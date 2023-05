Portada._ A los maestros que ejercen su noble misión con genuina pasión de servicio.

Efeméride._ Martes 15 de mayo de 2017, muere asesinado el periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas.

La frase._ Isabel Allende: “No hay nada tan peligroso como la impunidad, amigo mío, es entonces cuando la gente enloquece y se cometen las peores bestialidades, no importa el color de la piel, todos son iguales.”

Curiosidades._ Javier Valdez, conocido por sus amigos y el gremio periodístico como El Bato, nació el viernes 14 de abril de 1967 en la capital sinaloense. Fue un periodista cuyo trabajo más destacado se centró en el tema del narcotráfico, lo cual, le valió el reconocimiento nacional e internacional. Javier, una vida valiosa más, arrebatada a la sociedad por la fuerza de la delincuencia.

Condolencias._ Al estimado David Osuna Gárate y familia.

La pregunta._ Niega Rocha Moya estar detrás de la persecución política de Cuén Ojeda. ¿Habrá inocentes que le crean?

Rapidines._ Van los títulos de algunos artículos publicados por Javier Valdez, en su columna Malayerba, que aparece en el periódico RíoDoce.

Antecedentes penales._ Ante el piñazo endilgado por la Corte al llamado Pla B, los “morenos” y el presidente anuncian el plan C, como parte de su proyecto para lograr un triunfo arrollador en el 2024 que les asegure la Presidencia de la República y la mayoría legislativa apabullante. Es decir, quieren que la pirinola les salga con un “Toma todo”.

A toda madre._ Esperemos que el plan C del Presidente y sus aliados, traiga la C de cordura, para aceptar sus errores; la C de conocimiento, para que entiendan la división de poderes y la C de claridad de pensamiento, para entender que no son dueños absolutos de la verdad.

Boca de sapo._ Ante el No rotundo que la Corte le dio a la primera parte del plan B, el Presidente de la República dice que enviará una iniciativa para que los ministros del supremo tribunal sean electos por la vía de la elección popular. Señor López Obrador, los ministros no son representantes populares.

Compadrito._ Embravecidos por los constantes descalificativos del Presidente hacia los ministros de la Corte, sus seguidores a ultranza, han desatado un peligroso acoso hacia los miembros del Poder Judicial. Más leña al clima nacional de violencia.

Cuando las balas no duelen._ El Senador Ricardo Monreal, quien se decía respetuoso del orden constitucional, de un día para otro, se convirtió en enemigo jurado del Poder Judicial. Como que el Presidente le sabe sus lados flacos y por ahí le apretó.

Dinero de Dios._ Si la enjundia que le mete Andrés Manuel a la defensa de sus intereses políticos la centrara en el mejoramiento del sector salud, del educativo y el de seguridad pública, ahorita estaríamos hablando de un país diferente.

El Chicón._ El peso continúa manteniendo su racha como moneda fuerte. Esperemos que los veleidosos factores externos que gravitan sobre su estabilidad, no cambien.

Entre surcos._ Las chicas de la prepa Vasconcelos volvieron triunfantes de Rumania con el primer lugar del concurso académico en el que participaron. Ahora tienen invitación de una organización inglesa. En caso de aceptar ¿tendrán que pasar charola entre la población o encontraran apoyo absoluto con las autoridades?

Escotes._ Al conflicto con la UAS se le agrega el problema con los productores agrícolas y no tarda en expresarse el del sector pesquero. Todos ellos, son fierros en la lumbre en la víspera del inicio del proceso electoral, y ante ellos, el gobernador Rocha Moya se exhibe como un herrero torpe.

Esos parientes._ Declaró el Alcalde Édgar González que en su gobierno no habrá moches ni influyentismo por parte de las constructoras. El Alcalde debería explicarnos por qué en algunas construcciones de torres se permite que banquetas y arroyos de calles se utilicen como bodegas y también por qué, ocasionalmente, se les da permiso a los constructores de iniciar labores a las cinco de la mañana. Esperamos respuesta, Alcalde.

Guasapeando._ La obligación de repartir utilidades a los trabajadores de la iniciativa privada se vence el 31 de mayo de cada año. Algunas empresas se han adelantado al cumplimiento de dicha obligación y en unas cuantas, los trabajadores han expresado su inconformidad por los resultados, recurriendo al paro de labores sin antes hacer valer su derecho de exigir que se les exhiba el cómo fueron determinadas.

Guitarra armada._ Buen trabajo viene realizando el doctor Luis Miguel Flores Campaña como rector de la Universidad Politécnica del Mar y de la Sierra, asentada en La Cruz de Elota.

La familia no._ Una mujer ante el juez promoviendo divorcio. “Señora, por favor dígame su edad”. “Tengo 25 años, señor Juez”. “Disculpe señora, de acuerdo a su acta de nacimiento, usted tiene 40 cumplidos”. “¿Y usted cree que se pueden considerar vida los 15 años que he pasado con este animal?”

Los mismos._ Reflexionaba un maduro caballero: “Me estoy haciendo viejo. El trabajo me da cada día menos placer, y el placer me da cada día más trabajo”.

Maletín blanco._ El flamante papá, veía arrobado a su nuevo hijo. Le dice a su mujer: “Está muy bien dotado de allá abajo ¿verdad?”. “Sí -confirma la señora- Pero en la nariz, sí se te parece”.

Orines._ Lo nuestro pudo haber sido una gran historia de amor ¡Ah! Pero a la señorita le dio por subir fotos de nosotros al “feis”; mi esposa las vio y ahí se jodió la historia.

Oro maldito._ “Hola Sol.” “¿Por qué me dices sol?” “Porque cada vez que te miro, me calientas”.

San Judas Tadeo._ “Hola señor ¿me regala un mango?” “Por supuesto señorita, siempre y cuando usted, me regale la pepa”. “¡Ay, viejo lépero!” “No me malinterprete señorita. Le pido la pepa del mango para sembrarla”.

Ya sé quién fue._ Hay dos tipos de abogados; aquellos que conocen la ley y aquellos que conocen al juez.

Corte._ “Sin maíz no hay país”, es lo que dicen Andrés Manuel y la corcholata de sus querencias. “De lengua me como un plato”, les responden los maiceros.