DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Guillermo Osuna Hi

Portada. A los voluntarios que acudieron en auxilio de la Ciudad de los niños.

Efeméride. En la Ciudad de México, el domingo 6 de julio de 1845, llega a este mundo María de los Ángeles Manuela Tranquilina Cirila Efrena Peralta Castera

Curiosidades. Ángela Peralta, muy joven hizo su debut en el mundo de la ópera, cuando era una quinceañera. Lo hizo en el teatro Nacional, personificando a Eleonora en la ópera Il Trovatore. Igualmente, la llamada El ruiseñor mexicano, también a sus 38 años de edad, cuando estaba en la plenitud de su carrera y lo hizo en nuestro Mazatlán, a las 10:15 de la mañana del jueves 30 de agosto de 1883.

La frase. “Debe ser muy grande el placer que proporciona el gobernar, puesto que son tantos los que aspiran a hacerlo”. Así lo dijo el filósofo francés Voltaire y no andaba errado, así lo demuestran todos los apuntados inscritos para conseguir la candidatura a la Gubernatura sinaloense.

Hechos de Sinaloa. 6-07-1591: “Llegan a la Villa de Felipe y Santiago Sinaloa los primeros jesuitas. PP. Gonzalo de Tapia y Martín Pérez. Con la llegada de estos misioneros se crea la Compañía de Jesús en Nueva en el Noroeste del País”. (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda).

Condolencias. A los familiares de Felipe Ramos Niebla. Van también para Germán Lizárraga y los suyos.

La pregunta. Dice doña Claudia que es seguro viajar a lo largo de nuestro País ¿Se atrevería a decírselo cara a cara a los miles de asaltados en las carreteras?

Rapidines. Van títulos de algunas óperas famosas.

Aída. Dos nuevos partidos participarán en la próxima contienda electoral. El Paz y el Somos México, que, de entrada, se llevarán poco más de 90 millones de subsidio federal, más lo que rapiñen de estados y municipios. No se les augura mucha vida

Carmen. Y siguen llegando refuerzos del Ejército a Sinaloa para combatir a la delincuencia. Ya suman más de 11 mil en todo el estado y los descarriados siguen como Juan por su casa.

Cavalleria rusticana. Como parte del plan de mejorar los servicios del sistema de salud pública, anunció la Presidenta Sheinbaum que el personal de enfermería con grado de licenciatura, empezará a dar consultas médicas y recetar medicamentos. ¡Ah caray!

Il trovatore. La decisión de darle vigencia a la facultad de prescribir medicamentos al personal de enfermería con grado de licenciatura, lo basan en el artículo 28 bis de la Ley General de Salud y no limitado precisamente a paracetamol o asprinas. Va mucho más allá de los llamados medicamentos de mostrador. No sé qué piensen los médicos al respecto.

Don Pasquale. En la huelga de la UAS, a la cual no se le ve una salida estructurada, además de la economía familiar de los trabajadores, salen seriamente dañados los intereses de los estudiantes, especialmente de los que egresaron de prepa o de licenciatura, ya que no podrán obtener sus acreditaciones y con ello se frenarán sus planes de estudio o laborales.

El Barbero de Sevilla. Y la autollamada Ministra del pueblo, Lenia Batres, propone que todas las herencias, por razón de igualdad social, estén sujetas al pago del Impuesto Sobre la Renta, bajo el escondido propósito de que el Estado debe ser partícipe de los beneficios, vía impuestos ¿Y tú nieve de qué la quieres, Lenia?

El elixir de amor. Miente Claudia Sheinbaum cuando asegura que los programas sociales se mantienen con los ahorros presupuestales que se logran con la honestidad del Gobierno. Entonces ¿Qué explicación tiene para el déficit presupuestal?

La boheme. Y finalmente el Tratado de Libre Comercio no obtuvo una nueva edición, de tal suerte, que continuará el mismo por 10 años más, pero, con revisiones anuales, circunstancia que genera incertidumbre entre los inversionistas. También continuarán los aranceles impuestos por Trump, quien literalmente les dijo a los negociadores mexicanos: “Recuerden, yo soy el jefe”.

La flauta mágica. Mireya Sosa, la Secretaria de Turismo sinaloense, sonó bombos y platillos diciendo que de los turistas extranjeros que vendrían a nuestro País motivados por el Mundial de Futbol, se desprenderían oleadas de ellos hacia Sinaloa y especialmente al puerto mazatleco. Pero por lo visto, no hubo de piña.

La Traviata. Y el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa optó por cerrar ojos y oídos ante los desmanes electorales que está cometiendo Morena a través de los que dicen estar buscando la posición de coordinador estatal de defensa de la transformación y de la soberanía nacional.

La Valquiria. Y Enrique Inzunza continúa cobrando como Senador sin trabajar y de paso, burlándose del congelamiento de sus cuentas ordenado por la UIF.

Las bodas de Fígaro. Teléfono descompuesto entre tres amigas modelo 1930, sentadas en el malecón: “¡Esto es una belleza!”. “Sí, a mí también me duele la cabeza”. “Estoy de acuerdo con ustedes ¡Vamos por una cerveza!”.

Macbeth. “No mamá, no soy homosexual”. “¿Y cómo sabías lo que te iba a preguntar?”. “Mera intuición femenina, mamá”

Madama Butterfly. “¿Por qué te vas a divorciar de tu mujer?”. “Tiene furor uterino. No tiene llenadera en lo sexual”. “Oye, muchos hombres estarían felices con ella”. “¡Y lo están!”.

Nabuco. “Amor, ¿cómo te fue en la consulta?”. “Muy bien, cariño”. “Entonces, hablaste con todo detalle con el doctor acerca de tu problema”. “No, de ti no hablamos”.

Rigoletto. No es lo mismo el chorizo en el sartén, a que te ensarten el chorizo.

Tosca. Razones para la masturbación. Mujeres: soledad, estrés, insomnio. Hombres: “Me los estaba rascando y pues, una cosa lleva a la otra”.

Turandot. “Papá, me quiero tatuar”. “Chingón, ese es mi hijo. ¿Qué te quieres tatuar?”. “Las cejas y los labios, papi”.

Tristán e Isolda. Dicen que la risa es remedio infalible, lo creo, aunque no para la diarrea.

Corte. “De lo perdido lo ganado”. Es lo que obtuvo México en la negociación comercial con los gringos y a pesar de ello, Sheinbaum y su gente, lo presumen como un triunfo.