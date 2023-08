osunahi@hotmail.com

Portada._ A la maestra sinaloense de danza, Alicia Montaño Villalobos, por su valiosa historia de vida en el mundo dancístico.

Efeméride._ En El Realito, sindicatura de Sataya, Navolato, Sinaloa, el martes 28 de agosto de 1900, nace la maestra Agustina Achoy Guzmán.

La frase._ Walter Isaacson: “La ventaja competitiva de una sociedad no vendrá de lo bien que se enseñe en sus escuelas la multiplicación y las tablas periódicas, sino de lo bien que se sepa estimular la imaginación y la creatividad”.

Curiosidades._ Agustina Achoy Guzmán fue una distinguida maestra egresada de la hoy Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue fundadora de la Escuela Normal de Sinaloa y primera directora de la misma. Fue de las maestras que dejaron huella profunda en la sociedad y en la vida de sus alumnos.

Condolencias._ A los familiares de Don Enrique Sandoval Gómez; también para los estimados Romero Barrera y por supuesto, a los dolientes del popular “Grillo” Tiznado.

La pregunta._ “Somos diferentes”, aseguran los “morenos” ¿y qué explicación tienen para el descarado acarreo en el mitin de la bendecida por el tlatoani, realizado en Culiacán? Diferentes, pero no deja de salirles su ADN priista.

Rapidines._ Además de la maestra Agustina Achoy, las siguientes personalidades han ocupado el puesto de director de la Escuela Normal de Sinaloa, desde sus orígenes, según información documental de la propia institución.

Enrique Romero Jiménez._ En los libros de texto, el gobierno aprovechó para criticar, con nombre y apellido a algunos de sus adversarios, pero no, los casos de grave corrupción que se han presentado en este sexenio, como el de Segalmex, cuyo titular, fue premiado con un cambio de plaza.

Emilia Obeso López._ El colmo para López Obrador, auto declarado como paladín del combate a la corrupción, es que en algunas dependencias e institutos bajo su mando, esté brotando la podredumbre. Los últimos casos, en el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado y en el Banco del Bienestar, en los cuales, la Auditoría Superior de la Federación detectó robos descarados, cuyos detalles, han sido reservados por un plazo de cinco años ¡Tómala!

Santiago Zúñiga Barrón._ En una más de sus habladas, el Presidente López Obrador asegura que con la súper farmacia nacional que se asentará en CDMX, se acabará el desabasto de medicamentos en las farmacias del sector salud pública. Que si en Escuinapa, por ejemplo, falta un medicamento, al día siguiente les será surtido ¡De lengua me como un plato!

Antonio Zazueta Armenta._ Y los priistas siguen haciéndole ruido a Xóchitl Gálvez para tumbarla de su bicicleta y montar en la candidatura a Beatriz Paredes, quien, ciertamente, tiene más experiencia política que Xóchitl, pero no el agregado de llegarle a las multitudes.

Diego Molina Rodríguez._ Con 69 años a cuestas y con un mediano capital político, Santiago Creel vuelve a fallar en su tercera intentona de conseguir la candidatura para la Presidencia de la República. Como quien dice, ya se le pasó el camión, aunque la esperanza muere al último y en una de ésas, se convierte en el Biden mexicano.

Jesús Ángel Heiras Leyva._ El Gobernador Rocha Moya presume haber sido profesor de escuelas públicas y de ser cierta su versión, sabe que las cuotas de cooperación de los padres de familia son necesarias para la operación de los planteles escolares. Hoy invita a los pater familias a no aportar ni un peso a las escuelas. A lo mejor don Rubén fue profe, pero de alguna escuela fifí.

Ricardo Vega Noriega._ Juan Alfonso Mejía, académicamente, es el más preparado de todos los suspirantes a la silla municipal mazatleca. Mejía López, en su paso por la SEP, fue un aliado importante de la UAS y del maestro Cuén durante su exitoso rectorado. Hoy, en un acto de reciprocidad, Héctor Melesio le manifiesta a Juan, el apoyo del PAS a sus pretensiones políticas.

Reynaldo Castro Bejarano._ Buen trabajo directivo y de rescate viene desarrollando el historiador rosarense Polo Bouttier, actual director del Archivo Histórico de Mazatlán. Promete, con hechos, que el archivo recobre el interés de los investigadores locales y del público en general.

María Magdalena Ramírez León._ Muy en él, Édgar Augusto González, Alcalde mazatleco, critica a la CFE por los apagones y qué bien que lo haga, pero, por otro lado, guarda silencio ante la ineficiencia de la Jumapam. Como quien dice, escupe hacia el cielo.

Elio Edgardo Millán Valdés._ Inicio la sección de chistoretes con uno contado por el Gobernador Rocha Moya. Va la charra: “Yo no mando en la Fiscalía estatal.” ¡Tururú!

Héctor Manuel Jacobo García._ La vaga y el primerizo en el cuarto de hotel. “Anda niño, ven y hazme pedazos la empanada”. “De ninguna manera, señora. Mi mamá me enseñó a no jugar con la comida”.

María Laura Salazar Salomón._ El galancete rico y la chica a la que quería convencer. “Niña hermosa. Si yo te regalo un reloj de oro ¿qué me darías?” “La hora, señor”.

Abelino Guillén López._ Inocente novio encuentra a su prometida refocilándose con otro. “¡Por Dios, mujer! Siempre me has dicho que tu corazón me pertenece”. “Efectivamente Tolito, pero el resto de mi cuerpo, todavía no está escriturado”.

Alma Yadira Meza Rendón._ ¡Uta! Me llegó el recibo de la luz y creo que me están cobrando, además del consumo de casa, la luz del alumbrado público, la luz divina, la luz al final del túnel y hasta la que queda del rayito de esperanza.

Luis Enrique Alcántar Valenzuela._ “Chula ¿te acompaño?” “No, porque estás casado”. “No muñeca, solo los mensos se casan”. “¡Ay discúlpame! Es que tienes cara de casado”.

Miguel Ángel Chávez Pérez._ “¿Ya sabes que a la presumida de la esquina le dicen la bandera gringa?” “¿Por qué?” “Porque ya la clavaron hasta en la luna”.

Corte._ “Prometes y prometes, y luego me prometes y nada, naaada”. Pues como dice la canción Prometes, así anda Andrés Manuel con el tema de las medicinas.