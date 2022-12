De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

osunahi@hotmail.com

Efeméride._ El miércoles 19 de diciembre de 1883, nace en la ciudad de México, Antonio Caso Andrade, brillante filósofo mexicano.

La curiosidad._ Antonio Caso, abogado y filósofo mexicano, realizó una larga vida académica dentro de la Universidad Autónoma de México. En el mes de diciembre de 1921 se convirtió en Rector de dicha universidad. Su trayectoria académica y en la filosofía, le fue reconocida en diversos países como Cuba, Guatemala, Argentina. Chile, Alemania y Francia, entre otros.

Condolencias._ Para los dolientes de Raúl Briseño. Van para Gonzalo Cabanillas Cedano y a su apreciable familia.

La pregunta._ Afortunadamente, Ciro Gómez Leyva salió ileso del ataque perpetrado en su contra. ¿Atentado que también intentaba perjudicar al Presidente de la República?

Rapidines._ Va un listado de filósofos mexicanos de todos los tiempos.

Sor Juana Inés de la Cruz. (1648-1695)._ De nueva cuenta se manifestó el fervor guadalupano de millones de mexicanos y a este fenómeno, no hay mucho que buscarle, ya que el tema religioso no es de explicación sino de inspiración. Así lo dice la monja científica, Teresa Forcades.

Benito Díaz de Gamarra. (1745-1783)._ Ciro Gómez Leyva salió con vida del atentado que armaron para asesinarlo. Eso sí, le robaron su tranquilidad. Para fortuna del Presidente, las malévolas intenciones de los asesinos materiales fallaron.

Gabino Barreda (1818 – 1881)._ La desaseada aprobación de la reforma electoral de López Obrador ha puesto en tela de duda las posibilidades de mejora del juego democrático del país. Los grandes ganadores del llamado Plan B presidencial, han sido los partidos políticos, llevando mano, por ahora, el de Andrés Manuel. Se le quita grasa al INE, cierto, pero al grado de dejarlo en grave estado de debilitamiento.

Ezequiel A. Chávez (1868 – 1946)._ Las encuestas que realizan los partidos para elegir candidatos, son una desvergonzada simulación. Ninguno de ellos tiene la decencia de poner dicho ejercicio en manos de un organismo externo. En esas andan los de Morena, los que dicen que no mienten ni traicionan.

José Vasconcelos (1882 – 1959)._ A propósito de vacunas, siempre se nos ha dicho que la de la influenza es recomendada para menores de 5 años de edad y para la gente de la tercera edad en adelante. Hoy, se tragan a López Gatell por recomendar lo mismo y pedirle a la chavalada que no les quite oportunidad a los grupos vulnerables. Digo, hay que ser cochi pero no tan trompudo.

Samuel Ramos (1897 – 1959)._ Durante décadas, aplaudieron y acuacharon los abusos y la corrupción de los gobernantes. Hoy, se erigen como gente preocupada por el país y sus instituciones. Claro, me refiero a tipos como Claudio X González y Gustavo de Hoyos Walther.

José Gaos (1900 – 1969)._ Para los adultos mayores, a la hora de renovar una cuenta bancaria, se convierte en todo un suplicio, ya que por un lado, te requieren la firma registrada en el banco, la cual, al paso de los años va cambiando. Y lo mismo sucede con la huella ¡Y hazlos entender!

Alfonso Méndez Plancarte (1909 – 1955)._ Llama la atención y enciende la preocupación, las constantes alertas Amber que aparecen en las redes sociales. Esperemos que las autoridades tengan el mismo sentir y se pongan a trabajar en serio para ponerle un freno a las desapariciones forzadas.

Leopoldo Zea Aguilar (1912 – 2004)._ El Covid continúa presente. Ahora con una cepa llamada “perro del mal”, la cual, ya se hace sentir por el número de contagios que está provocando.

Eusebio Castro Barrera (1914 – 2000)._ Jumapam se ha convertido en una amenaza para la salud pública, pues no atienden con premura las quejas por derramamiento de aguas negras, y mucho menos, las de agua potable. Lo peor, es que no hay quien les ponga orden.

Emma Godoy (1918-1989)._ Las costosas campañas de promoción turística de Mazatlán se van al drenaje flotando en la irresponsabilidad de las autoridades municipales. Aguas negras, basura, ruido excesivo a todas horas, abusos policiacos y un sinfín de fallas que dan vuelo a la percepción de que vivimos en una comunidad sin ley.

Emilio Uranga (1921 – 1988)._ Criticable resulta que los organismos empresariales del sector turístico permanezcan callados ante la mala calidad de los servicios públicos municipales. Ni fu ni fa para defender el millonario esfuerzo promocional que se hace para impulsar los flujos de turistas.

Luis Villoro (1922 – 2014)._ Cada mañana el gallo se levanta y canta. Cada mañana el canario se levanta y canta. Cada mañana el cenzontle se levanta y canta. Lo importante no es el pajarito que tengas, sino que se levante.

Miguel León Portilla (1926-2019)._ Era tan flaca, pero tan flaca, que en lugar de kotex usaba un curita.

Graciela Hierro (1928-2003)._ El gurú espermatozoide le explicaba a su comunidad que a la hora de ser disparados, el más rápido se encontraría con una cosita redonda y tendría que decirle: “Hola, yo espermatozoide” y la cosita le contestaría: “Hola, yo ovario.” Llega el momento, el más rápido se topa con la cosita, y le dice: “Hola, yo espermatozoide.” Y la cosita le responde: “Hola, yo amígdala” ¡Glup!

Laura Benítez Grobel (1944-)._ No es lo mismo decir el sida no tiene cura, que el cura tiene sida.

Mario Magallón (1946 - )._ “Adiós chiquita”. “Así la tienes”. “Pero bien que te entretiene”. “¡Buscándotela, baboso!”

Mauricio Beuchot (1950-)._ Una maestra advierte a sus alumnos de secundaria que bajo ningún motivo justificará ausencias en el examen final. Pepito pregunta: “Maestra ¿se puede faltar por fatiga sexual?” “No joven. En todo caso, si es derecho escriba con la zurda”.

Ángeles Eraña Lagos (1969-)._ Si alguien quiere ayudarme a mejorar mi vida, advierto que no acepto consejos, solo efectivo.

Corte._ Dicen que el que reparte se lleva la mejor parte y en el caso del Plan B presidencial, de manera abusiva, Morena se sirvió con la cuchara grande.