DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Guillermo Osuna Hi

Portada. En memoria de don Martín Gavica Garduño.

Efeméride. En la ahora mundialista CDMX el lunes 13 de julio de 1925, nace Luis Mario Cayetano Spota Saavedra Ruotti Castañares

Curiosidades. Luis Spota simboliza un caso extraordinario de superación personal, ya que, a pesar de que abandonó a temprana edad la vida escolar, a los 14 años de edad, ya se desempeñaba como reportero y de ahí en adelante se convirtió en un excelente periodista, escritor, conductor de radio y televisión. Logró producir más de 30 novelas.

La frase. “Si elegimos a los mismos políticos corruptos de siempre, ese es un mensaje muy claro de que no queremos un cambio”. Es del escritor indo Sukant Ratnakar. Oportuna y esclarecedora respecto a la solvencia moral de la baraja que presenta Morena para decidir candidaturas para el 2027.

Hechos de Sinaloa. 13-07-1854: “El General José María Yánez, Gobernador y Comandante Militar del Departamento de Sinaloa, derrota filibusteros franceses en Guaymas”. (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda).

Condolencias. A los dolientes de don Martín Gavica Garduño y don Juan Zamora Cabrera. También, para el estimado Rafa Covantes y familia.

La pregunta. ¿Y si sí nos solidarizamos activamente con los grupos de madres buscadoras?

Rapidines. Van títulos de novelas que son de la autoría de Luis Spota.

Casi el paraíso. Después de casi dos años del secuestro de “El Mayo” Zambada, el Gobierno federal continúa pidiéndole explicaciones al Gobierno gringo acerca del audaz operativo que culminó en la extracción de Zambada, orquestado, ahora sabemos, por el FBI. Por supuesto, los gringos no se dan por enterados de los reclamos de doña Claudia.

El coronel fue echado al mar. De lo que no habla ni da explicaciones la Presidenta es el por qué sus cuerpos de inteligencia, civiles y militares ni por enterados se dieron de todo el operativo para secuestrar a “El Mayo”, el cual implicó movimiento aéreo. La nave entró y salió de nuestro territorio como Juan por su casa.

El primer día. Se supone que la Presidenta de la República es la persona mejor informada del País, pero sus informantes nada le dijeron acerca de la detención del piloto que condujo la avioneta en la que se llevaron a “El Mayo” y su posterior expulsión hacia territorio gringo. Malita hicieron ver a la señora Presidenta.

El rostro del sueño. Según Claudia Sheinbaum, los programas de Bienestar son subsidiados por los ahorros surgidos de la honestidad de su gobierno. ¡Órale! De ser así, tendría que explicar el por qué los egresos del Gobierno son más altos que los ingresos, lo cual ha implicado que la deuda pública crezca como la espuma.

La estrella vacía. La operación del Tren Maya continúa arrojando pérdidas millonarias. De acuerdo con los propios números de su administración, diariamente sufre pérdidas económicas por el orden de los 25 millones de pesos. Todo un barril sin fondo.

La sangre enemiga. No son como los de antes pero igual a los “morenos” les da por esconder información que debe ser pública a través de la mañosa figura de información reservada, tal y como lo han hecho ahora con el asunto de Rocha Moya y Enrique Inzunza.

La plaza. Si los personajes que dicen querer mucho a Sinaloa y bajo ese disfraz procuran llevarse la candidatura a la Gubernatura tuvieran, vamos a decir, un 20 por ciento de la calidad moral y sentido social de gente como Raquel Zapién, pensaría que tenemos esperanzas de un mejor futuro, pero no hay.

La víspera del trueno. Permítaseme decir que son chingaderas que las viudas de los policías que fallecen tengan que gestionar, por más de un año, el seguro de vida y la pensión a la que tienen legítimo derecho.

Las grandes aguas. Los ministros de la Corte tienen contratados 664 asesores, de los cuales 95 están al servicio de la autollamada Ministra del pueblo, Lenia Batres, y, aun así, frecuentemente sale con cada barrabasada de antología.

Las horas violentas. Pues ahora resulta que Estrella Palacios afirma que su posición política es fruto de sus antecedentes en dicho terreno; que no le debe nada a Rocha Moya. Ingratitud y mentira en los dichos de la Alcaldesa con licencia.

Lo de antes. Semarnat es la responsable de las invasiones de zonas federales y del desorden que impera en el uso de las playas por parte de comerciantes y prestadores de servicios. Hoy, de forma cínica, el titular de dicha dependencia, Renato Ocampo, nos dice que hay que ordenar el crecimiento de Mazatlán.

Los días contados. Rocha Moya salió a decir que no se esconde de nadie y que es un hombre íntegro. De ser así, ¿por qué no retoma la Gubernatura? Digo, el que nada debe nada teme.

Más cornadas da el hambre. “Eres una estúpida. Piensas que él te quiere, pero se la pasa conmigo”. “Pero si ya no somos nada”. “¿Con quién sales ahora, para bajártelo también?”. “Con tu papá, babosa.”

Mitad oscura. “Hola, señor. Traigo mi automóvil para un cambio de aceite”. “¿Qué lubricante usa, señora?”. “Ah caray, qué pregunta tan indiscreta. Pues mire, a veces uso vaselina, crema o...”. “No, señora, me refiero al auto”.

Palabras Mayores. Diálogo filtrado entre un hombre y una mujer: “Los hombres la buscan a uno por una cosa y eso es asqueroso”. “Pues entonces lávatelo más seguido”.

Paraíso 25. Una señito en consulta con el ginecólogo: “Qué raro. Usted tiene la cabeza blanca de canas y en sus partes, negrea de cabellos”. “Es obvio, doctor. Arriba tuve muchos problemas y abajo, puras alegrías”.

Retrato hablado. Plática entre dos mozalbetes: “Sofronio, ¿todavía eres virgen?”. “¡Claro que no! Si no me crees pregúntale a tu hermana”. “¡Pero yo no tengo hermana!”. “Pues en nueve meses la tendrás”.

Sobre la marcha. “Doctor, mi mujer ha perdido la voz, ¿qué hago?”. “Disfrute mientras pueda”.

Vagabunda. “Chiquilla, cada vez que te miro se me para... Se me para el corazón de la dicha”.

Corte. “Se le hizo bolas el engrudo”. Le pasó a doña Claudia con el tema del secuestro de “El Mayo”.