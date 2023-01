De la Política a la Farándula, solo hay un quiebre

Portada._ A los voluntarios que aportaron juguetes al programa “Sé un rey mago” promovido por Noroeste.

Efeméride._ En El Rosario, Sinaloa, el día viernes 9 de enero de 1829, ve la primera luz Teófilo Noris Cibrián, uno de los héroes de la Batalla de Chapultepec.

La curiosidad._ A los 80 años, en sana paz, murió Teófilo Noris. 15 años de su vida los dedicó a la milicia, tocándole vivir la batalla de Chapultepec y en la de la intervención gringa a nuestro país. Noris Cibrián fue un exitoso empresario.

La frase._ Segismund Freud: “La civilización de una sociedad no se mide por la riqueza de unos pocos, ilustración de unos cuantos, sino por el bienestar común y el nivel intelectual de las masas“.

Condolencias._ Para los deudos de la señora Rosario Alarcón Lizárraga y del médico César Gavito. Van también para Esmeralda Fortunato y Toto Tirado, extendidas a sus respectivas familias.

La pregunta._ Y después del Jueves negro 2023 ¿Viviremos cosas peores?

Personalísimo._ Disculpen ustedes, pero los Osuna Rose estamos de fiesta por la llegada a tierras germanas, de Rylie Marie Eckelt Osuna, nuestra nueva nieta, hija de Cristi y Tim.

Rapidines._ Comunidades del municipio de El Rosario, Sinaloa, la tierra del notableTeófilo Noris.

Agua Verde._ Los grandes propósitos exigen acciones inmediatas. López Obrador nos prometió que al final del 2023 tendríamos un sistema público de salud, comparable a los mejores del mundo. Ya transcurrió la primera semana del presente año y no se ha anunciado nada al respecto.

Apoderado._ La magistrada Norma Lucía Piña Hernández, quien cuenta con una destacada carrera profesional, fue electa para el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia, elección que guarda las esperanzas en la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

Cacalotán._ A la cuestionada magistrada Yasmín Esquivel, le faltó sensatez para retirarse de la contienda por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Lo interesante, será ver qué pasará si se confirma que incurrió en plagio con su tesis de titulación para obtener el grado de abogada.

Cajón Verde._ El contundente golpe al penal de Ciudad Juárez, por parte de un grupo criminal para rescatar a varios de los suyos, fue una impresionante muestra de poder de los señores sin ley, un irrefutable mentís a la versión presidencial de que las cosas están bien.

Chametla._ Cuatro cosas me han llamado la atención del “Culiacanazo” 2023. La capacidad de fuerza y despliegue de la banda delincuencial de los Guzmán; la presencia de niños sicarios, la incapacidad de las fuerzas del orden para responder con celeridad y efectividad a las acciones de movilización de los contrarios a la ley y los vergonzantes saqueos cometidos por algunos ciudadanos.

Hacienda El Tamarindo._ El Gobernador Rocha Moya reaccionó de manera tibia ante la agresión al periodista Ernesto Martínez, por parte de un policía estatal. Prácticamente justificó al agresor y de remate, quiere que los reporteros de la policiaca se acrediten ante las direcciones de seguridad para que sean respetados. ¡Ah bárbaro!

La Rastra._ Para darle juego al Banco del Bienestar, el gobierno federal decidió que las pensiones que otorga, se canalicen a través de dicho banco, el cual, para el caso de Mazatlán, tiene tres puntos de atención, atendidos por una o dos cajas. Las colas para hacer efectivas dichas prestaciones serán interminables; sí, tal y como les gusta a los burócratas, a los de ahora y a los de antes.

Laguna de Beltranes._ Hacer uso de las llamadas tarjetas del Bienestar en banco distinto al emisor, le costará al usuario 30 pesos por cada retiro, lo cual, no sucedía cuando los beneficiarios de la llamada pensión del Peje, la recibían en sus tarjetas de débito.

Las Habitas._ Y mientras que las instituciones del sistema de salud pública sobreviven en la miseria, el gobierno federal se lanza a la aventura de adquirir los restos de Mexicana de Aviación, en 816 millones de pesos, para que sea operada por el Ejército. Una apuesta al fracaso económico.

Las Higueras._ Los lujosos folletos promocionales del puerto que pretenden atraer y mantener los flujos turísticos, flotan , cual barquitos de papel sobre los ríos de aguas negras que corren por diversos puntos del municipio. Es decir, que todo el esfuerzo institucional para impulsar el turismo en Mazatlán, tiene como enemigos a la gente de Jumapam y al Alcalde porteño.

Matatán._ Un bravo larguísimo, al estilo de una excelsa interpretación musical, es la que merecen los ciudadanos que han dedicado su esfuerzo a reponer la biobarda en el puente de la Juárez.

Nieblas._ Se nos viene una generación de tías que no saben hacer tamales, ni empanadas, ni buñuelos ni nada.

Ojitos._ Escuchado en una narración futbolera: “Y ahora el técnico del “verde amarela” pide cambio. Ordena que Picón entre por Elano”.

Palos Blancos._ Meme a propósito del Día de Reyes: “A todos aquellos que el 31 de diciembre no me dieron el abrazo, espero que el 6 de enero, me den la rosca”.

Potrerillos._ Eran tres monjitas que se habían comprado un reloj cada una. Muy emocionadas, entre ellas, se preguntan la hora: “¿qué hora tiene hermana?” Todas contestan: “son las tres y pico”. En eso pasa un vago y le preguntan: “joven ¿qué horas tiene?” Y él, les contesta: “¡yo tengo un pico para las tres!”.

Plomosas._ Mensaje visto en “guatsap” el pasado jueves negro: “Amor, me tardaré un poco porque voy a darle raite a una compañera de trabajo, porque ya es tarde y le da miedo irse sola”. “O.k. no te apures, te espero en la casa del vecino, el masajista, porque también me da miedo estar sola”.

Tablón Uno._ No es lo mismo calzones a bajo precio, que aprecio tus calzones abajo.

Teodoro Beltrán._ Yo: “Estoy seguro que la vida tiene algo grande para mí”. La vida: “¡Ni te conozco!”

Corte._ “Zapatero a tus zapatos”, aconseja el refrán popular, pero a Andrés Manuel le vale y ahora busca armar una línea aérea comercial, con destino al fracaso económico.