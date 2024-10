Portada.- A la memoria de Fernando Valenzuela Anguamea.

Efeméride.- William Henry Gates III, Bill Gates para el mundo, nació en Seattle, Washington, el viernes 28 de octubre de 1955.

Curiosidades.- Bill Gates, junto con Warren Buffett, otro multimillonario, fundaron la asociación The Giving Pledge (La promesa de dar), cuyos adherentes se comprometen a donar en vida o al fallecer, al menos la mitad de su fortuna. En el caso de Gates, se habla de una aportación, de al menos, 45 mil millones de dólares. También se dice que el genio de la computación heredaría 10 millones de dólares a cada uno de sus tres hijos. Como quien dice, una bicoca al lado de su inmensa fortuna.

La frase.- “A lo que más le temo es al poder con impunidad. Le temo al abuso del poder y al poder de abusar.” Verdad dicha por la escritora chilena Isabel Allende.

Condolencias.- A los dolientes de Fernando Valenzuela y al mundo del beisbol.

La pregunta.- Para saber quién es quién hay que escuchar los corridos, afirma el dicho. Y para saber quién domina en esta guerra que nos atosiga ¿Los hechos hablan que la estamos perdiendo?

Rapidines.- A propósito de multimillonarios como Bill Gates, según la revista Forbes, los siguientes mexicanos están dentro de ese círculo de potentados.

Carlos Slim.- Al inolvidable Fernando Valenzuela le tocó el turno de salir del juego de la vida. A lo largo de su existencia fue un ejemplar profesional del beisbol, nada de escándalos ni poses ni dentro y ni fuera del terreno de juego. Lo suyo fue entregarse a su plan de vida lo que le valió acuñar su nombre entre los inmortales del deporte. Hasta pronto, admirado “Toro” Valenzuela.

Germán Larrea.- A La señora Presidenta le molestó que en la prestigiada universidad de Harvard consideren ridículos algunos de los requisitos establecidos para la elección de juzgadores federales, entre los cuales, solo les faltó incluir la entrega de un formato impreso de solicitud de empleo con fotografía tamaño infantil.

Ricardo Salinas .- Dice doña Claudia que la gente de Harvard debería investigar la corrupción que existe dentro del Poder Judicial de nuestro país. A propósito. Si ella tiene pruebas de su dicho, sería interesante que nos dijera cuántas denuncias ha levantado para castigar a los corruptos y si ante ello ha callado, pues tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata.

Alejandro Bailléres.- Cuando se habla de supremacía estamos ante un poder absoluto, aplastante, lo cual, da margen para todo a quien o quienes tienen su control. Con la supremacía constitucional lograda por MORENA, se abre la posibilidad de pensar hasta en mandos extendidos. Digo.

María Asunción Aramburuzabala.- El fin de los actos terroristas es causar miedo entre partes en conflicto, y de paso, entre la población y justo es lo que estamos viviendo con la violencia desatada, situación que niega la Presidenta de la República. Vivimos bajo un clima de terror y eso, justamente, es terrorismo.

Juan Domingo Beckman.- Mientras los sinaloenses nos asfixiamos por la situación de pánico que vivimos, el Gobernador Rocha fue a tomar oxígeno político en un tour por el Senado y la Secretaria de Gobernación, la encargada de atender a los no amigos de la Presidenta. Estamos contigo, le dijeron a Rubén y con los sinaloenses ¿quién o quiénes están?

Carlos Hank Rhon.- Los rochistas reniegan ante la remota posibilidad de que su maltrecho jefe sea sometido a un proceso de revocación de mandato. Digo, si tan fuertes se sienten ¿qué les preocupa la eventualidad?

Antonio del Valle.- A pesar de las adversidades, el sector hotelero no se duerme en sus laureles, de tal suerte, que hace unos días lograron traer al puerto a poco más de 200 promotores turísticos de diferentes estados de la República. Esperemos que el esfuerzo continué arrojando buenos resultados.

Rufino Vigil.- Ridícula simulación resulta que el Gobierno del Estado prometa al empresariado de Culiacán no cobrarle multas ni gastos de cobranza en el pago extemporáneo del impuesto sobre nóminas, ya que dichos conceptos no proceden sobre créditos no notificados previo a su cobro. Vil atole con el dedo.

Fernando Chico Pardo.- A la Universidad Autónoma de Occidente se le indigestó la participación colectiva para la elección de sus autoridades. La institución era ajena a tomas y paros en los tiempos en que los directivos, eran electos por los órganos de gobierno, de la entonces UDO.

Carmen Virginia Beckman.- Los hechos violentos considerados como sucesos aislados por el Gobernador, continúan manteniendo en jaque a todos los sinaloenses. No cabe duda que el ejecutivo estatal, anda más desorientado que un cholo.

Enrique Coppel Luken.- Como que sonó a chiste la volada de que Rocha Moya sea enviado como embajador a España.

Corte.- “No hay peor ciego que el que no quiere ver.” En esas anda doña Claudia al negar que vivimos bajo un estado de pavor provocado por el terrorismo.