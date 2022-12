De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

osunahi@hotmail.com

Portada._ En memoria del maestro Gilberto López Alanís.

Efeméride._ En la llamada Ciudad de los vientos, Chicago, Illinois, el jueves 5 de diciembre de 1901, nace Walter Elías Disney, conocido como Walt Disney.

La frase._ Walt Disney: “Te enfocaste en lo malo, cuando sólo tenías que dejar ir el pasado y caminar hacia el futuro”.

La curiosidad._ Walt Disney casó con Lillian Marie Bounds, con la cual, procreó dos hijas: Diane y Sharon Mae. A lo largo de su carrera obtuvo 22 premios Oscar. Durante casi 20 años le dio voz a Mickey Mouse. El personaje favorito de Walt, era Goofy. Construyó el imperio Disney en sociedad con su hermano Roy.

Condolencias._ A los deudos de sangre y afecto del maestro Gilberto López Alanís.

La pregunta._ Con el Gobernador a la cabeza ¿Veremos una marcha bajo el estandarte “El Químico no se toca”?

Rapidines._ Personajes creados por la empresa Disney o que aparecen en películas producidas por dicha firma.

Bambi._ Si la manifestación ciudadana en defensa del INE causó escozor en el ánimo del Presidente López Obrador, la multitudinaria conseguida por él, seguramente provocó desmayos entre sus adversarios, al comprobar que la fortaleza política del convocante, continúa con un señorío difícil de someter.

Blanca Nieves._ Según las cuentas de un periódico de difusión nacional, para mover a los acarreados foráneos que participaron en la marcha de Andrés Manuel, se utilizaron alrededor de 1,800 camiones. Si se toma ese número como cierto y es multiplicado por 40 personas por cada uno, resulta un total de 72 millares, es decir, menos del 10 por ciento estimado del número de participantes en la fiesta que se organizó López Obrador.

Campanita._ Acaban de darse reformas a las leyes del Seguro Social y del ISSSTE, a través de las cuales, se obliga a sus colaboradores a brindar un trato digno a los derechohabientes. Es decir, que por mandato de ley debe darse lo que por ética y valores debe ofrecerse ¡A ver cuántos obedientes hay!

Dumbo._ Y hablando de seguridad social, ya quedó formalizada la obligación de otorgar Seguro Social a las empleadas domésticas, lo cual, hay que atender, ya que basta y sobra con que una colaboradora acuda al Seguro y diga con quién o quienes trabaja para que la institución les pase cuentas copeteadas a los patrones omisos.

Goofy._ Poniéndose de acuerdo con los representantes patronales y de los trabajadores, el gobierno de Andrés Manuel, de nueva cuenta le pone el cascabel al gato al conseguir un incremento del 20 por ciento a los salarios mínimos.

La Cenicienta._ Si Andrés Manuel le echara un poquito de ganas en impulsar la concordia nacional, no me queda la menor duda de que su trascendencia, alcanzaría niveles de aceptación inéditos.

La Sirenita._ Andrés Manuel califica a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como refugio de conservadores. Hay que recordarle al Presidente que los organizadores de la acreditada feria, hoy celebran que hace 50 años, contaron con la participación del extinto Presidente chileno Salvador Allende, uno de los íconos de la izquierda latinoamericana.

Mickey Mouse._ Siguiendo a pie juntillas las convicciones de su santo patrono Andrés Manuel, la Claudia Sheinbaum lanza maldiciones en contra del INE, por el hecho de que la requieren a que en su calidad de aspirante a una candidatura, respete las leyes electorales ¿tan pronto se cree intocable?

Minnie Mouse._ En sus apariciones públicas, “El Químico” presume sus cuatro años como Alcalde. Que, como tal, asegura, que gracias a su gestión, en el desarrollo turístico del puerto, se marcó un antes cargado de incertidumbre y un después, significado por el progreso ¡Tómala!

Mufasa._ Estoy convencido de que “El Químico”, bajo el amparo del Gobernador, saldrá bien librado de las acusaciones que se le imputan y que José Ángel Tostado, ex de Cultura, será el chivo expiatorio.

Pata Daisy._ Ahora resulta que la Síndico Procurador está investigando las irregularidades administrativas cometidas por “El Químico”. Es decir, está trabajando sobre lo que oportunamente debió reportar a las instancias pertinentes y a la sociedad.

Pato Donald._ Aviso al nuevo titular de Obras Públicas del puerto, esperando que sepa dónde se encuentran las calles que a continuación cito, le comento que por la 16 de Septiembre, en los cruces de esta con Benito Juárez y Aquiles Serdán hay unos viejos y peligrosos baches.

Pepito Grillo._ La Senadora chihuahuense Bertha Caraveo presentó una moción ante la directiva senatorial para que se requiera a los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol por el fracaso del Tri en Qatar. Esta pobre señora anda más desorientada que un cholo.

Peter Pan._ “Oye, me dicen que la chica de crédito y cobranzas no irá a la posada de la empresa. “Lo que pasa es que dice que será con parejas y que tiene un hijo de días”. “Pues que se lo deje a su mamá”. “No me entiendes. Tiene un hijo de Díaz, el jefe de contabilidad”.

Pluto._ “Te cuento que la chica que vive enfrente de mi casa, es una presumida insoportable. “Así sucede. En los barrios nunca falta la que despide aires de sardina y se cree salmón”.

Pocahontas._ Anuncio clasificado: “Vendo ataúd nuevo. Pensé que moriría de amor, pero ya se me pasó la estupidez”.

Rayo McQueen._ “Qué triste tener este cuerpo sensual que solo me ha traído enemigas.” “¡Pero estás gorda!” “¿Ya ves? Otra más.”

Roger Rabbit._ “Dios dijo: no desearás a la mujer de tu prójimo. A nosotras, no nos dijo nada de modo, que ¡a darle que el “aquellito” no es jabón!”

Simba._ “Mi vecina es bien sangrona”. “Ya te la sabes amiguita, nunca falta la sardina con aires de caviar”.

Winnie the Pooh._ ¡Carajo! Ya eliminaron al Tri y todavía no doy el primer abono a “La Coppel! Por la compra de la playera.

Corte._ A Andrés Manuel le encanta la manta fiada y ahora la agarró en contra de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ¡Pero qué necesidad!