Portada._ Al voluntariado de la asociación civil Formación y Desarrollo de la Niñez por su valiosa labor en beneficio de los que menos tienen.

Efeméride._ En La Plata, Argentina, el sábado 22 de mayo de 1937, nace Rodolfo Enrique Cabral Camiñas, conocido en el mundo artístico como Facundo Cabral.

La frase._ Facundo Cabral: “Nos envejece más la cobardía que el tiempo; los años solo arrugan la piel, pero el miedo, arruga el alma”.

Curiosidades._ Facundo Cabral dio sus primeros pasos en el mundo artístico con el nombre de El Indio Gasparino, logrando éxito como intérprete de música pop. Su nombre de pila era Rodolfo Enrique, pero cuando pequeño, su madre le llamaba Facundo y el cantor lo adoptó para el resto de su vida. En la década de los 60, compuso una de sus grandes éxitos. “No soy de aquí ni soy de allá”.

Condolencias._ Mi aprecio para Maribel Zavala y familia.

La pregunta._ Y después de la Corte, ¿quién será el siguiente objetivo de la furia presidencial?

Rapidines._ Van los títulos de algunas canciones de Facundo Cabral.

Buen día, paloma._ García Márquez tuvo a su coronel al que no le escribían y que fue alabado en el mundo literario. Andrés Manuel tiene a su general, sobre el que se escriben una y mil cosas, cargadas de sospechas sobre su integridad.

Corre Jesús, corre._ No cabe duda que pertenecer a la burbuja del poder significa recibir consideraciones y privilegios. Si cualquier sexagenario acude a un banco a solicitar un crédito hipotecario a largo plazo, lo más probable es que fracase en sus intenciones. ¡Ah! pero el General Sandoval, a sus 60, le concedieron un préstamo de nueve millones para la adquisición de un departamento en obra gris, el que, para terminarlo, tomando en consideración ubicación y dimensiones, probablemente ocupó otros cinco millones.

Deseo poco._ Suponiendo que al General Sandoval le dieron el préstamo de nueve millones, a pagar en 10 años, en virtud de su edad, de puro capital, debe estar pagando 75 mil pesos mensuales. ¿Pues cuánto gana el señor General?

El diablo es un señor._ No cabe duda que López Obrador le sabe al negocio de la política. Por esa razón explota el resentimiento social acumulado por muchos años de mal gobierno “prianista”, encontrando apoyo en las masas, a sus agresiones a las instituciones, como la que ahora desarrolla en contra de la Suprema Corte de Justicia, con acometidas que rayan en grosería no propia de su alto encargo.

Estas manos._ La realidad alterada del Presidente de la República percibe que la corrupción es cosa del pasado. Segalmex, y otros casos, lo desmienten.

Este es un nuevo día._ López Obrador hace una y mil maromas para dejar fuera del escrutinio público el costo de sus obras insignia como el Tren Maya y la refinería de Dos bocas. La opacidad que pretende el Presidente es aliento para la corrupción.

La canción del tengo._ Voces del rancio conservadurismo hacen hasta lo imposible por sembrar la idea de que Andrés Manuel intentará ampliar su mandato, versión que no asusta a la mayoría de los electores. En lo personal, tampoco lo creo, pues el estado de salud del Presidente, no está para esos trotes.

Maldije._ Oficialmente, ya se le dio vida a la línea aérea del gobierno federal, la cual será operada por el Ejército. Es decir, toma pista de despegue un negocio condenado al fracaso y en esa misma ruta está encausado el Banco del Bienestar.

Me gusta la gente simple._ Las causas jurídicas perdidas en el ayuntamiento no son novedad para el Alcalde Édgar González, ya que como Secretario del Ayuntamiento, estaba bajo su tutela el departamento jurídico municipal. Algo le toca de esa responsabilidad e igual alcanza a rozar a la actual Secretaria, quien encabezó por algún tiempo la defensa jurídica municipal.

Mujer de mi mala suerte._ La situación del llamado Hospitalito de la Juárez es producto de la corrupción que ha imperado en su manejo y el poco compromiso de los que han ejercido la alcaldía, incluyendo al actual.

No soy de aquí ni soy de allá._ Hay que recordarle a Rafa Lizárraga y a sus colaboradores del Acuario Mar de Cortés, que son habitantes locales de Mazatlán, todos los que comprueben dicha calidad. Desde los que viven en la Playa Sur hasta los que habitan en Los Añiles y que, por tal circunstancia, tenemos derecho a un descuento en el boleto de entrada a la gran pecera. Nuestros pasos._ Con el problema de los maiceros, muchos políticos andan de sombrero, según esto, para expresar su solidaridad con los agricultores. Le doy vueltas a mi cabecita loca, tratando de imaginar qué vestimenta utilizarían si le entraran al auxilio del sector de la prostitución.

Perdona señor._ “Oiga amigo, ya llevamos tres canciones y su novia no sale”. “Con la siguiente se asoma, estoy seguro. Por favor háganme coro: ¡El panadero con el pan, el panadero con el pan!”

Pobrecito mi patrón._ “Amiguita ¿sigues soltera?” “¡Ay amiguita! Te explico. No me atrevo a casarme ¿qué tal si después me gusta otro precioso?”

Un dios para cada uno._ Matemáticamente, el matrimonio es una suma de afecto, resta de libertades, multiplicación de problemas y división de bienes.

Vida sencilla._ No es lo mismo decir me baño en el lago, que en el baño me la hago.

Yo no vendo, yo no compro._ Cerca del panteón, se reúnen un sordo, un ciego, un calvo y un amputado. Dice el sordo: “Creo que escuché un ruido dentro del panteón”. Contesta el ciego: “Pues vamos a ver”. Responde el calvo: “¿Y si nos jalan el pelo?” “¡Pues corremos!” contesta el lisiado.

Yo sé que sí._ Una familia puede reunir dinero para enterrarte, pero nunca reunir dinero para ayudarte en alguna apretura. Hay velorios en los que sobra comida y el muerto pasaba hambre.

Yo soy lo que canto._ Con sonrisa de oreja a oreja, después de una noche antro, la chica lavaba sus “choninos” ¿De qué se estaría acordando?

Corte._ “Una vez es chiste; dos, es gracia, pero la tercera es una chingadera”. En esas anda el Presidente en su furia contra las instituciones.