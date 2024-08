Portada.- Al voluntariado y patrocinadores del Comedor Humanitario que operará en el atrio de Catedral.

Efeméride.- Miércoles 5 de agosto de 1987, fallece el compositor musical Salvador Flores Rivera, conocido en el mundo artístico como Chava Flores.

Curiosidades.- Chava Flores, quedó huérfano de padre a la edad 13 años, lo cual, marcó su inicio en la vida laboral, empleándose en infinidad de actividades y con el paso del tiempo se convirtió en comerciante de carnes y embutidos. Con 32 años cumplidos, obtuvo su primer éxito musical con la canción Dos horas de balazos.

La frase.- “Los criminales ganan más que los políticos, por eso unirse a los primeros es una gran tentación para los segundos.” Así lo asentó el escritor mexicano Joe Barcala, en su libro Plan para derrocar al Presidente.

Condolencias.- Para mis estimados, Yovana Gaxiola, Tomás Coronel, Ismael Bojórquez y Francisco Mendoza, extendidas a sus respectivas familias.

La pregunta.- ¿Conocimiento y experiencia como requisito para elección de jueces? El presidente respondería: “¡Al diablo con pequeñeces!”

Rapidines.- De la inspiración de Chava Flores nacieron decenas de canciones. Van los títulos de algunas de ellas.

A qué le tiras cuando sueñas mexicano.- Título que le cae como anillo al dedo al comentario de este apartado, viendo que el Presidente López Obrador y la propia Claudia Sheinbaum, exigen que el gobierno gringo, les dé una explicación acerca de la detención de “El Mayo” Zambada y el junior Guzmán.

Boda de vecindad.- Arturo Zaldívar ya le sacó raja a su papel de maraquero de la 4T, pues consiguió chamba dentro del equipo de la Presidenta electa. Sería interesante saber si dejará de cobrar su jugosa pensión como ex ministro para estar acorde con el principio de austeridad que pregona su líder moral.

Cerró sus ojitos Cleto.- En todo un galimatías se está convirtiendo la pretendida elección de ministros, magistrados y jueces federales, al grado tal, de que el Presidente habla de la posibilidad de una elección por sorteo, sin importar la experiencia judicial ni los conocimientos de los pretensos.

Dos horas de balazos.- Kamala Harris le está poniendo el cascabel al gato, logrando una rápida popularidad entre el electorado gringo, lo cual, ha elevado el mal humor del siempre gruñón candidato republicano, Donald Trump. Veremos si la Harris no termina desinflándose como la Gálvez.

El gato viudo.- Han quedado elevadas a rango constitucional las becas hasta por un año, para los ninis que se ubiquen entre los 18 y los 29 años de edad. Recibirán un apoyo de un salario mínimo mensual con la única condición de que, a lo largo del año subsidiado, aprendan un oficio o alguna otra actividad laboral.

Herculano.- Sobre las becas a los jóvenes que no estudian ni trabajan pueden darse casos de parejas que decidan vivir juntas y con tal decisión recibirían alrededor de siete mil quinientos mensuales cada uno de ellos, considerando el valor actual del salario mínimo general y oiga usted, iniciar vida conyugal con 15 mil mensuales, no suena nada mal.

Ingrata pérfida.- El caso de la púgil argelina olímpica con pegada de hombre, me hace recordar a La Maya, boxeadora mazatleca que se daba de trompos con rivales masculinos.

La Bartola.- Pide el Alcalde que la ciudadanía denuncie a los irresponsables que arrojan basura en la vía pública. A la par, bien haría que les diera un jalón de orejas a los de Atención Ciudadana y a los inspectores comisionados, por no guardar la secrecía de los denunciantes, ya que le dan santo y seña de los mismos, a los denunciados.

La interesada.- Esperemos que dentro de los planes de Gobierno de Estrella se contemple la reubicación de oficinas como el DIF, Bienestar Social y Tenencia de la Tierra, hacia alguna colonia popular, con el fin de acercarlas a la gente que más les demanda servicios, y de paso, desahogar un poco el tráfico vehicular del centro.

La tertulia.- Hace cosa de dos semanas, los de Profepa anunciaron que realizarían una revisión de todos los comerciantes que operan sobre las playas. A la fecha, no se ve que lo hayan hecho ¿será que le sacan a algo o a alguien?

Los 15 años de Aspergencia.- Increíble, pero hay torres habitacionales en las que se venden unidades departamentales sin cajón de estacionamiento. Una irregularidad, evidentemente acuachada por Planeación.

Llegaron los gorrones.- Hay construcciones de torres, que están en el abandono y que invaden las banquetas aledañas. No sé por cuánto tiempo se les permita causar molestias a los peatones, cosa que parece no importarle a Planeación.

Marthita la piadosa.- “Maestra ¿qué es blando y en las manos de una mujer se endurece?” “¡Pepito! No seas atrevido. Déjate de picaradas.” “Profesora, no sea mal pensada ¡Es el esmalte de uñas!”

Mi chorro de voz.- Mis vecinos se molestan porque me escucha pujar todas las mañanas y piensan que no tengo llena con el mañanero. Si tan solo supieran que solo estoy tratando de ponerme los calcetines.

Pancho López.- “Doctor, siento como una burbuja que me sube y me baja ¿qué será?” El galeno revisa al paciente y le dice: “No se preocupe señor. Lo que trae son pedos confundidos.” “¿Cómo está eso, doctor?” “Es qué con esa cara de sunfiate que tiene, pues no saben por dónde salir.”

Pichicuas.- “Amor, te voy a poner a prueba. Si estás con la vecina y ves que se está ahogando ¿qué harías?” “¡Pues se lo saco!” “¡Baboso!”

Pobre Tom.- “Oye amigo ¿y tú comes sano?” “Y enfermo también. A mí nada me quita el hambre.”

Sábado Distrito Federal.- “Mujeres, si el marido les dice que lo va a arreglar, lo hará. No tienen necesidad de estárselo recordando cada tres meses.”

Vamos al parque Céfira.- El hombre perfecto no fuma, no toma, no anda de coqueto, no miente, es romántico ¡Y no existe!

Corte.- “Enchílame esta gorda.” Así de fácil ve el Presidente Andrés Manuel la elección del cuerpo de juzgadores federales.