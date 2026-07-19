DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

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Portada. Para el colectivo Tesoros perdidos hasta encontrarlos.

Efeméride. Gilberto Bosques Saldivar nace el miércoles 20 de julio de 1892, en Chiautla de Tapia, Puebla.

Curiosidades. Gilberto Bosques escribió su nombre con letras de oro en la historia de la diplomacia mexicana, ya que, como Cónsul de nuestro País en Francia, logró salvar de la furia criminal de Francisco Franco a centenas de españoles que huían del dictador, expidiéndoles visas para que llegaran a suelo mexicano. Lo mismo hizo con más de 400 judíos perseguidos por las fuerzas de Hitler.

La frase. “La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular”. Edmund Thiaudiére expresó la frase citada, la cual, pinta de cuerpo entero a los que andan procurando llevarse la candidatura de Morena para la Gubernatura sinaloense. Puro cuento

Hechos de Sinaloa. 20-07-1880: “Nace en Culiacán, Salvador Alvarado”. (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda).

Condolencias. Alberto Donnadieu y Jorge Buenrostro fueron grandes amigos y, como tal, se fueron juntos a la eternidad. Va para sus respectivas familias, mis condolencias. También, para Juan Manuel Lizárraga.

La pregunta. Además de Ruffo Appel, ¿qué otro opositor será sacrificado para acallar los escándalos en torno a connotados morenistas?

Rapidines. Nombres de algunos diplomáticos mexicanos, entre ellos, cinco sinaloenses.

Adolfo Aguilar Zinser. Buena estuvo la definición al nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dio la Presidenta. Dijo que de ninguna manera se puede considerar como descarrilamiento, ya que simplemente, se movió de su vía. ¡Vaya, vaya con la científica!

Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra. Y la situación de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien porta bandera morenista, cada día se complica más al surgir, un día sí y otro también, evidencias grabadas que la comprometen, haciendo ofertas de convertirse en informante del Departamento de Justicia estadounidense ¡Ah, pero dicen doña Claudia y Harfuch que no son evidencias que comprometan a la Gobernadora!

Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu. “Para los amigos, justicia y gracia; Para los enemigos, justicia a secas”. Frase atribuida a Benito Juárez, tomada al pie de la letra por doña Claudia Sheinbaum, es por ello que a Ernesto Ruffo Appel lo entambaron de inmediato, bajo la presunción de huachicol fiscal.

Alfonso García Robles. Según la Fiscalía General de la República, no se encontraron indicios de que Rocha Moya tenga o haya tenido vínculos con la delincuencia organizada, pero su patrimonio efectivo y el de su familia continúan congelados por la UIF; si hay tal inocencia no se explica legalmente el por qué no retoma la Gubernatura.

Amado Ruiz de Nervo y Ordaz. Otro que presume inocencia y rectitud, el Senador Enrique Inzunza, se encuentra refugiado en un pueblo serrano y no participa de cuerpo en las sesiones del Senado. ¡Vaya clase de inocencia del pícaro Senador!

Emilio Goicochea Luna. Y la CNTE no tiene llenadera y vuelve a salir a las calles a exigir el cumplimiento de una larga y eterna lista de demandas, por supuesto, sin ofrecer, a cambio, un servicio docente de calidad.

Enrique Hubbard Urrea. Y la advertencia del delegado de Semarnat, Renato Ocampo, de ordenar el uso comercial de las playas, quedó en puro bla bla, lo cual, no resulta extraño.

Enrique Loaeza Tovar. 90 millones de pesos pagará el Ayuntamiento mazatleco durante 2026. No cabe duda que iniciar demandas o denuncias en contra del Municipio mazatleco se ha convertido en un redituable negocio para todos los involucrados; para todos.

Genaro Estrada Félix. Si en las llamadas mesas de seguridad no se trata el hacer cumplir los ordenamientos de los bandos de Policía y Buen Gobierno, cometen una grave omisión, ya que el bienestar social inicia con darle vigencia a las normas básicas de conducta y armonía ciudadana. Al igual que las letras, el marco jurídico empieza con las vocales.

Gonzalo Martínez Corbalá. Bastaron algunas horas para que los violentos dejaran en ridículo el operativo de seguridad para las vacaciones de verano, orquestado por los tres niveles de Gobierno. Las sirenas sonaron con altanería para enseñar músculo. Horas después, sonaron de dolor.

Homero Aridjis Fuentes. Y con el inicio de las vacaciones de verano también empezó la cacería de conductores foráneos en Mazatlán, por parte de Tránsito municipal. Placa foránea, oportunidad de negocio para los agentes.

Ignacio Manuel Altamirano Basilio. Y mientras que la Alcaldesa titular Estrella Palacios se divierte en un símil político de la Casa de los famosos, los hechos desmienten su dicho de que su administración ha cambiado el presente y el futuro de Mazatlán.

José Ángel Pescador Osuna. Razones para la masturbación. Mujeres: soledad, estrés, insomnio. Hombres: “Me estaba rascando las bolas y pues una cosa lleva a la otra”.

Lucas Alamán y Escalada. No es lo mismo decir tres hoyos en el techo que techo tres en el hoyo.

María del Rosario Gloria Green Macías. ¿En qué se parecen las piernas femeninas a los ministros religiosos? En que ambos anuncian la gloria allá arriba.

Mariclaire Acosta Urquidi. Corre la versión de que un político estaba tirado en la arena de la playa Pinitos y que cuando menos pensó se vio rodeado de gatos tratando de cubrirlo con arena. Sabios los “michos”.

Martín Luis Guzmán Franco. Piropo de chica atrevida: “Muñeco, ¿qué te parece si le pones requesón a mi tortilla?”.

Quirino Ordaz Coppel. “Disculpe, señor. Estamos metidos en problemas. Ya hemos probado todos los tipos de sangre para su esposa y ninguno es compatible”. “Doctor, ¿y ya intentaron con el de mula?”.

Raúl Valdés Aguilar. No es lo mismo tener dolores en las piernas que tener las piernas de Dolores.

Corte. “Puro jarabe de pico”. Así resultan las palabras de cumplimiento de su obligación, de parte del delegado de Semarnat.