Portada._ A los colaboradores y voluntarios de la asociación ciudadana MazConciencia.

Efeméride._ María de los Ángeles Mastretta Guzmán, conocida en el mundo literario como Ángeles Mastretta, nació en Puebla, el domingo 9 de octubre de 1949.

La frase._ Will Rogers: “Entre más observas la política, más te das cuenta que cada uno de los partidos son peores”.

Curiosidades._ Ángeles Mastretta, obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura en su edición 1986, con su novela Arráncame la vida. En el año 1997, recibió el premio Rómulo Gallegos. Su novela Arráncame la vida, fue llevada al cine en el 2008 y en su momento, fue la película mexicana más cara de la historia del cine mexicano, con una inversión de 85 millones de pesos y fue propuesta para representar a México en los premios Oscar 2009.

La pregunta._ “Es un acosador sexual...ya le dije, yo te protejo...te pongo en un lugar donde haya puros machos...” ¿Y el cobijo ofrecido, también alcanza a funcionarios de alto nivel?

Rapidines._ Cito algunos títulos de la producción literaria de la poblana Ángeles Mastretta, quien en su corta estancia en el puerto, para recibir el Mazatlán de Literatura, alteró el pulso de un funcionario del entonces Codetur.

Ángel maligno._ Tenía razón el humorista y escritor norteamericano Will Rogers al decir que los partidos políticos constituyen lo peorcito de la política. Yo le agregaría que son cárteles pertenecientes al entramado de la delincuencia política organizada portadora de charola.

Arráncame la vida._ Pues ahora resulta que Enrique Peña Nieto fue un gobernante ejemplar en cuanto a democracia y respeto a los derechos humanos, según el decir del Presidente de la República. No se extrañe que, desde presidencia, se ordene una estatua de Peña Nieto, para rendirle honores como prócer de la patria.

Desvaríos._ De acuerdo a la repetida versión de los migrantes, los agentes de migración los despojan de los pocos pesos que traen consigo para permitirles su transitar por el país. Como quien dice, el postulado presidencial de No robar, los agentes migratorios lo utilizan como papel sanitario. Por supuesto, contra la versión de los arruinados, en presidencia tienen otros datos.

El alma en los pies._ Justo así anda Marcelo Ebrard en su pretensión por agrandar su base social. Paga su indecisión temerosa al no actuar firmemente ante el ya saben quién.

El cielo de los leones._ La irresponsabilidad del personal de Comercio de Oficialía Mayor, y el propio titular, están dando puerta para que comerciantes que operan en la explanada del clavadista, dejen sus carretas y remolques de forma permanente en el lugar. Claro, no todos, solo los bendecidos por la influencia y otros recursos.

El mundo iluminado._ Reporté fotográficamente a la titular de Servicios Públicos Municipales, la choza que levantó un indigente en el camellón de la Gutiérrez Nájera, frente al mercado Juan Carrasco. Su respuesta fue un atento “Hola” que traduje como “no es mi bronca”. Luego le pregunté a un policía que a quien le correspondía atender el problema y la respuesta fue “No nos toca, acuda a Protección Civil” ¿Gobierno que escucha y resuelve?

El viento de las horas._ En una primera impresión, al ver y escuchar las declaraciones públicas del Gobernador, aludiendo a una persona señalada de acosador sexual y diciendo que él, ya lo sabía, y que incluso, le había ofrecido protección, supuse que se trataba del Secretario de Gobierno, a quien han venido amenazando con dar a conocer, a través de redes sociales, videos que lo muestran con conductas sexuales reprobables. Pero no; por lo visto, se trata de otro colaborador influyente. Ojo pues, al ir a Palacio de Gobierno, más vale caminar de nalgas a la pared.

Hombres de amores._ Los que se sienten auténticos “morenistas” andan promoviendo a Manuel “Menny” Guerrero como aspirante a la candidatura por la presidencia mazatleca. Guerrero, es un universitario distinguido, sin lugar a dudas, y goza de simpatías dentro de su ámbito, pero de ahí en fuera, es una persona de muy bajo perfil social, electoralmente hablando. Es decir, no hay manera de que gane una elección.

La emoción de las cosas._ Con enjundia, el tocayo Memo Romero procura abrir puertas, sin importar color, que le permitan el acceso a la candidatura por la alcaldía mazatleca. Ha logrado un buen capital político que sostiene sus aspiraciones.

La pájara pinta._ Si de blasones académicos se tratara y de sólidos planteamientos, indiscutiblemente, Juan Alfonso Mejía sería el mejor candidato para la alcaldía mazatleca. Desgraciadamente la práctica política no es de creencias y valores como él lo plantea, sino de conveniencias y complicidades, vía por la que se llega a las postulaciones para las representaciones populares.

La tía Carmen._ Y el que bateó de ciclo en la inauguración del juego de beisbol con causa, fue Carlitos Escobar, quien fue incluido en la barra de personalidades del protocolo inaugural encabezada por el Gobernador Rocha Moya ¡Tómala!

La tía Daniela._ “Compadre, anoche me pesqué un cuerito”. “¿Y por qué me lo dices con voz triste?” “Porque me lo agarré con el cierre de la bragueta”.

Mal de amores._ “Mujer, anoche tuve una pesadilla horrible. Soñé que tú y la Niurka se peleaban por mí”. “¿Y eso que tiene de espantoso?” “Que tú ganabas”.

Maridos._ “Qué difícil debe resultar para ti, llamarte Virgen”. “Sí, no sabes la que paso cuando tengo que agregarle mi apellido Loera”.

Mujeres de ojos grandes._ Entra a la cueva fuerte y poderoso y sale flaco y apestoso. ¿Qué es? El minero.

Ninguna eternidad como la mía._ No soy un completo inútil, ya que por lo menos, sirvo de mal ejemplo.

Puerto libre._ Era tan flaca, pero tan flaca, que utilizaba curitas en lugar de toallas sanitarias.

Yo misma._ Escribe dos cantidades y te sumo la de abajo.

Corte._ Ni yendo a bailar a Chalma, podrá el Gobernador Rocha Moya, reponerse de su resbalón verbal, al ofrecerle públicamente protección, a un acosador sexual.