Portada._ En memoria del apreciado bailarín Maximiliano Corrales.

Efeméride._ En García, Nuevo León, el lunes 24 de abril de 1922, nace Alejandro Muñoz Moreno, famoso luchador conocido como Blue Demon.

La frase._ Kofi Annan: “Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento”.

Curiosidades._ Antes de aparecer en los encordados como Blue Demon, Alejandro Muñoz Moreno utilizó los nombres de El Tosco y El Manotas. Al igual que El Santo, Blue Demon dejó una larga carrera como actor. Como luchador estuvo activo poco más de 40 años. Murió de un infarto, a los 78 años de edad.

Condolencias._ Al estimado Pedro Brito y familia. Igual, para los dolientes de Germán Olivas. También para el maestro Gregorio Corrales y para la familia Rosete Aragón.

La pregunta._ ¿Cuánto nos costará la llamada línea aérea Bienestar? Ni idea, pero por lo pronto, dicen que requiere de 100 millones de dólares.

Rapidines._ Va listado de luchadores mexicanos, algunos de ellos, como El Santo, fueron grandes rivales de Blue Demon.

Atlante._ El ghanés Kofi Annan, Premio Noble de la Paz pone el dedo en el renglón, al señalar que la transparencia es vital para combatir la corrupción, algo que por lo visto, el Presidente López Obrador no se da por enterado. Como todo ególatra, no le gusta rendir cuentas.

Black Shadow._ No solo el INAI está en la mira del Presidente y sus aliados, también van por el Sistema Nacional Anticorrupción, un colectivo interinstitucional que impulsa políticas públicas para el combate a la corrupción, lo cual demuestra que la promesa de combatir dicho mal, es pura salivera presidencial.

Doctor Wagner._ Malito se vio el Presidente tratando de defender los lujos que a cargo del erario se dan la familia y los allegados del Secretario de la Defensa Nacional, General Cresencio Sandoval. Ante los cuestionamientos, el Presidente, desatinadamente respondió ¿Y qué tiene?

Dorrel Dixon._ La semana pasada fue de perros para Andrés Manuel, empezando por el cuestionado estilo de vida fifí que se carga el General Sandoval, con uso del presupuesto público, y de remate, el palo jurídico que le metió la Corte en el tema de la Guardia Nacional. ¡Bolas!

El Cavernario Galindo._ Una de las banderas de Andrés Manuel es la soberanía alimentaria, pero la falta de apoyo preferencial a los productores de maíz y trigo, demuestran que entre el dicho presidencial y los hechos hay mucho trecho.

El Copetes Guajardo._ La línea aérea Bienestar, cuya creación resulta un dispendio ante las necesidades del sector salud, será una más de las papas calientes que le dejará a quien lo suceda. Trueno seguro la de esta nueva empresa gubernamental, tal y como ha sucedido a lo largo de la historia.

El Médico Asesino._ Y las “corcholatas” del Presidente, continúan burlándose de las leyes electorales y de la ciudadanía, al estar desarrollando campañas anticipadas a costa de los recursos públicos. Igualito que los de antes.

El Perro Aguayo._ No le falta razón al Presidente de la República al quejarse de las intervenciones gringas, por motu proprio, en el combate a las bandas del narcotráfico. Se requiere colaboración, ciertamente, pero tampoco es para que entren y salgan como Juan por su casa.

El Rayo de Jalisco._ Cuando el entonces candidato Rocha Moya pactó una alianza electoral con Cuén Ojeda, sabía de la ascendencia que éste tenía dentro de la UAS, lo que en su momento no le importó. El ahora Gobernador incurrió en omisión dolosa y hoy, acusa a su ex asociado político de cacique universitario. Poca vergüenza, sin duda alguna.

El Santo._ Asegura el círculo del Gobernador, que desde hace trece años, Héctor Melesio Cuén es investigado por enriquecimiento inexplicable, sin embargo, incurriendo en incuria tramposa, poco le importó al entonces candidato a Gobernador, asociarse con el presunto corrupto. ¿Qué les parece?

Gori Guerrero._ El Alcalde Édgar González anduvo por la CDMX conociendo el cable bus, con la idea de implementarlo en Mazatlán, lo cual suena bien pero mientras tanto, las aguas negras continúan corriendo por las calles y la Jumapam no hace nada para acabar con las descargas de aguas negras hacia el mar.

Huracán Ramírez._ Se ha convertido en nota diaria la desaparición de personas, entre las cuales, hay mucha gente joven. La lista crece, mientras que las autoridades presumen que la violencia va a la baja.

Karloff Lagarde._ Les cuento que a manera de pijama, me puse una camiseta que me regalaron los del PRIAN. ¡Y me robó el sueño!

La Parka._ La maestra sorprende a tres de sus alumnos que la estaban zorreando. “A ver Juanito, ¿qué me estabas viendo?” “Los pies, profesora. “Quedas suspendido por una semana”. “¿Y tú, Pedrito? “Las piernas, maestra”. “¡Tienes un mes de castigo!” “Pepito, ¿qué estabas mirando? “Nos vemos el próximo ciclo, profesora”.

Liz Mark._ “Pepito, si me escribes un cuento corto que contemple monarquía, sexo, religión y misterio, quedas exento en la materia de español”. El diablillo se queda pensando un rato y contesta: “¡Dios mío! Se enchufaron a la reina. ¿Quién fue?”

Los Hermanos Espanto._ “Niños, ahora vamos a hablar de la masturbación”. Pepito levanta la mano y pregunta: “Maestra, los que ya hemos cogido otra experiencia más adelantada ¿podemos salirnos de la clase?

Mil Máscaras._ “¡Ay amiguita! Quiero un novio que me quiera como soy”. “¿Y cómo eres?” “¡Casada!”

Pirata Morgan._ “¡Pepito! ¿Por qué andas de exhibicionista con la niña Tolita?” “Mamá, tú me dijiste que me pusiera la camisa nueva y que se la enseñara a la vecinita y pues como soy muy obediente, se la enseñé”.

Ray Mendoza._ Los pensamientos que tenía sobre ti, eran tan sucios, que tuve que ducharme.

Corte._ “O todos coludos o todos rabones”, lo cual aplica para el caso del presunto dispendio de recursos públicos en el que incurre el General Sandoval.