre de...- Los constructores del llamado malecón de los pobres arrasaron con una buena franja de mangle, misma que al quedar pelona y sin uso municipal para la instalación de jardinería o aparatos recreativos para chicos y grandes, más temprano que tarde será invadida por los aprovechados.

Mentalidad suspicaz.- “Amor ¿qué tienes en la cara?” “Es un granito.” “¿Barro?” “¡Que buena idea gordo! Empieza por el patio.”

Reconsidera nena.- En un momento dado, los bichos más peligrosos en el ser humano son las mariposas en el estómago.

Sabueso.- Plática entre una pareja de veteranos. “Viejo, anoche soñé que la tenías como un tubo de escape.” “¿Largo y duro?” “No. Podrido y torcido.”

Si puedo soñar.- “Doctor ¿cómo está mi mujer?” “El hipotálamo de su esposa está mal.” “Doctor, ya sé que mi mujer está gorda, pero no le diga tan feo.”

Siempre en mi mente.- “¿Por qué lloras?” “El perro de tu compadre me acaba de mandar a la chingada.” “¿Y qué? ¿Acaso no sabes llegar y que, además, el afamado lugar está lleno de conocidas?”

Te quiero, te necesito, te amo.- La vaga y el primerizo. “Inocente ¿Traes protección?” “¡Claro! Siempre traigo colgado mi escapulario.”

Una Trilogía Americana.- Las mujeres que no joden, viven en el mismo país que los príncipes azules.

Corte.- “Que cada quien se rasque con sus propias uñas.” Es el mensaje que les envía el Peje a los padres de familia que manden a sus hijos a la escuela. ¡Bárbaro!